Denzel Washington è in trattative per entrare nel cast de Il Gladiatore 2.

Il magazine americano Deadline ha rivelato che le trattative per Denzel Washington nel cast de Il Gladiatore 2 sono già in fase avanzata. L’annuncio, quindi, sarebbe imminente. Il protagonista del film, come già ufficializzato in precedenza, sarà interpretato da Paul Mescal,

Il Gladiatore 2 sarà diretto da Ridley Scott, che già ha ottenuto numerosi successi con il primo film (uscito nel 2000). La pellicoloa ha infatti vinto diversi premi Oscar (ben 5, di cui uno come miglior film). Le nomination per le statuette degli Academy Awards sono state 12. Anche gli incassi, più di 460 milioni di dollari al botteghino in tutto il mondo, non sono stati niente male. Il Gladiatore è anche il film che ha lanciato Russell Crowe nell’Olimpo di Hollywood, facendogli ottenere anche il premio Oscar come miglior attore.

L’ultima volta che Denzel Washington e Ridley Scott hanno collaborato, è stato ai tempi di American Gangster. Il Gladiatore 2 potrebbe segnare anche il ritorno di questa coppia, atteso per quasi 16 anni.

Denzel Washington in dubbio fino all’ultimo per Il Gladiatore 2

Denzel Washington, nelle settimane scorse, aveva lasciato diversi dubbi sulla sua presenza o meno nel cast de Il Gladiatore 2. Gli addetti ai lavori in quel di Hollywood lo hanno sempre dipinto come un attore che prima di accettare un progetto deve essere totalmente convinto. Altrimenti mette da parte anche il fattore economico, non accettando qualsiasi ruolo gli venga proposto. Dopo aver letto la sceneggiatura, in ogni caso, pare che si sia detto entusiasta del ruolo pensato da Scott per lui. Alla lettura – secondo Deadline – ha fatto anche seguito un incontro con il regista, nel quale saranno stati limati i dettagli.

Il ruolo che Denzel Washington avrà all’interno de Il Gladiatore 2, però, al momento rimane coperto da un alone di mistero.

Non resta che attendere il grande annuncio. L’ufficializzazione di Denzel Washington nel cast de Il Gladiatore 2 è attesa nei prossimi giorni. Probabilmente, a quel punto, ci sarà anche spazio per capire quale sarà la sua parte all’interno del film.