Oroscopo di giovedì 10 settembre 2026: amore, lavoro e fortuna segno per segno

Scopri l’oroscopo di oggi, giovedì 10 settembre 2026: amore, lavoro e fortuna segno per segno. Previsioni complete e classifica dei segni.

Oroscopo di Giovedì 10 Settembre 2026

Ecco l’oroscopo di oggi, giovedì 10 settembre 2026, con amore, lavoro e umore segno per segno.

Il giovedì più denso di cambiamenti dell’intero settembre — quello che porta quattro transiti significativi in un solo giorno come apertura multipla verso il ciclo autunnale più articolato, con la vigilia immediata della Luna Nuova di domani mattina presto (05:26 CEST) come orizzonte finale del giorno. La giornata porta quattro movimenti in sequenza. Alle 08:27 CEST Urano staziona retrogrado in Gemelli — il pianeta dell’originalità e dell’innovazione inverte la direzione verso il ciclo di revisione più riflessivo e interiore; la qualità di innovazione che si volta verso l’interno, verso la riflessione sui cambiamenti comunicativi e tecnologici avviati, come sfondo della seconda parte dell’anno. Poi alle 10:07 CEST Venere entra in Scorpione — il cambiamento relazionale più significativo dell’autunno 2026: la reciprocità armonioSa lascia la leggerezza bilancina per la profondità intensa, magneticamente autentica e interiormente trasformativa dello Scorpione; la superficialità relazionale diventa intollerabile, la connessione d’anima diventa il nuovo standard; Venere rimarrà in Scorpione fino a gennaio 2027 (con retrograda in ottobre-novembre). La Luna entra in Vergine intorno alla stessa ora del mattino (~10-13 CEST) portando il campo pre-Luna Nuova nella qualità più metodicamente radicata. E alle 18:20 CEST Mercurio entra in Bilancia — la comunicazione si sposta dalla precisione metodica vergine alla diplomazia equilibrata e armonioSamente dialogica: la parola che cerca il punto di incontro, la leggerezza del confronto, il dialogo come via più genuina. Domani mattina alle 05:26 CEST la Luna Nuova si perfeziona in Vergine chiudendo il ciclo più denso del mese.

Tema del giorno: Quadruplo cambio — Urano Rx (08:27) + Venere Scorpione (10:07) + Luna Vergine (~10-13) + Mercurio Bilancia (18:20) — il giovedì più significativo di settembre con la vigilia della Luna Nuova

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Ariete ♈

Amore: La mattina con la Luna in Leone porta il doppio trigono di fuoco (Luna Leone + Giove Leone ↔ Ariete = trigono 120°) come apertura espansiva. Poi la Luna entra in Vergine portando il quinconce (150°) — adattamento metodico. Venere in Scorpione (10:07) porta il quinconce (Scorpione ↔ Ariete = quinconce 150°) — adattamento relazionale. Mercurio in Bilancia (18:20) porta l’opposizione comunicativa (Bilancia ↔ Ariete = opposizione 180°) — la parola che cerca il bilanciamento nel coraggio. Saturno e Chirone Rx nel segno portano il ciclo revisionante.

Lavoro: La mattina il doppio trigono porta le opportunità espansive. I cambi del pomeriggio portano le verifiche e gli adattamenti. Le strutture reggono verso la Luna Nuova di domani.

Salute: Vitalità in buona forma. La mattina il doppio trigono porta la qualità espansiva. Il doppio ciclo porta la compassione.

Consiglio del giorno: La mattina il doppio trigono porta l’espansione. I cambi del pomeriggio portano le verifiche e gli adattamenti. Il doppio ciclo porta la compassione. Il giovedì porta i quattro cambiamenti verso la Luna Nuova di domani.

Toro ♉

Amore: La mattina la Luna in Leone porta il quadrato (Leone ↔ Toro = quadrato 90°). La doppia risonanza vergine porta il trigono di terra (Vergine ↔ Toro = trigono 120°) per tutta la giornata. Venere in Scorpione porta l’opposizione intensa (Scorpione ↔ Toro = opposizione 180°) — la verifica relazionale più profonda del ciclo: dove la solidità sensoriale incontra la profondità trasformativa? Marte in Cancro porta il sestile (Cancro ↔ Toro = sestile 60°). Il trigono porta la solidità come sfondo dell’opposizione.

