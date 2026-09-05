F1 Monza 2026, incredibile pole di Gasly: Russell 2°, Leclerc 4°. La griglia di partenza

Pierre Gasly conquista una clamorosa pole position nel GP d’Italia 2026. Il pilota Alpine sorprende tutti nelle qualifiche di Monza e scatterà davanti a George Russell e Oscar Piastri nella gara di domenica.

Una qualifica condizionata dal traffico e soprattutto dal gioco delle scie, fondamentale sui lunghi rettilinei del Tempio della Velocità. Alla fine è Gasly a trovare il giro perfetto e a conquistare la prima pole position della sua carriera in Formula 1.

Seconda fila tutta Ferrari-McLaren: Charles Leclerc partirà quarto, mentre Lewis Hamilton ha ottenuto il quinto tempo. Per Andrea Kimi Antonelli, invece, la qualifica ha avuto un significato particolare: il leader del Mondiale sapeva già di dover partire dal fondo della griglia per la sostituzione della power unit e ha lavorato anche per offrire la scia al compagno Russell.

Il GP d’Italia scatterà domenica 6 settembre alle ore 15:00. Per conoscere il programma completo e dove vedere la gara in diretta è disponibile la nostra guida al GP di Monza 2026 con orari, TV e streaming.

Qualifiche Monza 2026: Gasly conquista una pole incredibile

È Pierre Gasly il grande protagonista del sabato di Monza.

Il pilota Alpine ha costruito una qualifica sorprendente fin dalla Q1, mostrando immediatamente un ottimo passo sul giro secco. Gasly aveva infatti fatto segnare il miglior tempo già nei primi minuti della prima fase delle qualifiche, mettendosi davanti a Verstappen e al compagno di squadra.

Le prestazioni dell’Alpine si sono confermate anche in Q2 e soprattutto nel momento decisivo della Q3.

Con pochi millesimi a separare i protagonisti e il gioco delle scie diventato determinante, Gasly è riuscito a mettere insieme il giro che gli è valso la pole position del GP d’Italia.

Una prestazione che gli permette di conquistare la prima pole position della carriera in Formula 1 proprio sul circuito di Monza.

Griglia di partenza GP Monza 2026: Gasly davanti a Russell e Piastri

La prima fila del GP d’Italia vedrà quindi Pierre Gasly partire dalla pole position, affiancato dalla Mercedes di George Russell.

Alle loro spalle scatterà Oscar Piastri, mentre Charles Leclerc occuperà la quarta posizione.

Le prime cinque posizioni dopo le qualifiche:

Pierre Gasly – Alpine George Russell – Mercedes Oscar Piastri – McLaren Charles Leclerc – Ferrari Lewis Hamilton – Ferrari

La griglia definitiva dovrà inoltre tenere conto delle penalità previste, a partire da quella di Andrea Kimi Antonelli.

Ferrari in seconda fila: Leclerc quarto e Hamilton quinto

La Ferrari non riesce a trasformare in pole position la velocità mostrata durante le prove libere.

Charles Leclerc aveva aperto il weekend con il miglior tempo nelle FP1 davanti a Lewis Hamilton, mentre nelle FP2 aveva chiuso secondo ad appena 80 millesimi da George Russell.

In qualifica il monegasco si è fermato invece alla quarta posizione, mentre Hamilton ha ottenuto il quinto tempo.

Per il britannico la qualificazione alla Q3 era arrivata per appena un millesimo: Hamilton ha preceduto Gabriel Bortoleto nell’ultimo tentativo della Q2 riuscendo così ad accedere alla fase decisiva.

Le due Ferrari partiranno comunque immediatamente alle spalle dei primi tre e potranno provare ad attaccare nella gara di domenica davanti al pubblico di casa.

Antonelli partirà dal fondo a Monza

Situazione completamente diversa per Andrea Kimi Antonelli.

Il leader della classifica Mondiale era già consapevole prima delle qualifiche che il risultato del sabato non avrebbe determinato la sua posizione effettiva sulla griglia di partenza.

La sostituzione della power unit comporta infatti una penalità che costringerà Antonelli a partire dal fondo dello schieramento nel GP d’Italia.

Mercedes ha così potuto utilizzare il pilota italiano anche strategicamente durante le qualifiche. In Q2 Antonelli ha fatto da traino a Russell, mentre in Q3 il gioco delle scie è diventato uno degli elementi decisivi nella lotta per la pole.

Domenica Antonelli sarà chiamato a una gara completamente diversa rispetto ai piloti che partiranno davanti: l’obiettivo sarà rimontare il maggior numero possibile di posizioni e limitare i danni nella lotta per il Mondiale.

Traffico e scie protagonisti delle qualifiche di Monza

Come spesso accade sul circuito brianzolo, le qualifiche sono state fortemente influenzate dalla ricerca della scia.

Le elevate velocità raggiunte sui rettilinei rendono particolarmente vantaggioso avere una monoposto davanti nel giro lanciato, portando squadre e piloti a studiare attentamente il momento in cui lasciare i box.

La situazione è diventata particolarmente evidente nella Q3, quando diversi piloti hanno atteso a lungo prima di scendere in pista per l’ultimo tentativo.

Mercedes ha cercato di sfruttare Antonelli per favorire Russell, mentre McLaren ha lavorato con Piastri e Norris. Ferrari ha invece evitato di sacrificare uno dei suoi due piloti per offrire la scia al compagno.

In questo scenario Gasly è riuscito a trovare il giro migliore e a prendersi una pole position che alla vigilia sembrava difficilmente pronosticabile.

A che ora parte il GP di Monza 2026?

Il GP d’Italia di Formula 1 è in programma domenica 6 settembre alle ore 15:00.

Gasly scatterà davanti a tutti con Russell al suo fianco, mentre Piastri e Leclerc occuperanno la seconda fila.

La gara sarà particolarmente interessante anche per la rimonta di Antonelli dal fondo e per le possibilità della Ferrari di attaccare le prime posizioni davanti al pubblico di Monza.

Per tutti gli orari e le informazioni sulla diretta televisiva è possibile consultare la nostra guida completa al GP di Monza 2026.

fonte: gazzetta

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