XVI Religion
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XVI Religion: un rap esoterico e cupo nel nuovo singolo “Manuale per non tornare”

di ElleMedia

Esce oggi su tutte le piattaforme digitali “Manuale per non tornare“, il nuovo singolo del gruppo rap underground XVI RELIGION. Il brano è distribuito da Believe.

Composto dai rapper John Princekin, Benni, WoOf Riot, e dal DJ e produttore musicale Jack Burton, il gruppo veneto in questo brano fa scorrere rime esoteriche su atmosfere cupe e dà vita a un brano piuttosto claustrofobico, come vuole la migliore tradizione del rap hardcore.

Manuale per non tornare – racconta il gruppo – è un attacco alla ‘matrice’ della società moderna. Con il testo, infatti, abbiamo scavato nelle ferite del mondo attuale, dominato dall’entropia e dall’alienazione, evocando spettri notturni. Allo stesso tempo si tratta di una dichiarazione d’intenti e d’amore per il suono hip hop classico e bastardo che non invecchia mai, condensata nella barra ‘Tanto io non suono vecchio perché sono vecchio, sono vecchio perché io voglio solo un suono vecchio e bastardo’“.

Tra citazioni cinematografiche (ad esempio Marlon Brando) che vanno di pari passo alle atmosfere del brano, e riferimenti colti (ad esempio a Schubert), in “Manuale per non tornare” emergono anche varie punchline d’impatto che hanno l’effetto di allentare le tensioni della quotidianità e proteggersi in quei giorni in cui, come capita a chiunque, prevalgono i sentimenti negativi.

Chi sono i XVI Religion

I XVI Religion (noti inizialmente come 16 Barre) sono uno storico collettivo rap underground del Veneto. Fondato nel 2005 a Rovigo, il gruppo è composto dai rapper John Princekin (1986), Benni (1988) e WoOf Riot (1982), e dal Dj e produttore Jack Burton (1985). Fin dagli esordi, il gruppo si è distinto per la totale indipendenza, autoproducendo e autofinanziando ogni progetto musicale e linea di merchandising.

Se il precedente nome, 16 Barre, faceva riferimento alla struttura metrica classica del rap, XVI Religion mantiene lo stesso numero e usa la parola Religion nell’accezione di devozione assoluta perché, nel corso del tempo, il rap e la scrittura sono diventati la fede del collettivo veneto.

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La musica dei XVI Religion è caratterizzata da sonorità cupe che rendono le atmosfere dei brani oscure, mentre i loro testi si muovono tra flussi di coscienza, storytelling e crudezza.

Nel corso di oltre vent’anni di attività, il collettivo ha pubblicato molti album e collaborato con vari artisti, tra cui Nitro e DJ MS nel brano “S.S.S.P.”, e Slaine, membro dello storico gruppo statunitense La Coka Nostra, nel singolo “Human Corruption’s Chronicles”.

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