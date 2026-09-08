Oroscopo settimanale dal 14 al 20 settembre 2026: amore, lavoro e fortuna per tutti i segni

Oroscopo settimanale dal 14 al 20 settembre 2026: amore, lavoro, salute e fortuna per tutti i segni zodiacali. Scopri classifica e consigli.

Oroscopo settimanale 14 – 20 settembre 2026

Ecco l’oroscopo della settimana da lunedì 14 settembre a domenica 20 settembre 2026 per tutti i segni zodiacali.

La settimana della doppia intensità e della chiusura della stagione solare vergine — quella che porta la profondità scorpionica nella prima parte, la vivacità visionaria nella seconda e l’ingresso di Chirone retrogrado in Ariete come sfondo compassionevole del ciclo autunnale, con la domenica di apertura verso l’equinozio di lunedì prossimo.

Lunedì 14 settembre porta il cambio lunare più significativo della settimana: alle 08:43 CEST la Luna entra in Scorpione — con Venere già nel segno dal 10 settembre, la doppia risonanza scorpionica (Luna + Venere nel segno) porta la qualità relazionale più profonda, magneticamente intensa e autenticamente trasformativa come tono di lunedì e martedì. La prima parte della settimana porta la profondità come registro dominante — la connessione d’anima come unico linguaggio autentico.

Mercoledì 16/giovedì 17 settembre il cambio verso il Sagittario (~17-20 CEST del mercoledì) porta il registro più visionario, espansivo e coraggiosamente diretto come tono della metà settimana. Con Giove in Leone in trigono, la Luna in Sagittario porta il doppio trigono di fuoco (Luna Sagittario + Giove Leone = trigono 120° reciproco) come qualità più espansiva e luminosamente autentica della settimana.

Venerdì 18 settembre (03:50 CEST, 9:50 PM EDT del 17) Chirone retrogrado rientra in Ariete dal Pesci — l’asteroide della guarigione e della compassione torna nel segno del coraggio diretto portando il ciclo di guarigione sull’autonomia, la forza personale e il coraggio autentico come sfondo compassionevole dei mesi successivi (fino ad aprile 2027). Chirone in Ariete porta la domanda più necessaria del ciclo: dove le ferite sull’identità e sull’autonomia si trasformano in forza genuina?

Sabato 19 settembre (~01-04 CEST) la Luna entra in Capricorno portando la solidità strutturata come registro del fine settimana verso l’equinozio di lunedì prossimo (22 settembre). La domenica porta la qualità costruttiva sedimentata come chiusura della settimana.

Tema della settimana: Lunedì-martedì doppia risonanza scorpionica (profondità) — mercoledì-giovedì doppio trigono di fuoco (vivacità visionaria) — venerdì Chirone Rx in Ariete (compassione coraggiosa) — sabato-domenica Luna Capricorno verso l’equinozio

Ecco l’oroscopo settimanale dal 14 al 20 settembre 2026, segno per segno.

Approfondisci: Calcolo Affinità di Coppia tra Segni Zodiacali

Ariete ♈

Amore: La settimana porta all’Ariete la qualità compassionevole più significativa del ciclo autunnale. Lunedì-martedì con la Luna in Scorpione porta l’opposizione intensa sull’asse (Scorpione ↔ Ariete = opposizione 180°) — la verifica relazionale più profonda del ciclo. Mercoledì-giovedì con la Luna in Sagittario porta il trigono di fuoco favorevole (Sagittario ↔ Ariete = trigono 120°). Poi nelle primissime ore di venerdì (03:50 CEST) Chirone retrogrado rientra nel segno — il ritorno dell’asteroide della guarigione porta il ciclo compassionevole sull’identità e sull’autonomia come sfondo più necessario dei mesi successivi. Saturno Rx già nel segno porta il doppio ciclo revisionante. Il fine settimana con la Luna in Capricorno porta il quadrato strutturale.

Lavoro:

Lun-Mar con la Luna Scorpione: le verifiche relazionali più profonde sul coraggio operativo

Mer-Gio con il doppio trigono: le opportunità espansive più vivaci della settimana

Ven con Chirone Rx nel segno: il momento più compassionevole del ciclo autunnale nel segno — onora la guarigione come fondamento

Benessere: Il ritorno di Chirone porta il ciclo di guarigione sull’autonomia come sfondo necessario. Il trigono di fuoco porta la vitalità espansiva. Il doppio ciclo porta la compassione.