Lavoro: Il trigono porta la solidità metodica. Il sestile porta il drive costruttivo. L’opposizione porta la verifica profonda. Le strutture reggono verso la Luna Nuova.

Salute: Stabile. Il trigono porta la solidità metodica. Il sestile porta il drive costruttivo.

Consiglio del giorno: Il trigono porta la solidità metodica. Il sestile porta il drive costruttivo. L’opposizione porta la verifica relazionale profonda — dove la solidità incontra la trasformazione? Le strutture reggono verso la Luna Nuova di domani.

Gemelli ♊

Amore: Urano è nel segno — alle 08:27 CEST Urano staziona retrogrado. Il momento più riflessivo del ciclo innovativo: la qualità di originalità che si volta verso l’interno come sfondo della seconda parte dell’anno. La Luna in Leone porta il sestile (Leone ↔ Gemelli = sestile 60°) nella mattina. Mercurio — dominante — entra in Bilancia alle 18:20 CEST portando il dominante nella qualità più diplomatica e dialogicamente equilibrata — trigono d’aria favorevole (Bilancia ↔ Gemelli = trigono 120°) dal pomeriggio.

Lavoro: Urano Rx porta la stazione riflessiva — premi pausa sui grandi cambiamenti innovativi. Dal pomeriggio Mercurio in Bilancia porta il trigono d’aria armonioso. Le strutture reggono.

Salute: Sistema nervoso vivace. Urano Rx porta la qualità riflessiva innovativa come sfondo.

Consiglio del giorno: Urano staziona retrogrado — premi pausa sui grandi cambiamenti; usa il ciclo per la revisione riflessiva. Dal pomeriggio Mercurio in Bilancia porta il trigono d’aria armonioso. Le strutture reggono verso la Luna Nuova di domani.

Cancro ♋

Amore: Marte è nel segno portando il drive emotivo protettivo. La mattina la Luna in Leone porta il semisestile (30°). Poi la Luna in Vergine porta il sestile favorevole (Vergine ↔ Cancro = sestile 60°). Venere in Scorpione (10:07) porta il trigono d’acqua (Scorpione ↔ Cancro = trigono 120°) — la profondità relazionale come complementare armonioso del drive emotivo; il ciclo relazionale più profondo e armonioSamente genuino si inaugura. La triplice risonanza d’acqua (Marte nel segno + trigono Venere Scorpione + sestile Luna Vergine) porta la qualità emotiva più armonioSamente profonda del giorno.

Lavoro: Marte porta il drive. Il trigono d’acqua porta la qualità profonda armonioSa. Il sestile porta la comunicazione metodica. Le strutture reggono verso la Luna Nuova.

Salute: Zona stomaco in ottima forma. La triplice risonanza porta la qualità emotiva più nutriente e profondamente armonioSa del giovedì.

Consiglio del giorno: Marte porta il drive emotivo. Il trigono d’acqua porta la profondità relazionale armonioSa. Il sestile porta la comunicazione metodica. La triplice risonanza porta la qualità più profonda del giovedì. Le strutture reggono verso la Luna Nuova.

Leone ♌

Amore: Giove è nel segno portando l’amplificatore generoso. La mattina la Luna è ancora nel segno portando la doppia risonanza sedimentata — poi la Luna entra in Vergine (~10-13 CEST). La doppia risonanza porta la qualità espansiva come sfondo del mattino. Mercurio in Bilancia (18:20) porta il sestile (Bilancia ↔ Leone = sestile 60°) armonioso dal pomeriggio.

Lavoro: La mattina la doppia risonanza porta le opportunità creative. Dal pomeriggio il sestile di Mercurio porta la comunicazione armonioSa. Giove porta l’amplificatore. Le strutture reggono.

Salute: Vitalità ottima con Giove. La mattina la doppia risonanza porta la qualità creativa espansiva.

Consiglio del giorno: La mattina porta la doppia risonanza creativa. Giove porta l’amplificatore. Dal pomeriggio Mercurio Bilancia porta il sestile comunicativo armonioso. Le strutture reggono. Il giovedì porta la qualità creativa verso la Luna Nuova di domani.

