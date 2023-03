“Anche No”, il nuovo singolo di Hot Ice, rappresenta il ritorno al boom bap del rapper veneto. Per l’occasione, viene ristabilita la fruttuosa collaborazione con Nopius, già producer di altri brani di Hot Ice, tra cui “Cool”.

Proprio rispetto a “Cool”, si può notare una precisa linea diretta, fin dall’inizio. Il brano si apre con una citazione al suo precedente del 2020: “È come fare la spesa da Fresco&Vario, ma qua è tutto avariato e i commessi hanno te nel loro inventario”. Anche in questo caso, la batteria inizia dopo le prime 4 barre di rap.

Ma le affinità non finiscono qui: la tematica trattata si potrebbe considerare una variazione sul tema. Si tratta infatti di un sarcastico, pungente e deciso sfogo contro il panorama musicale del presente e del recente passato, alimentato dall’apparenza, dal denaro e – perché no? – dal trash.

Dal punto di vista compositivo e musicale, torna indispensabile l’utilizzo di potenti sample e la valorizzazione di cassa e rullante, oltre che del basso. Viene ripresa da “Immuni” la tecnica dello scratch in beatbox, magistralmente eseguito da Nopius e ulteriormente lavorato in una fase successiva.

Il ritornello invita indirettamente le persone a partecipare in modo attivo, creando un’atmosfera coinvolgente, specie in ottica live.

Le registrazioni di “Anche No” sono avvenute tra lo studio di Dj Dema a Treviso e lo studio di Nopius a Cessalto. I missaggi sono a opera di Nopius, in stretta sinergia con Hot Ice, e il master è stato affidato a Il Kele. La grafica di copertina, invece, è di JettOne, su fotografia di Alina Bragato.

Anche No – Il video ufficiale

Il brano è accompagnato da un videoclip ufficiale alla cui regia torna James D. Dawson, già ingaggiato per i video di “Cool”, “Sopra al limite” e “Re nell’oblio”.

Lo storyboard principale, in linea con la tematica ed il testo, vede Hot Ice, triplicato in post-produzione, giudice di alcuni provini di presunti artisti alquanto “cringe” (con un divertente twist nel finale).

Le locations utilizzate sono l’Altera Skate Park di Montebelluna (per gentile concessione di Giacomo Perinotto) e il CSO Django di Treviso (grazie alla collaborazione di Lorenzo “Dj Dema” Demagistris e Ruggero Sorci).

Preziosissimi risultano i contributi degli attori coinvolti nel video di “Anche No”, ovvero (in ordine alfabetico per cognome): Pierandrea Agnini, Lucia Artesi, Eros Ceschin, Micaela Fontanot, Jessica Minatel, Arianna Morosin e Gilberto Ongaro. Immancabili le comparse provenienti dal mondo hip hop attorno ad Hot Ice: JettOne, Dj Dema, D.Mike e Giacomo Perinotto.

Chi è Hot Ice

Hot Ice – Giacomo Visintin, è un cantante rap e autore, membro del collettivo hip hop “Brain Smokerz”. Si è esibito (Veneto, Friuli Venezia Giulia, Milano, Lecco, Roma e Trapani) in apertura a diversi artisti (tra cui Achille Lauro, Murubutu, Ensi, Inoki, E-Green, Kiave, Rayden, Lord Madness). Vanta anche collaborazioni con Rayden, Raige, Mastafive in “Cuore Amore Determinazione” e con i Jalisse, vincitori del Festival di Sanremo 1997, nel brano “4 Marzo”.

Ha partecipato a vari rap contest e concorsi canori con ottimi risultati (tra cui “1MNext 2022”, “Festival Pass 2022”, “Words War 2016”, “Vota le Voci 2014”, “Veneto Music Contest 2014”, “Trapani Pop Festival 2017” e “Tour Music Fest 2017”). L’ultimo progetto pubblicato, tra aprile e maggio, è un disco diviso in due parti “Atto I” e “Atto II“, distribuito da Zero Etichette. Precedentemente, Hot Ice ha pubblicato numerosi singoli, tra cui “Cool”, “Sopra al limite” e “Re nell’oblio”, e collaborazioni, come “La Compagnia dell’indie” e “Un bacio dato al vento”.

Ha realizzato il brano “Diversamente giovani”, presente all’interno della colonna sonora curata da Giovanni Errera per il film “Niente di serio” con Claudia Cardinale, Gianmarco Tognazzi, Nunzia Schiano, proiettato al Festival di Cannes 2018 fuori concorso per le distribuzioni europee. Nel 2019 ha intrapreso anche una collaborazione con la compagnia teatrale Streben Teatro per lo spettacolo teatral-musicale “La Rockstar”. Attualmente sta lavorando a vari progetti musicali e teatral-musicali, da solista o con altri artisti.

