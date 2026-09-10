Edera: il nuovo singolo “In Flames” anticipa l’uscita del terzo album

Esce oggi su tutte le piattaforme digitali “In Flames“, il nuovo singolo del duo bolognese Edera. Il brano anticipa l’uscita del terzo album del gruppo, “The Art Of Waiting”, prevista per venerdì 25 settembre.

“In Flames” è il primo brano che Luca Garuffi (elettronica e tastiere) e Salvo Ridolfo (batteria) hanno creato partendo da un groove di batteria “nudo”. La genesi dei pezzi precedenti, infatti, è stata sempre legata a idee melodiche su cui i due hanno lavorato aggiungendo le parti ritmiche. Si tratta, inoltre, di uno dei quattro brani dell’album in cui è ospite Pietro Trallori alla tromba.

LA GENESI DI “IN FLAMES”

Così Luca Garuffi racconta la nascita del brano: “Nell’estate del 2024 Salvo stava partendo per la Sicilia, così gli chiesi di registrare alcuni pattern ritmici di batteria senza un ‘condizionamento’ melodico, per sperimentare un nuovo metodo compositivo: il ritmo doveva dare il mood del brano e le note si sarebbero dovute adattare.

Tra i vari pattern che mi mandò c’era questo loop pieno di groove che mi diede subito l’idea di una specie di breakbeat ma con il tocco gentile delle spazzole e, soprattutto, l’incedere dato da un fattore fondamentale: il micro-errore umano. Trovai un basso arpeggiato che incalzava e si inseriva perfettamente nel groove e mi resi conto che stava uscendo un pezzo quasi ‘dance’ per i nostri standard.

In quel periodo ero molto attratto dall’idea di creare musica che, all’interno dello stesso pezzo, potesse esprimere diverse sensazioni e momenti. Così, dopo la parte ‘breakbeat’, pensai che ci potesse stare una pausa, un momento di riflessione o, ancora meglio, un momento per rifiatare. Rifiatare nel vero senso della parola, perché il titolo deriva da due pomeriggi roventi dell’estate bolognese. Quasi a rappresentare una corsa scomposta per non arrivare in ritardo a un appuntamento, per poi scoprire, fermandosi, di essere quasi in anticipo. O forse di aver sbagliato strada“.

“In Flames” rappresenta bene il suono del nuovo album a firma Edera, che si muove sul confine tra post rock, jazz ed elettronica.

CHI SONO GLI EDERA

EDERA è un gruppo nato a Bologna e composto da due musicisti classe 1981, il riminese Luca Garuffi (già membro degli Apes on Tapes) e il messinese Salvo Ridolfo. Nel 2017, i due amici di lunga data, bolognesi d’adozione dal 2000, decidono di iniziare a frequentarsi in una sala prove polverosa del capoluogo emiliano per improvvisare e dare un senso ad alcune canzoni che Luca aveva composto in quei mesi.

Grazie a questi incontri liberi e senza impegno, i due si rendono conto che la batteria di Salvo conferisce una dimensione molto jazz alle produzioni musicali composte da Luca con elettronica e tastiere, così decidono di dare costanza alla collaborazione. Nel 2020, nel pieno della pandemia, esce il loro esordio “Waterflow And Concrete”, per l’etichetta ravennate Blooms Recordings con cui, nel 2024, pubblicano anche il secondo album, “Tempo”. Quando nel 2025 i due incontrano il giovane trombettista Pietro Trallori, l’aggiunta di uno strumento a fiato dà un ulteriore tocco psichedelico e jazz sia ai nuovi brani in studio sia alle loro esibizioni dal vivo.