Consiglio della settimana per l’Ariete: Venerdì Chirone Rx rientra nel segno portando il ciclo compassionevole più necessario sull’autonomia e sull’identità. Il trigono porta le opportunità espansive. Il doppio ciclo porta la compassione verso la comprensione più duratura. La settimana porta le comprensioni più necessarie del ciclo autunnale.

Toro ♉

Amore: Lunedì-martedì con la Luna in Scorpione porta l’opposizione relazionale intensa (Scorpione ↔ Toro = opposizione 180°) con Venere nel segno — la verifica più profonda: dove la solidità sensoriale incontra la profondità trasformativa? Le risposte che emergono hanno la qualità più duratura del ciclo. La doppia risonanza vergine porta il trigono di terra (Vergine ↔ Toro = trigono 120°) come sfondo metodico. Il fine settimana con la Luna in Capricorno porta il trigono di terra favorevole come chiusura più costruttiva.

Lavoro:

Lun-Mar: l’opposizione porta la verifica relazionale profonda sulle partnership operative

Il trigono di terra porta la solidità metodica come sfondo

Sab-Dom con la Luna Capricorno: il trigono porta la solidità costruttiva più armonioSa

Benessere: Stabile. L’opposizione porta la verifica necessaria. Il trigono porta la solidità metodica.

Consiglio della settimana per il Toro: L’opposizione porta la verifica relazionale più profonda — dove la solidità incontra la trasformazione genuina? Il trigono porta la solidità metodica. Il fine settimana porta la solidità costruttiva. La settimana porta le comprensioni relazionali più durature del ciclo.

Gemelli ♊

Amore: Urano Rx è nel segno portando la revisione innovativa. Mercurio — dominante — in Bilancia porta il trigono d’aria (Bilancia ↔ Gemelli = trigono 120°) come comunicazione diplomatica armonioSa per tutta la settimana. Mercoledì-giovedì con la Luna in Sagittario porta l’opposizione visionaria. Il fine settimana con la Luna in Capricorno porta il quinconce.

Lavoro:

Tutto la settimana: il trigono d’aria di Mercurio porta la comunicazione diplomatica più armonioSa

Mer-Gio: l’opposizione porta il dialogo visionario più onesto

Urano Rx porta la revisione innovativa come sfondo

Benessere: Sistema nervoso in buona forma. Il trigono porta la qualità armonioSa comunicativa.

Consiglio della settimana per i Gemelli: Il trigono d’aria di Mercurio porta la comunicazione diplomatica più armonioSa per tutta la settimana. Urano Rx porta la revisione innovativa. L’opposizione porta il dialogo visionario. La settimana porta la comunicazione come fondamento verso l’equinozio del 22.

Cancro ♋

Amore: Marte è nel segno portando il drive emotivo protettivo. Lunedì-martedì con la Luna in Scorpione porta il trigono d’acqua (Scorpione ↔ Cancro = trigono 120°) con Venere nel segno — il doppio trigono d’acqua (Luna Scorpione + Venere Scorpione ↔ Cancro) porta la profondità relazionale più armonioSa della settimana. La doppia risonanza vergine porta il sestile (Vergine ↔ Cancro = sestile 60°) armonioso.

Lavoro:

Lun-Mar con il doppio trigono d’acqua: la qualità operativa più profondamente armonioSa della settimana — avanza le strutture più genuine in quella finestra; reggono nel ciclo lungo

Il sestile porta la comunicazione metodica armonioSa

Benessere: Zona stomaco in buona forma. Il doppio trigono porta nutrimento profondo armonioso.

Consiglio della settimana per il Cancro: Lunedì-martedì il doppio trigono d’acqua porta la qualità più profondamente armonioSa della settimana — avanza le strutture più genuine in quella finestra; reggono nel ciclo lungo. Il sestile porta la comunicazione metodica. La settimana porta la profondità come fondamento verso l’equinozio.

Leone ♌

Amore: Giove è nel segno portando l’amplificatore generoso. Lunedì-martedì con la Luna in Scorpione porta il quadrato (Scorpione ↔ Leone = quadrato 90°) come verifica espressiva. Mercoledì-giovedì con la Luna in Sagittario porta il trigono di fuoco (Sagittario ↔ Leone = trigono 120°) — la doppia risonanza (Luna + Giove Leone in sestile con Sagittario) porta la vivacità espansiva più luminosa della settimana. Mercurio in Bilancia porta il sestile (Bilancia ↔ Leone = sestile 60°) come comunicazione armonioSa.

