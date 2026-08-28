Monferr’Autore 2026, il settembre che canta Guccini e balla con Boosta

Monferr’Autore 2026. Un mese dopo la morte di Francesco Guccini, una piazza del Monferrato canta le sue canzoni senza palco, senza scaletta e senza bisogno di essere musicisti.

Monferr’Autore, la rassegna piemontese diretta da Enrico Deregibus, prosegue a settembre 2026 con sette appuntamenti tra Alessandria, Casale Monferrato, Mirabello Monferrato e Castelletto Monferrato. Il calendario si apre il 3 settembre con una serata su Giorgio Faletti e chiude il 27 con il concerto di Agnese Valle, passando per la Cantata per Guccini del 6, la finale del Monferrato Music Contest dell’8, l’incontro con Emidio Clementi il 10 e il dj set di Boosta il 25.

L’organizzazione è di AccademiaMonferrato. Deregibus mette in fila cantautorato, teatro-canzone, elettronica e letteratura nello stesso cartellone, lo schema che applica da oltre vent’anni tra festival e premi in giro per l’Italia.

Quando si svolge Monferr’Autore a settembre 2026? La rassegna propone sette eventi dal 3 al 27 settembre 2026 in quattro comuni della provincia di Alessandria: dalla Cantata collettiva per Francesco Guccini al dj set di Boosta, passando per letteratura, teatro-canzone e la finale di un contest per cantautori emergenti.

3 settembre, ore 21 – Quarti di Pontestura: serata su Giorgio Faletti

– Quarti di Pontestura: serata su Giorgio Faletti 6 settembre, ore 18 – Casale Monferrato: Cantata per Francesco Guccini

– Casale Monferrato: Cantata per Francesco Guccini 8 settembre, ore 21 – Mirabello Monferrato: finale del Monferrato Music Contest

– Mirabello Monferrato: finale del Monferrato Music Contest 10 settembre, ore 18.30 – Alessandria: incontro con Emidio Clementi

– Alessandria: incontro con Emidio Clementi 24 settembre, ore 21 – Alessandria: Linda Antosiano in “Canto per non piangere”

– Alessandria: Linda Antosiano in “Canto per non piangere” 25 settembre, ore 21 – Alessandria: dj set di Boosta

– Alessandria: dj set di Boosta 27 settembre, ore 16.30 – Castelletto Monferrato: concerto di Agnese Valle

3 settembre, Quarti di Pontestura: la voce di Giorgio Faletti in un libro

Si parte con un omaggio a distanza. Alla Polisportiva Quarti, Roberta Bellesini Faletti presenta “Io dico” (Gallucci), il libro curato insieme a Chiara Buratti che raccoglie frasi tratte da romanzi, interviste, canzoni e materiali inediti del marito Giorgio Faletti.

Faletti aveva costruito una carriera fuori dagli schemi: comico al Derby di Milano negli anni Settanta accanto ad Abatantuono e Teocoli, poi cantante a Sanremo, infine scrittore da milioni di copie con “Io uccido“. La serata alterna letture agli interventi di Ramona Bruno e Mario Saldì. Ingresso libero.

6 settembre, Casale Monferrato: la Cantata per Francesco Guccini

Il 6 settembre segna esattamente un mese dalla morte di Francesco Guccini, spentosi il 6 agosto a Pavana a 86 anni. Piazza Mazzini diventa uno spazio aperto a chiunque voglia portare la propria voce, una chitarra, un tamburello o un cartello con una frase delle sue canzoni.

Non serve essere musicisti professionisti. L’iniziativa nasce con Radio in fiore e chi vuole suonare può scrivere a [email protected]. È una scelta diversa dal tributo-concerto con big sul palco, più vicina all’osteria bolognese dove Guccini ha passato una vita che al palazzetto.

8 settembre, Mirabello Monferrato: la finale del Monferrato Music Contest

Al Country Sport Village si chiude il concorso per cantautori emergenti della provincia di Alessandria. In gara Alba, Bailenga, Mosi, Soloselena e Velvet Mountain, selezionati da una giuria di giornalisti e addetti ai lavori.