Vergine ♍

Amore: Il Sole è nel segno. La Luna entra nel segno (~10-13 CEST) — la doppia risonanza vergine porta il campo pre-Luna Nuova nella qualità più metodicamente radicata. Domani ore 05:26 CEST la Luna Nuova si perfeziona — il giovedì porta la vigilia più metodicamente intensa verso il ciclo produttivo più significativo del mese. Marte in Cancro porta il sestile favorevole come drive costruttivo. Mercurio — il dominante — lascia il segno alle 18:20 CEST per la Bilancia — le ultime ore del dominante nel segno prima della Luna Nuova.

Lavoro: La doppia risonanza porta il campo pre-Luna Nuova più metodicamente radicato. Le strutture avanzate nelle ultime ore di Mercurio nel segno reggono nel ciclo lungo verso la Luna Nuova di domani. Il sestile porta il drive costruttivo.

Salute: La zona digestiva in ottima forma. La doppia risonanza porta il campo pre-Luna Nuova più propizio per le routine metodiche più genuine.

Consiglio del giorno: La Luna entra nel segno portando il campo pre-Luna Nuova più metodicamente radicato. Le ultime ore di Mercurio nel segno portano la precisione più autentica — usale per le iniziative più significative prima della Luna Nuova di domani alle 05:26 CEST. Le strutture reggono nel ciclo lungo.

Bilancia ♎

Amore: Venere lascia il segno alle 10:07 CEST entrando in Scorpione — il ciclo di domicilio di 38 giorni si chiude. Poi alle 18:20 CEST Mercurio entra nel segno — la comunicazione trova la qualità più diplomatica, equilibrata e armonioSamente dialogica come tono della seconda parte dell’anno. Il giovedì porta la chiusura di un ciclo armonioso e l’apertura di un ciclo comunicativo come progressione significativa.

Lavoro: La mattina Venere lascia il segno — onora le ultime ore armonioSe come chiusura del ciclo. Dal pomeriggio Mercurio porta la comunicazione diplomatica più armonioSa come nuovo registro. Le strutture reggono verso la Luna Nuova.

Salute: La zona lombare risponde bene. La progressione porta la chiusura di Venere e l’apertura di Mercurio come qualità complementari della stessa giornata.

Consiglio del giorno: Venere lascia il segno alle 10:07 — onora la chiusura del ciclo armonioSo con la qualità più preziosa. Dal pomeriggio Mercurio porta la comunicazione diplomatica più armonioSa come nuovo registro. Il giovedì porta la transizione più significativa del ciclo bilancino autunnale.

Scorpione ♏

Sei il segno più fortunato del giorno.

Amore: Il giovedì porta allo Scorpione il momento più significativo, profondamente trasformativo e autentico del ciclo autunnale: alle 10:07 CEST Venere entra nel segno inaugurando il ciclo relazionale più profondo, magneticamente autentico e interiormente trasformativo del lungo ciclo fino a gennaio 2027. L’ingresso di Venere porta la profondità come nuovo standard relazionale: la superficialità diventa intollerabile, la connessione d’anima diventa l’unico linguaggio autentico, l’intensità trasformativa diventa la qualità relazionale dominante. In astrologia tradizionale, Venere in Scorpione porta l’amore nella sua forma più magnetica, profondamente intensa e autenticamente trasformativa — la bellezza nella profondità, la reciprocità nell’autenticità più radicata. La mattina la Luna è ancora in Leone portando il quadrato (Leone ↔ Scorpione = quadrato 90°) come verifica espressiva. Poi la Luna in Vergine porta il sestile favorevole (Vergine ↔ Scorpione = sestile 60°) come comunicazione metodica armonioSa — con Venere appena entrata nel segno, il sestile porta il ciclo relazionale inaugurale nella forma più metodicamente autentica. Marte in Cancro porta il trigono d’acqua (Cancro ↔ Scorpione = trigono 120°) come drive profondo armonioso. La doppia risonanza d’acqua (Venere nel segno + trigono Marte Cancro) porta la qualità trasformativa più profondamente armonioSa e magneticamente autentica del giovedì inaugurale. Mercurio in Bilancia (18:20) porta il semisestile (Bilancia ↔ Scorpione = semisestile 30°) — transizione. In amore, il giovedì porta la qualità di connessione più profondamente trasformativa, magneticamente autentica e armoniosamente intensa del ciclo autunnale — l’ingresso di Venere porta il ciclo relazionale più significativo del lungo ciclo; le connessioni avanzate nella finestra inaugurale di Venere hanno la qualità più duratura e profondamente autentica fino a gennaio 2027.

