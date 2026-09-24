Dal 7 ottobre disponibile “Ok, lo faccio”, il nuovo lavoro di Maysa Bucci

C’è un momento, nella vita di chiunque, in cui la lista dei “vorrei” si fa più lunga di quella dei “faccio”. Maysa Bucci ha deciso di chiuderla con quattro parole, e di farne una canzone. Si intitola «Ok, lo faccio», esce il 7 Ottobre 2026 su tutte le piattaforme digitali ed è la quinta uscita discografica della cantautrice napoletana: un pop frizzante, luminoso e sorprendentemente originale, che conferma la sua cifra indie-pop con innesti rap e alza l’asticella del suo percorso.

Il brano si accende con le chitarre e da lì non si ferma più. Il ritmo cresce battuta dopo battuta, come un pensiero che prende coraggio e si trasforma in decisione, fino a esplodere in un ritornello che resta in testa dal primo ascolto. L’arrangiamento è asciutto, essenziale, senza orpelli, una scelta precisa che lascia al centro la voce di Maysa e un flow agile, a metà tra canto e parlato, capace di cambiare passo con disinvoltura.

Ed è proprio la scrittura il punto di forza del pezzo. Il testo, interamente firmato da Maysa, stupisce per maturità e per la naturalezza con cui mescola immagini quotidiane e colpi di fantasia, soprattutto considerando la giovane età dell’autrice. C’è la voglia di “vestirsi solo di sì” e di “rubare un’intera scena come in un film”; c’è il disagio con cui si vorrebbe parlare con calma; c’è una testa che somiglia a “una giungla che fa festa”, dove i pensieri ballano, non danno tregua e i sogni si trasformano in notti insonni. Ci sono anche le piccole frustrazioni di ogni giorno, quelle che conosciamo tutti, raccontate con un sorriso storto e mai con il lamento.

“Ok, lo faccio” nasce infatti da un momento di riflessione personale, quando il disagio invade la propria corsia e la vita sembra trovare ogni modo per metterti alla prova e prenderti in giro. Invece di subire, Maysa sceglie l’ironia: la leggerezza diventa una strategia di sopravvivenza, l’unico modo per «salvarsi la testa» e non impazzire. Un “keep calm and carry on” in salsa partenopea, con il cuore caldo e lo sguardo dritto in avanti.

Tutto converge nel finale che è insieme una chiusa e una dichiarazione d’intenti: “vorrei, potrei, farei… ok, lo faccio”. Tre condizionali che si sgretolano davanti a un presente indicativo. È qui che il brano svela la sua anima: non una semplice canzone allegra, ma un piccolo manifesto per chi procrastina, per chi si blocca, per chi aspetta il momento giusto. Per la cantautrice è un vero e proprio mantra di vita: cercare il lato positivo anche quando sembra non esistere, vivere con spensieratezza e smettere di ingigantire i problemi.

Il risultato è un singolo che funziona su più livelli: fresco e immediato per chi cerca un pezzo da mettere in loop, ma con abbastanza sostanza per chi ascolta le parole. Un brano pensato per la radio e per le playlist, ma anche per i social, dove Maysa ha costruito negli anni un legame diretto e sincero con il suo pubblico.

Con “Ok, lo faccio” Maysa Bucci scommette su un pezzo pieno di vita e di buon auspicio, che apre la strada al prossimo capitolo della sua carriera: l’EP a cui sta lavorando e che vedrà la luce a breve. Se il buongiorno si vede dal mattino, la direzione è quella giusta.

Maysa Lara Bucci è una cantautrice napoletana classe 1999 che sceglie di restare fedele al cantautorato, rivisitandolo con innesti rap. Si forma in una scuola di musica di Napoli e ottiene alcune certificazioni internazionali dell’ente britannico Rockschool (RSL).

Dal 2020 studia con la vocal coach milanese Luisa Piscitelli, musicista diplomata in Conservatorio in Direzione di Coro e d’Orchestra, autrice di brani pop e di colonne sonore per il cinema e spesso giurata nei concorsi nazionali di canto. Con lei approfondisce la tecnica vocale e l’interpretazione, insieme a lezioni di pianoforte e di scrittura musicale. Gli artisti che vogliono contattarla possono scriverle in DM sul suo profilo Instagram.

Nel 2020 partecipa alla Festa della Musica, nel 2021 alla Milano Music Week in occasione della presentazione del libro «Rino Gaetano e il Regno di Salanga» e nel 2022 al Premio Eleonora Lavore, concorso canoro internazionale, dove si classifica tra i primi 20 finalisti nella categoria editi su 600 partecipanti. Nel Natale 2021 un suo video cantato viene selezionato per il concorso-pubblicità di Bauli e trasmesso su televisioni e radio nazionali. Partecipa inoltre alla sesta edizione del programma televisivo «The Coach» su 7 Gold: su oltre 5.000 artisti da tutta Italia supera le fasi Academy, Squadre e Sfide, chiudendo tra i primi 17.

Solare, curiosa, sensibile e tenace, Maysa è molto attiva sui social: su TikTok conta circa 36 mila follower e, attraverso le sue live, tiene compagnia a tante persone che si sentono sole, offrendo conforto con la sua voce e le sue dediche. Le dirette raccolgono grande attenzione e alcune sono diventate virali. Ogni giorno lavora ai suoi inediti e pubblica cover riarrangiate nel suo stile personale.

Oltre all’EP in arrivo, è impegnata in una serie di eventi live in acustico.