Lavoro:

Lun-Mar: il quadrato porta la verifica espressiva

Mer-Gio con il trigono di fuoco: la qualità operativa più espansiva della settimana — avanza le strutture più creative in quella finestra

Il sestile porta la comunicazione armonioSa

Benessere: Vitalità ottima con Giove. Il trigono porta la qualità espansiva più genuina della settimana.

Consiglio della settimana per il Leone: Mercoledì-giovedì il trigono porta la qualità operativa più espansiva — avanza le strutture creative nella finestra più propicia. Il sestile porta la comunicazione armonioSa. Giove porta l’amplificatore. La settimana porta la vivacità creativa verso l’equinozio.

Vergine ♍

Amore: Il Sole è nel segno (fino al 22 settembre) portando la vitalità più genuina. La doppia risonanza vergine porta la qualità metodica come sfondo costante. Lunedì-martedì con la Luna in Scorpione porta il sestile favorevole (Scorpione ↔ Vergine = sestile 60°) con Venere nel segno — la profondità metodica come qualità armonioSa. Marte in Cancro porta il sestile (Cancro ↔ Vergine = sestile 60°). Il fine settimana con la Luna in Capricorno porta il trigono di terra (Capricorno ↔ Vergine = trigono 120°) come chiusura costruttiva.

Lavoro:

Lun-Mar con il doppio sestile: la qualità metodica più profondamente armonioSa

Sab-Dom con la Luna Capricorno: il trigono porta la solidità costruttiva metodica

Benessere: La zona digestiva risponde bene. La doppia risonanza porta la vitalità metodica. Le ultime ore della stagione solare vergine si avvicinano (22 settembre).

Consiglio della settimana per la Vergine: Il doppio sestile della prima parte porta la qualità metodica più profondamente armonioSa. Il fine settimana il trigono porta la solidità costruttiva. Le ultime ore della stagione solare si avvicinano — porta le strutture metodiche più genuine come eredità verso l’equinozio del 22.

Bilancia ♎

Amore: Mercurio è nel segno portando la comunicazione diplomatica più armonioSa per tutta la settimana. Il Sole in Vergine porta il semisestile (30°) come transizione verso la stagione solare bilancina (22 settembre). Lunedì-martedì con la Luna in Scorpione porta il quinconce (150°) — adattamento. Mercoledì-giovedì porta il sestile dalla Luna Sagittario (Sagittario ↔ Bilancia = sestile 60°). Il fine settimana con la Luna in Capricorno porta il quadrato strutturale.

Lavoro:

Tutto la settimana: Mercurio porta la comunicazione diplomatica più armonioSa — le collaborazioni più genuine

Mer-Gio: il sestile porta la vivacità armonioSa

Domenica 20 porta la vigilia dell’equinozio di lunedì 22

Benessere: La zona lombare risponde bene. Mercurio porta la qualità comunicativa come sfondo costante.

Consiglio della settimana per la Bilancia: Mercurio porta la comunicazione diplomatica più armonioSa per tutta la settimana. Il sestile porta la vivacità. Il fine settimana porta il raccoglimento verso l’equinozio del 22. La settimana porta la diplomazia come fondamento verso la tua stagione solare.

Scorpione ♏

Amore: Venere è nel segno portando il ciclo relazionale più profondo e magneticamente autentico. Lunedì-martedì la Luna entra nel segno (08:43 CEST) portando la doppia risonanza scorpionica (Luna + Venere nel segno) — la profondità relazionale più intensa, autenticamente trasformativa e magneticamente genuina come tono dominante della prima parte della settimana. La doppia risonanza scorpionica porta la qualità di connessione più autentica e profondamente radicata dell’intera settimana. Mercoledì-giovedì con la Luna in Sagittario porta il quinconce (150°) — adattamento. Marte in Cancro porta il trigono d’acqua (Cancro ↔ Scorpione = trigono 120°) come drive profondo. La doppia risonanza vergine porta il sestile come qualità metodica armonioSa.

Lavoro:

Lun-Mar con la doppia risonanza: le opportunità operative più profondamente genuine della settimana — avanza le strutture più importanti in quella finestra; reggono nel ciclo lungo

Il trigono d’acqua porta il drive profondo come sfondo costante

Benessere: Vitalità ottima con la doppia risonanza. La settimana porta la qualità energetica più profondamente autentica nelle prime due giornate.

Consiglio della settimana per lo Scorpione: Lunedì-martedì la doppia risonanza porta la qualità più profondamente autentica e magneticamente genuina della settimana — avanza le strutture più importanti in quella finestra; reggono nel ciclo lungo. Venere porta il ciclo relazionale più profondo. Il trigono d’acqua porta il drive. La settimana porta la profondità come fondamento.