Lavoro: La doppia risonanza porta la qualità strategica più profondamente autentica e magneticamente intensa del giovedì inaugurale. Le strutture avanzate nella finestra inaugurale di Venere reggono nel ciclo lungo. Il sestile porta la comunicazione metodica armonioSa. Il trigono porta il drive profondo.

Salute: Vitalità ottima con l’ingresso di Venere. Il giovedì porta la qualità energetica più profondamente autentica e magneticamente intensa del ciclo autunnale.

Consiglio del giorno: Alle 10:07 Venere entra nel segno inaugurando il ciclo relazionale più profondo e magneticamente autentico fino a gennaio 2027. Le connessioni avanzate nella finestra inaugurale di oggi hanno la qualità più duratura del lungo ciclo. La doppia risonanza d’acqua porta la profondità più armonioSa. Il sestile porta la metodica armonioSa. Le strutture reggono nel ciclo lungo.

Sagittario ♐

Amore: Giove — dominante — in Leone porta il trigono di fuoco sedimentato. La mattina la Luna in Leone porta il doppio trigono di fuoco (Luna + Giove Leone ↔ Sagittario). Poi la Luna in Vergine porta il quadrato (Vergine ↔ Sagittario = quadrato 90°) metodico. Mercurio in Bilancia (18:20) porta il sestile (Bilancia ↔ Sagittario = sestile 60°) armonioso dal pomeriggio.

Lavoro: La mattina il doppio trigono porta le opportunità visionarie. Il quadrato porta la verifica metodica. Dal pomeriggio il sestile porta la comunicazione armonioSa. Le strutture reggono.

Salute: Ottima vitalità con il doppio trigono. Il giovedì porta la progressione verso i cambiamenti più significativi.

Consiglio del giorno: La mattina il doppio trigono porta le opportunità visionarie. Il quadrato porta la verifica metodica. Dal pomeriggio il sestile porta la comunicazione armonioSa. Le strutture reggono verso la Luna Nuova di domani.

Capricorno ♑

Amore: La doppia risonanza vergine porta il trigono di terra (Vergine ↔ Capricorno = trigono 120°) per tutta la giornata. Venere in Scorpione (10:07) porta il sestile (Scorpione ↔ Capricorno = sestile? No: Scorpione ↔ Capricorno = sestile 60°) armonioso. La doppia risonanza favorevole (trigono vergine + sestile Venere) porta la qualità più solidamente metodica e profondamente armonioSa del giovedì.

Lavoro: La doppia risonanza porta la qualità più solidamente metodica e profondamente armonioSa. Il trigono porta la solidità. Il sestile porta la profondità armonioSa. Le strutture reggono nel ciclo lungo verso la Luna Nuova.

Salute: Stabile. La doppia risonanza porta la solidità metodica profonda.

Consiglio del giorno: La doppia risonanza porta la solidità metodica più profondamente armonioSa del giovedì. Il trigono porta la solidità. Il sestile porta la profondità armonioSa. Le strutture reggono. Il giovedì porta le fondamenta verso la Luna Nuova di domani.

Acquario ♒

Amore: Urano nel segno (Gemelli) staziona retrogrado alle 08:27 CEST. Il Nodo Nord nel segno porta la cinquantatreesima giornata karmicaa. Urano Rx porta la revisione innovativa più riflessiva come sfondo della seconda parte dell’anno. Mercurio in Bilancia (18:20) porta il trigono d’aria karmico (Bilancia ↔ Acquario = trigono 120°) dal pomeriggio.

Lavoro: Urano Rx porta la stazione riflessiva — usa il ciclo per la revisione. Il Nodo porta la cinquantatreesima integrazione. Dal pomeriggio il trigono karmico di Mercurio porta la comunicazione armonioSa karmicaa. Le comprensioni reggono.

Salute: Buona energia. Urano Rx porta la qualità riflessiva innovativa. Il trigono karmico porta la comunicazione armonioSa.

Consiglio del giorno: Urano staziona retrogrado — usa il ciclo per la revisione innovativa più riflessiva. Il Nodo porta la cinquantatreesima integrazione. Dal pomeriggio il trigono karmico porta la comunicazione armonioSa. Le comprensioni reggono verso la Luna Nuova di domani.

