VIOLet, “Two Years, Two Months” è il nuovo singolo per Ghost Record, al via il Pre-Save

Al via il Pre-Save del nuovo singolo dei Prog Rockers VIOLet dal titolo “Two Years, Two Months”. Il brano sarà disponibile nelle principali piattaforme digitali e online negli stores ufficali della Ghost Record a partire da Lunedì 28 Settembre.

“Un brano che nasce dal cuore…

In tutti i sensi.

Un rock incalzante che i VIOLet hanno suonato in anteprima al “People Involvement Festival – PIF 2026” di Frigento e che riflette il tempo e il suo scorrere vitale anche se breve: solo Two Years Two Months…

Keep on rockin.”

La band è stata fondata nel settembre 1996 con il nome “The Little Black Book’s Band” da Giulio Cozzuto, che riunì dieci musicisti per eseguire l’intera opera rock dei Pink Floyd, “The Wall”. Il gruppo partecipò a diversi eventi ed esibizioni in varie località, ma la tappa fondamentale arrivò il 29 agosto 1998. Cymbaline, la fanzine del Fan Club Italia dedicato al gruppo di Cambridge, organizzò un grande evento presso l’Arena Cappuccini di Sala Consilina (Salerno) intitolato “The Wall – Music and Psychedelia in an Evocative Setting”.

L’evento fu replicato il 1° settembre 1999 con il titolo “Suoni Pink – Visioni Floyd”; in quell’occasione, la formazione si era ridotta a quattro musicisti (noti ormai come VIOLet) che eseguirono “Live at Pompeii”. Nel 2022, i VIOLet hanno pubblicato il loro secondo album di brani inediti, “A Big Elephant In The Room”. Il 2026 vedrà l’uscita di “The Shepard Project” per Ghost Record, il terzo album della band, attualmente nelle fasi finali di realizzazione.

Link-Pre-Save

https://bfan.link/two-years-two-months