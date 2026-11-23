LEGNANO (MI) – Quale spazio può avere oggi l’utopia? E in che modo il pensiero di Antonio Gramsci può ancora aiutarci a comprendere il presente e a immaginare nuove possibilità di cambiamento?

Sono alcune delle domande al centro dell’incontro in programma martedì 24 novembre 2026, alle ore 21, alla Libreria Nuova Terra, in via Giovanni Giolitti 14 a Legnano, dove sarà presentato il libro Memoria dell’utopia. Gramsci e noi di Angelo Villa, pubblicato da Castelvecchi Editore.

Un appuntamento che invita a riscoprire l’attualità del pensiero gramsciano e la sua capacità di offrire strumenti di interpretazione della realtà contemporanea, in un’epoca segnata da profonde trasformazioni sociali, politiche e culturali.

A quasi un secolo dalle sue riflessioni, Gramsci continua infatti a rappresentare un riferimento fondamentale per comprendere i rapporti tra cultura, potere e società, ma anche il ruolo della partecipazione collettiva nella costruzione del cambiamento. Le sue idee interrogano ancora oggi il rapporto tra intellettuali e società, la formazione delle coscienze e la necessità di un pensiero critico capace di andare oltre le contraddizioni del presente.

Già nel titolo scelto da Angelo Villa, Memoria dell’utopia, emerge una questione particolarmente significativa: che cosa resta oggi della capacità di immaginare un futuro diverso? E quanto possono contribuire le esperienze intellettuali e politiche del Novecento alla costruzione di nuove forme di consapevolezza e impegno civile?

La memoria, in questa prospettiva, non è semplice conservazione del passato, ma uno strumento attraverso cui interpretare il presente, riconoscerne le contraddizioni e aprire nuove possibilità di trasformazione.

In una fase storica in cui sembrano prevalere disillusione, frammentazione sociale e incertezza, tornare a confrontarsi con Gramsci significa dunque interrogarsi sul valore della cultura, sulla responsabilità individuale e collettiva e sulla possibilità di restituire al pensiero critico un ruolo centrale nella vita pubblica.

La presentazione si inserisce nel calendario degli appuntamenti culturali della Libreria Nuova Terra, da sempre luogo di incontro e confronto, dove i libri diventano occasione per mettere in circolazione idee, stimolare il dialogo e approfondire i temi del nostro tempo.