Sagittario ♐

Sei il segno più fortunato della settimana.

Amore: La settimana porta al Sagittario la qualità visionaria più espansiva, luminosamente coraggiosa e strutturalmente radicata della seconda settimana di settembre. Giove — il dominante — in Leone porta il trigono di fuoco (Leone ↔ Sagittario = trigono 120°) come sfondo sedimentato costante di tutta la settimana. Lunedì-martedì con la Luna in Scorpione porta il quinconce (150°) — adattamento intuitivo nella profondità. Poi mercoledì (~17-20 CEST) la Luna entra nel segno portando la risonanza diretta più vivace e visionariamente autentica come registro della metà settimana. Il doppio trigono di fuoco (Luna nel segno + Giove Leone in trigono) porta la qualità visionaria più espansiva, luminosamente genuina e coraggiosamente autentica come tono di mercoledì sera, giovedì e venerdì. Mercurio in Bilancia porta il sestile (Bilancia ↔ Sagittario = sestile 60°) come comunicazione armonioSa. Venere in Scorpione porta il quinconce (Scorpione ↔ Sagittario = quinconce 150°) — adattamento profondo. Venerdì Chirone Rx rientra in Ariete portando il trigono di fuoco (Ariete ↔ Sagittario = trigono 120°) come sfondo compassionevole coraggioso. Il fine settimana con la Luna in Capricorno porta il quinconce. In amore, la settimana porta la qualità di connessione più visionariamente espansiva, luminosamente coraggiosa e genuinamente autentica della seconda settimana di settembre — il doppio trigono porta la visione come linguaggio d’amore più naturale nella metà settimana; il sestile porta la leggerezza armonioSa come sfondo; la generosità espansiva come fondamento del ciclo.

Lavoro:

Mer-Ven con il doppio trigono di fuoco: le opportunità operative più espansive e visionariamente genuine della settimana — avanza le strutture più significative in quella finestra; reggono nel ciclo lungo

Il sestile di Mercurio porta la comunicazione armonioSa per tutta la settimana

Venerdì Chirone Rx porta il trigono compassionevole come sfondo costruttivo

Benessere: Ottima vitalità con il doppio trigono di fuoco nella metà settimana. La settimana porta la qualità energetica più espansiva e luminosamente genuina del ciclo autunnale.

Consiglio della settimana per il Sagittario: Mercoledì-venerdì il doppio trigono di fuoco porta la tua visione nella qualità più espansiva e luminosamente autentica della settimana — avanza le strutture più significative in quella finestra; reggono nel ciclo lungo. Il sestile porta la comunicazione armonioSa. Venerdì Chirone Rx porta il trigono compassionevole. La settimana porta il ciclo visionario più espansivo verso l’equinozio del 22.

Capricorno ♑

Amore: La doppia risonanza vergine porta il trigono di terra (Vergine ↔ Capricorno = trigono 120°) come qualità metodica costruttiva per tutta la settimana. Lunedì-martedì con la Luna in Scorpione porta il sestile (Scorpione ↔ Capricorno = sestile 60°) con Venere nel segno — la profondità relazionale armonioSa come complementare costruttivo. Il fine settimana la Luna entra nel segno (~01-04 CEST del 19) portando la risonanza diretta più costruttiva come registro di sabato e domenica. La doppia risonanza di terra (Luna + trigono vergine) porta la solidità metodica sedimentata come qualità del fine settimana.

Lavoro:

Lun-Mar: il sestile porta la profondità armonioSa

Il trigono porta la solidità metodica come sfondo costante

Sab-Dom con la Luna nel segno: la solidità costruttiva più radicata verso l’equinozio

Benessere: Stabile. Il trigono porta la solidità metodica. Il fine settimana porta la solidità diretta.

Consiglio della settimana per il Capricorno: Il trigono di terra porta la solidità metodica come sfondo costante. Il sestile porta la profondità armonioSa. Il fine settimana la Luna porta la solidità diretta. La settimana porta le fondamenta costruttive verso l’equinozio del 22.

Acquario ♒

Amore: Urano Rx nel segno (Gemelli) porta la revisione innovativa. Il Nodo Nord nel segno porta la qualità karmicaa. Mercurio in Bilancia porta il trigono d’aria karmico (Bilancia ↔ Acquario = trigono 120°) come comunicazione armonioSa karmicaa per tutta la settimana. Mercoledì-giovedì con la Luna in Sagittario porta il sestile (Sagittario ↔ Acquario = sestile 60°) come vivacità armonioSa.