Il vincitore riceve 500 euro e la possibilità di esibirsi nei mesi successivi in diverse location della provincia. Una giuria di giovani assegna un premio parallelo. Ingresso libero, patrocinio della Provincia di Alessandria.

10 settembre, Alessandria: Emidio Clementi lascia i Massimo Volume sulla pagina

Emidio Clementi guida i Massimo Volume dal 1992, la band bolognese che ha inventato in Italia un post-rock parlato più vicino alla poesia che al cantato. Alla libreria Andando e stando presenta “Prima dell’incendio” (Playground), il suo ultimo romanzo, in dialogo con Deregibus.

Il libro racconta un’estate del 1993 in una villa delle Marche, tra giovani artisti bolognesi in fuga dalla città. Al centro c’è Guido, personaggio ispirato al ricordo di Dario Parisini, fondatore dei Disciplinatha e per due anni bassista degli stessi Massimo Volume. L’appuntamento è organizzato con il Circolo del cinema Adelio Ferrero. Ingresso libero.

24 e 27 settembre: teatro-canzone e Targhe Tenco tra Alessandria e Castelletto

Il 24 settembre, ad Alessandria, Linda Antosiano debutta come autrice con “Canto per non piangere (teatro canzone o giù di lì)“. La cantante nota finora come Linn alterna canzoni drammatiche a monologhi comici, in prima assoluta.

Il 27, a Castelletto Monferrato, chiude il cartellone Agnese Valle, cantautrice e clarinettista romana più volte finalista alle Targhe Tenco e vocal coach ad Amici. Il concerto coincide con l’Open Day di AccademiaMonferrato. Ingresso libero per entrambi.

25 settembre, Alessandria: Boosta porta i Subsonica in consolle

Davide Dileo, in arte Boosta, è tastierista e cofondatore dei Subsonica dal 1996, la band torinese che nel 2026 ha pubblicato il decimo album in studio, “Terre Rare“. All’Officina alle 21 racconta il suo percorso in un talk, poi passa alla consolle per un dj set tra elettronica e narrazione d’atmosfera.

È l’unico evento a pagamento della rassegna, 12 euro. Rispetto agli altri appuntamenti di Monferr’Autore, più legati alla parola scritta o cantata, questo porta il festival dentro un club.

Chi organizza Monferr’Autore

Monferr’Autore riprende il nome di un festival andato in scena tra il 2005 e il 2007, sempre sotto la direzione di Enrico Deregibus, giornalista che ha diretto o seguito come consulente numerosi festival italiani. Fino a fine 2025 ha guidato per undici anni il festival PeM, portando ad Alessandria nomi come Manuel Agnelli, Morgan e Vasco Brondi.

L’organizzazione è di AccademiaMonferrato Musica&Danza, scuola attiva da oltre dieci anni a Castelletto Monferrato. La rassegna ha il sostegno di nove comuni della provincia e di realtà come L’Officina di Alessandria e il Country Sport Village di Mirabello Monferrato.

FAQ Monferr’Autore 2026

Quando si svolge Monferr’Autore a settembre 2026? Dal 3 al 27 settembre, con sette appuntamenti tra Alessandria, Casale Monferrato, Mirabello Monferrato e Castelletto Monferrato. Quanto costa il dj set di Boosta ad Alessandria? Il biglietto costa 12 euro. È l’unico evento a pagamento del cartellone di settembre, tutti gli altri hanno ingresso libero. Come si partecipa alla Cantata per Francesco Guccini? Basta presentarsi il 6 settembre in piazza Mazzini a Casale Monferrato con la propria voce. Chi vuole suonare può scrivere a [email protected] per prenotarsi. Chi è il direttore artistico di Monferr’Autore? Enrico Deregibus, giornalista musicale che ha diretto per undici anni il festival PeM di Alessandria fino alla fine del 2025.

Per tutte le info aggiornate su Monferr’Autore 2026, visita il sito ufficiale.

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