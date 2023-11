Ghali Rilascerà il Nuovo Album “Pizza Kebab Vol. 1” Questo Venerdì: Un Tributo alla Wave Nostalgica del 2016

Il rapper italiano Ghali ha sorpreso i fan con l’uscita imminente del suo nuovo album “Pizza Kebab vol. 1” questo venerdì. Il titolo, un omaggio al suo iconico pezzo del 2017 incluso in “Album“, segue il trend di ritornare al passato, evidenziato di recente anche da altri artisti come Sfera Ebbasta.

Il ritorno di Ghali con “Pizza Kebab Vol. 1”

Dopo il successo di “Sensazione Ultra“, rilasciato quasi due anni fa, il nuovo album di Ghali è stato annunciato attraverso un messaggio toccante sulla pagina Instagram di Sto Records, la sua etichetta discografica. Il suo team ha manifestato l’emozione nel sentire il nuovo lavoro appena concluso: “Grazie per esserti alzato più forte di prima e per esserti divertito questa volta. Grazie per averci anche fatto emozionare. Sei il capo. Il tuo team“.

Nel video condiviso, si vede proprio Ghali seduto ad ascoltare un pezzo inedito che molto probabilmente farà parte di “Pizza Kebab Vol. 1″.

Pizza Kebab Vol. 1

Il titolo del nuovo album di Ghali, “Pizza Kebab vol. 1“, è un chiaro riferimento al pezzo iconico del 2017 incluso in “Album“. Questa scelta sembra inserirsi nella tendenza attuale del rap italiano di riscoprire e omaggiare il passato, con richiami nostalgici al 2016. Una wave che sembra stia travolgendo il rap italiano in quest’ultimo periodo.

Ghali – Pizza Kebab Vol 1 – Tracklist

Nonostante la data di uscita sia imminente, dettagli come la tracklist, i featuring (qualora presenti) e il main producer (che potrebbe essere Charlie, ma è ancora solo un’ipotesi) rimangono ancora segreti. La notizia dell’uscita dell’album, nel frattempo, ha già mandato i fan di Ghali in trepidazione, che ora aspettano l’imminente uscita di “Pizza Kebab vol. 1“.

Quando esce “Pizza Kebab Vol. 1” di Ghali

“Pizza Kebab Vol. 1” uscirà venerdì 1 dicembre 2023, come ha annunciato lo stesso Ghali sul suo profilo Instagram.