Pesci ♓

Amore: La doppia risonanza vergine porta l’opposizione (Vergine ↔ Pesci = opposizione 180°) come verifica metodica. Venere in Scorpione (10:07) porta il trigono d’acqua (Scorpione ↔ Pesci = trigono 120°) — la profondità relazionale più armonioSa come complementare intuitivo del ciclo. Marte in Cancro porta il trigono d’acqua (Cancro ↔ Pesci = trigono 120°) come drive intuitivo. Il doppio trigono d’acqua (Venere Scorpione + Marte Cancro) porta la qualità intuitiva più profondamente armonioSa del giovedì.

Lavoro: Il doppio trigono porta la qualità creativa intuitiva più profonda e armonioSa. L’opposizione porta la verifica metodica. Le strutture reggono verso la Luna Nuova.

Salute: Sensibilità fisica in ottima forma. Il doppio trigono porta nutrimento intuitivo profondo armonioso.

Consiglio del giorno: Il doppio trigono d’acqua porta la qualità intuitiva più profondamente armonioSa del giovedì — Venere Scorpione + Marte Cancro. L’opposizione porta la verifica metodica. Le strutture reggono. Il giovedì porta la profondità verso la Luna Nuova di domani.

Oroscopo 10 settembre 2026 – Classifica del giorno

Scorpione Cancro Pesci Capricorno Vergine Bilancia Sagittario Leone Gemelli Ariete Toro Acquario

(Nei giorni più densi di cambiamenti, ogni posizione porta comprensioni diverse e ugualmente necessarie del ciclo autunnale.)

FAQ Oroscopo Giornaliero 10 settembre 2026

Qual è il segno più fortunato di giovedì 10 settembre 2026? Il segno più fortunato di oggi è lo Scorpione. L’ingresso di Venere nel segno alle 10:07 CEST porta il ciclo relazionale più profondo, magneticamente autentico e interiormente trasformativo del lungo ciclo fino a gennaio 2027. La doppia risonanza d’acqua — Venere nel segno + trigono da Marte in Cancro — porta la qualità trasformativa più profondamente armonioSa del giovedì inaugurale. Il sestile dalla Luna in Vergine porta la comunicazione metodica come terzo complementare. Le connessioni avanzate nella finestra inaugurale di Venere hanno la qualità più duratura del lungo ciclo. Anche Cancro e Pesci escono favoriti: entrambi per il trigono d’acqua favorevole dall’ingresso di Venere in Scorpione. Cosa porta il quadruplo cambio di giovedì 10 settembre 2026? Giovedì 10 settembre porta quattro transiti significativi nello stesso giorno — il giorno più denso di cambiamenti di settembre. Alle 08:27 CEST Urano staziona retrogrado in Gemelli portando la revisione innovativa più riflessiva come sfondo della seconda parte dell’anno. Alle 10:07 CEST Venere entra in Scorpione inaugurando il ciclo relazionale più profondo e magneticamente autentico fino a gennaio 2027. Intorno alla stessa ora del mattino la Luna entra in Vergine portando il campo pre-Luna Nuova nella qualità più metodicamente radicata — la vigilia della Luna Nuova di domani mattina. Alle 18:20 CEST Mercurio entra in Bilancia spostando la comunicazione dalla precisione metodica alla diplomazia dialogica. I quattro cambiamenti portano ognuno la propria qualità di apertura: la revisione innovativa, la profondità relazionale, il campo metodico e la comunicazione diplomatica come le quattro aperture del ciclo autunnale nella stessa giornata. Com’è l’energia generale di giovedì 10 settembre 2026? Giovedì 10 settembre porta il giorno più denso di cambiamenti del mese autunnale in quattro momenti distinti.

