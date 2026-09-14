Tonino Midolo con «Fire» alla Live Audition del Tour Music Fest 2026: la data è lunedì 21 settembre

Ci sono percorsi artistici che nascono da una sola porta d’ingresso e restano lì. E poi ci sono percorsi come quello di Antonino «Tonino» Midolo, che di porte ne ha aperte molte – la danza, la moda, il set cinematografico, la televisione, il palco – e che oggi, nel 2026, trovano finalmente un centro di gravità: la musica.

Origini siciliane, Pachino in provincia di Siracusa, e una vita costruita a Torino. In mezzo, oltre vent’anni di lavoro su se stesso, iniziati a otto anni davanti a uno specchio di una sala da ballo e arrivati fino a un palco internazionale in Spagna. Il 2026 è l’anno in cui questo percorso prende una forma precisa e riconoscibile, e porta un nome: «Fire».

«Fire»: cos’è davvero il brano di cui si parla

«Fire» è il nuovo inedito di Tonino: urban pop e rap, scritto e interpretato da lui, registrato in studio con recording, mix e mastering. Racconta una storia d’amore senza filtri, fatta di passione, incomprensioni e riconciliazioni: due persone che si allontanano, si scontrano e finiscono sempre per ritrovarsi. Da qui il fuoco del titolo, che non è un incendio che distrugge ma una fiamma che resiste all’orgoglio e alla distanza.

Rispetto a «Senza Catene», il precedente singolo inciso con SAKA, il brano segna un salto in avanti: se lì si parlava di liberarsi, qui si parla di scegliere di restare. Dal vivo entrano urban dance e popping, che fanno dell’esibizione una performance unica. Uscita prossimamente sulle piattaforme digitali, data da annunciare.

«Fire» ha già lasciato lo studio di registrazione. Nel 2026 il brano è stato portato dal vivo all’International Song Festival di Lloret de Mar, in Spagna — prima edizione della manifestazione, categoria Cantautori — segnando la prima esperienza internazionale del progetto.

Ed è sempre «Fire» il brano scelto per la sfida più importante dell’anno: il Tour Music Fest 2026 – The European Music Contest, giunto alla diciottesima edizione e considerato uno dei principali contest europei dedicati agli artisti emergenti. Tonino è stato convocato nella categoria Cantautori alla Live Audition di Torino, in programma lunedì 21 settembre 2026, dove presenterà il progetto davanti alla commissione del festival.

Una data che l’artista stesso considera un punto di passaggio: non un traguardo, ma un banco di prova costruito con anni di studio, formazione e ricerca.

Prima della musica: la danza, il cinema, la televisione

Il percorso di Tonino comincia con la danza: latino-americano dagli otto anni, poi danze caraibiche e hip hop, da cui arrivano il ritmo e la presenza scenica che oggi si vedono sul palco. Nel 2023 è ballerino e performer al Teatro Erba di Torino con la Scuola di Ballo Sampaoli.

Segue la moda, tra sfilate e shooting: l’Accademia Belebung di Gianni Belebung, il brand Motifino, l’International Sanremo Fashion 2019, il secondo posto a Mister Motor e la finalissima di Beautiful Day 2017 con Gianni Sperti.

Poi il cinema, con «Abyss Drug» di Nicola Palmese, le riprese di «Tuttapposto» (Medusa Film) e diverse giornate sul set de «Il Commissario Montalbano». In televisione va da «100% Italia» su TV8 a Real Time e GRP; nel 2026 sarà concorrente del reality «Il Sogno», prodotto da Silvestri Production e previsto su Prime Video.