Lavoro:

Tutto la settimana: il trigono karmico di Mercurio porta la comunicazione diplomatica karmicaa più genuina

Mer-Gio: il sestile porta la vivacità armonioSa

Urano Rx porta la revisione innovativa come sfondo

Benessere: Buona energia. Il trigono karmico porta la comunicazione armonioSa. Urano Rx porta la riflessione.

Consiglio della settimana per l’Acquario: Il trigono karmico porta la comunicazione diplomatica armonioSa per tutta la settimana. Il sestile porta la vivacità. Urano Rx porta la revisione innovativa. Le comprensioni reggono nel ciclo lungo. La settimana porta le integrazioni verso l’equinozio del 22.

Pesci ♓

Amore: La settimana porta ai Pesci le risonanze d’acqua più profonde. Lunedì-martedì con la Luna in Scorpione porta il trigono d’acqua (Scorpione ↔ Pesci = trigono 120°) con Venere nel segno — il doppio trigono d’acqua (Luna + Venere Scorpione ↔ Pesci) porta la qualità intuitiva più profondamente armonioSa della prima parte della settimana. Marte in Cancro porta il trigono d’acqua (Cancro ↔ Pesci = trigono 120°) come drive intuitivo per tutta la settimana. La tripla risonanza d’acqua (doppio trigono Scorpione + trigono Marte Cancro) porta la qualità intuitiva più profondamente armonioSa della settimana.

Lavoro:

Lun-Mar con la tripla risonanza d’acqua: la qualità creativa intuitiva più profonda della settimana — avanza le strutture più genuine; reggono nel ciclo lungo

Il trigono di Marte porta il drive intuitivo per tutta la settimana

Benessere: Sensibilità fisica in buona forma. La tripla risonanza porta nutrimento intuitivo profondo armonioso.

Consiglio della settimana per i Pesci: Lunedì-martedì la tripla risonanza d’acqua porta la qualità intuitiva più profonda e armonioSa della settimana — avanza le strutture più genuine; reggono nel ciclo lungo. Il trigono di Marte porta il drive intuitivo. La settimana porta la profondità come fondamento verso l’equinozio.

Classifica della settimana 14-20 settembre 2026

Sagittario Scorpione Pesci Cancro Capricorno Leone Vergine Bilancia Toro Gemelli Acquario Ariete

(Essere più in basso non significa “settimana disastrosa”: vuol dire solo che serviranno più pazienza, selezione e cura di te.)

FAQ – Oroscopo settimana 14-20 settembre 2026

Qual è il segno più fortunato della settimana 14-20 settembre 2026? Il segno più fortunato di questa settimana è il Sagittario. Il doppio trigono di fuoco nella metà settimana — il trigono dalla Luna nel segno (mercoledì-venerdì) e il trigono da Giove in Leone come dominante sedimentato — porta la qualità visionaria più espansiva, luminosamente coraggiosa e genuinamente autentica della seconda settimana di settembre. Il sestile di Mercurio in Bilancia porta la comunicazione armonioSa come sfondo di tutta la settimana. Venerdì Chirone Rx in Ariete porta il trigono compassionevole come sfondo costruttivo. Le strutture avanzate nella finestra del doppio trigono reggono nel ciclo lungo. Anche Scorpione e Pesci escono favoriti: il primo per la doppia risonanza nella prima parte (Luna + Venere nel segno), il secondo per la tripla risonanza d’acqua. Cosa porta il rientro di Chirone retrogrado in Ariete del 17-18 settembre 2026? Chirone retrogrado rientra in Ariete il 17 settembre 2026 (nelle prime ore del 18 in CEST) e vi resterà fino all’aprile 2027. Il suo transito in Ariete enfatizza il lavoro di guarigione sull’autonomia, la forza personale e il coraggio autentico. In astrologia, Chirone in Ariete porta il ciclo di guarigione sull’identità e sull’autodeterminazione come sfondo compassionevole — dove le ferite sull’autonomia si trasformano in forza genuina? Dove il coraggio porta compassione verso se stessi? Il rientro in Ariete porta la qualità di revisione compassionevole più necessaria sui temi dell’autonomia, della forza personale e del coraggio diretto come sfondo dei mesi successivi fino ad aprile 2027. I segni più coinvolti: Ariete (nel segno), Cancro e Capricorno (quadrato), Bilancia (opposizione), Leone e Sagittario (trigono favorevole). Com’è l’energia generale della settimana 14-20 settembre 2026? La settimana porta tre registri distinti in progressione verso la vigilia dell’equinozio.