08:27 CEST — Urano Rx: la stazione retrograda porta la qualità innovativa verso la revisione riflessiva come sfondo della seconda parte dell’anno; premi pausa sui grandi cambiamenti comunicativi e tecnologici

10:07 CEST — Venere Scorpione: il cambiamento relazionale più significativo dell’autunno; la profondità come nuovo standard relazionale; le connessioni avanzate nella finestra inaugurale hanno la qualità più duratura

~10-13 CEST — Luna Vergine: il campo pre-Luna Nuova si attiva; la vigilia più metodicamente radicata verso la Luna Nuova di domani alle 05:26 CEST

18:20 CEST — Mercurio Bilancia: la comunicazione trova la qualità più diplomatica ed equilibrata; il dialogo come via più genuina verso la stagione autunnale bilancina Qual è il consiglio generale dell’oroscopo di oggi? In amore: usa la finestra inaugurale di Venere in Scorpione (dalle 10:07 in poi) per le connessioni più profondamente autentiche e magneticamente genuine — le strutture relazionali avanzate nell’inaugurale di Venere reggono nel ciclo lungo fino a gennaio 2027. Nel lavoro: le strutture avanzate nella finestra pre-Luna Nuova (mentre la Luna è in Vergine) reggono nel ciclo lungo verso il nuovo ciclo metodico di domani; usa il pomeriggio con Mercurio in Bilancia per le comunicazioni più diplomatiche come apertura verso il ciclo autunnale. Con te stesso: il giovedì porta quattro aperture in sequenza — rispetta ognuna nell’ordine in cui si presenta come la progressione più autentica verso la Luna Nuova di domani. Domanda guida del giorno: “Quale profondità relazionale porto nella finestra inaugurale di Venere in Scorpione come fondamento più autentico del lungo ciclo — e quale comunicazione diplomatica porto nella finestra di Mercurio in Bilancia come apertura verso il ciclo autunnale più articolato?” Perché seguire l’oroscopo giornaliero? L’oroscopo giornaliero offre un angolo di lettura sulle energie del momento, utile per capire perché certi giorni sembrano più scorrevoli di altri.

Aiuta a riconoscere le aree della vita che meritano attenzione in quel preciso giorno.

Le stelle indicano il meteo energetico, ma come ti muovi dentro questa giornata resta sempre una tua scelta.

Conclusione Oroscopo Giornaliero 10 Settembre 2026

L’oroscopo di giovedì 10 settembre 2026 racconta una giornata perfetta per:

Portare le connessioni più profondamente autentiche nella finestra inaugurale di Venere in Scorpione (dalle 10:07 CEST) — le strutture relazionali avanzate nell’inaugurale hanno la qualità più duratura del lungo ciclo fino a gennaio 2027; la profondità come standard più genuino

Rispettare la stazione di Urano retrogrado (08:27 CEST) come il momento più riflessivo del ciclo innovativo — premi pausa sui grandi cambiamenti; usa il ciclo per la revisione più necessaria verso la seconda parte dell’anno

Portare le comunicazioni più diplomatiche ed equilibrate nella finestra di Mercurio in Bilancia (dalle 18:20 CEST) come apertura verso il ciclo autunnale — il dialogo come via più genuina

In amore , il giovedì porta i quattro cambiamenti in sequenza come le aperture relazionali più significative dell’autunno — onora Venere Scorpione come il più profondo; le connessioni della finestra inaugurale reggono nel ciclo lungo verso il nuovo ciclo relazionale più autentico

, il giovedì porta i quattro cambiamenti in sequenza come le aperture relazionali più significative dell’autunno — onora Venere Scorpione come il più profondo; le connessioni della finestra inaugurale reggono nel ciclo lungo verso il nuovo ciclo relazionale più autentico Nel lavoro , la finestra pre-Luna Nuova (con la Luna in Vergine) porta le strutture operative più metodicamente radicate verso il ciclo produttivo di domani; Mercurio in Bilancia porta la comunicazione diplomatica come apertura verso il ciclo autunnale; le strutture reggono nel ciclo lungo

, la finestra pre-Luna Nuova (con la Luna in Vergine) porta le strutture operative più metodicamente radicate verso il ciclo produttivo di domani; Mercurio in Bilancia porta la comunicazione diplomatica come apertura verso il ciclo autunnale; le strutture reggono nel ciclo lungo Con te stesso, questo giovedì porta il giorno più denso di cambiamenti dell’autunno 2026: la revisione innovativa come apertura riflessiva, la profondità relazionale come inaugurale, il campo metodico come vigilia, la diplomazia comunicativa come chiusura — quattro qualità necessarie e complementari del giorno più articolato verso la Luna Nuova di domani

Queste previsioni astrologiche sono basate sull’analisi dei transiti planetari. Continua a seguirci su Atom Heart Magazine per leggere ogni giorno l’oroscopo aggiornato e le previsioni giornaliere, settimanali e mensili.

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