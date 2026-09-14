Bonfire Market torna nella Capitale: artigianato, natura e un viaggio nella cosmesi dell’antica Roma

torna sabato 19 e domenica 20 settembre con una nuova edizione dedicata all’arrivo dell’autunno. Per l’occasione, il market cambia location, pur rimanendo all’interno del Parco della Caffarella di Roma, e si sposta nell’affascinante Giardino Bonfire, uno spazio immerso nel verde pensato per vivere il weekend tra creatività, natura e convivialità.

Gli espositori protagonisti dell’edizione di settembre

Saranno 45 gli espositori presenti, con una selezione di realtà indipendenti dedicate ad artigianato, ceramica, illustrazione, bijoux, vintage, botanica, cosmesi naturale e molto altro.

Un market pensato per scoprire progetti e creazioni uniche, incontrare artigiani e creativi e trascorrere una giornata senza fretta, circondati dal verde e dall’atmosfera del Giardino Bonfire.

Tra gli espositori ci sarà Margotmao – Valentina Bartolotta, illustratrice e artista, che porterà il suo universo poetico e onirico fatto di illustrazioni, stampe, opere originali e piccoli mondi da collezionare. Disegni capaci di raccontare emozioni e immaginari attraverso un linguaggio delicato e immediatamente riconoscibile.

Ci sarà poi Sea Lily, progetto di gioielleria artigianale ispirato al mare, che trasforma conchiglie e piccoli elementi raccolti lungo la costa in bijoux unici. Anelli, bracciali, spille e altri gioielli realizzati a mano in Italia, dove ogni creazione conserva il fascino e le naturali imperfezioni dei materiali utilizzati.

Per gli amanti del verde, invece, ci sarà Mabà Plants, realtà dedicata alle piante e alla particolare tecnica giapponese delle kokedama. Sfere di terra e muschio accolgono le piante senza il tradizionale vaso, trasformandosi in vere e proprie composizioni decorative realizzate artigianalmente.

Workshop per adulti e bambini

Grande protagonista di questa edizione sarà anche il boschetto del Giardino Bonfire, che ospiterà un ricco programma di workshop dedicati ad adulti e bambini.

Un angolo raccolto e immerso nella natura dove fermarsi, sperimentare, imparare e dedicarsi alla creatività attraverso attività pensate per coinvolgere diverse età.

Tra gli appuntamenti del sabato ci sarà anche Francesca Rossetti, archeocosmetologa e divulgatrice scientifica, con una didattica gratuita dedicata alla cosmesi nell’antica Roma. Un viaggio alla scoperta delle pratiche legate alla cura del corpo e dei capelli, dei profumi, degli ingredienti e degli strumenti utilizzati nel mondo antico.

Non mancheranno inoltre gli spazi dedicati al tempo libero, con ping pong, biliardino e aree relax, per fermarsi a chiacchierare, incontrarsi e godersi il giardino in totale tranquillità.

Te lo regalo se lo vieni a prendere

Torna anche “Te lo regalo se lo vieni a prendere”, l’iniziativa dedicata alla promozione del riuso, della condivisione e della sostenibilità.

L’area sarà dedicata allo scambio gratuito di libri, giochi, abbigliamento e piccoli oggetti ancora in buono stato, che possono trovare una seconda vita nelle mani di qualcun altro.

Partecipare è semplice: sarà sufficiente consegnare allo staff cinque oggetti, che verranno successivamente messi a disposizione del pubblico.

Un gesto semplice e concreto per incentivare il riuso, ridurre gli sprechi e creare nuove connessioni attraverso gli oggetti, valorizzando ciò che per qualcuno non serve più ma può diventare prezioso per qualcun altro.

Food & Beverage

A completare l’esperienza ci sarà una proposta food curata da Twist and Chips, con smash burger, panini con pollo in stile giapponese karaage e proposte vegane, oltre a una selezione pensata per l’aperitivo.

Ad accompagnare il menù ci saranno birra, vino, cocktail, bitter, analcolici, acqua, soft drink e caffetteria, per vivere il market dalla mattina fino all’aperitivo e godersi il Giardino Bonfire in ogni momento della giornata.

Sabato 19 e domenica 20 settembre

Dalle 10 alle 21

Giardino Bonfire

Vicolo Sant’Urbano, Valle della Caffarella

Ingresso Libero

Infoline +393505906567