Lun-Mar — doppia risonanza scorpionica (profondità): la Luna in Scorpione con Venere nel segno porta la profondità relazionale più intensa e magneticamente autentica come tono dominante; i segni d’acqua trovano la qualità più profondamente armonioSa; le strutture avanzate nella finestra reggono nel ciclo lungo

Mer-Ven — doppio trigono di fuoco (vivacità visionaria): la Luna in Sagittario con Giove Leone porta la qualità visionaria più espansiva e luminosa come tono della metà settimana; venerdì Chirone Rx porta il trigono compassionevole come sfondo costruttivo

Sab-Dom — Luna Capricorno (solidità verso l’equinozio): la solidità strutturata come chiusura della settimana e apertura verso l’equinozio del 22 settembre Qual è il consiglio generale della settimana 14-20 settembre 2026? In amore: usa la finestra di lunedì-martedì con la doppia risonanza scorpionica per le connessioni più profondamente autentiche e magneticamente genuine; poi mercoledì-venerdì usa la vivacità visionaria del doppio trigono per le connessioni più espansive e luminosamente coraggiose. Nel lavoro: le strutture avanzate nella finestra del doppio trigono di fuoco (mercoledì-venerdì) reggono nel ciclo lungo come fondamento verso l’equinozio; le strutture scorpioniche della prima parte reggono come fondamento profondo. Con te stesso: la settimana porta la profondità e la vivacità come due qualità consecutive — rispetta ognuna nell’ordine in cui si presenta come la progressione più autentica verso la vigilia dell’equinozio del 22. Domanda guida della settimana: “Come porto la profondità scorpionica della prima parte e la vivacità visionaria della metà settimana come due qualità complementari del ciclo autunnale — e quella progressione diventa il fondamento più genuino verso l’equinozio del 22 settembre?” Perché seguire l’oroscopo settimanale? Offre una mappa energetica della settimana, utile per capire quando spingere e quando aspettare

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Le stelle indicano il meteo emotivo, ma come ti muovi dentro questa settimana resta sempre nelle tue mani.

Conclusione Oroscopo Settimanale 14 – 20 Settembre 2026

L’oroscopo della settimana dal 14 al 20 settembre 2026 racconta giorni in cui:

Lunedì-martedì la doppia risonanza scorpionica (Luna + Venere nel segno) porta la profondità relazionale più intensa e magneticamente autentica della settimana — avanza le strutture più genuine in quella finestra; reggono nel ciclo lungo

Mercoledì-venerdì il doppio trigono di fuoco (Luna Sagittario + Giove Leone) porta la vivacità visionaria più espansiva e luminosa — usa quella finestra per le strutture più ambiziose e genuinamente visionarie

Venerdì Chirone Rx rientra in Ariete portando il ciclo di guarigione compassionevole sull’autonomia e la forza personale come sfondo fino ad aprile 2027

In amore , la settimana porta la profondità scorpionica nella prima parte e la vivacità visionaria nella seconda come due qualità diverse e ugualmente necessarie — onora ognuna nell’ordine in cui si presenta come il ciclo relazionale più autentico verso l’equinozio

, la settimana porta la profondità scorpionica nella prima parte e la vivacità visionaria nella seconda come due qualità diverse e ugualmente necessarie — onora ognuna nell’ordine in cui si presenta come il ciclo relazionale più autentico verso l’equinozio Nel lavoro , le strutture avanzate nella finestra del doppio trigono di fuoco (mercoledì-venerdì) reggono nel ciclo lungo come fondamento verso l’equinozio; le strutture scorpioniche della prima parte reggono come fondamento profondo

, le strutture avanzate nella finestra del doppio trigono di fuoco (mercoledì-venerdì) reggono nel ciclo lungo come fondamento verso l’equinozio; le strutture scorpioniche della prima parte reggono come fondamento profondo Con te stesso, questa settimana porta la progressione più autentica verso l’equinozio: la profondità come apertura, la vivacità come registro dominante, la solidità come chiusura — tre qualità diverse e ugualmente necessarie della settimana di transizione più significativa verso l’autunno bilancino

Queste previsioni astrologiche sono redatte da esperti e basate sull’analisi dei transiti planetari. Continua a seguirci su Atom Heart Magazine per leggere ogni giorno l’oroscopo aggiornato e le previsioni giornaliere, settimanali e mensili.

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