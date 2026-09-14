ADM Project, in arrivo il 23 Settembre, “Bugie di cera”, il nuovo singolo

ADM Project torna con “Bugie di Cera”: il nuovo viaggio strumentale firmato da Alessio Miccichè. Dopo i recenti lavori pubblicati, ADM Project, il progetto musicale ideato dal chitarrista e compositore Alessio Miccichè, annuncia l’uscita del nuovo singolo strumentale “Bugie di Cera”, disponibile dal 23 settembre 2026 su tutte le piattaforme digitali.

Un brano che racconta la fragilità delle illusioni e il momento in cui ogni certezza costruita su apparenze inizia inevitabilmente a incrinarsi. Un percorso musicale intenso e cinematografico, nel quale ogni strumento contribuisce a costruire una narrazione capace di parlare direttamente all’ascoltatore.

La firma autoriale e produttiva La composizione nasce dalla visione artistica di Alessio Miccichè, autore della musica, delle parti di chitarra e dell’arrangiamento generale del brano. A dare voce alle emozioni del pezzo è il sassofono di Luca Roseto, autore delle linee melodiche dello strumento, che con un’interpretazione intensa e profondamente espressiva diventa il protagonista della narrazione musicale. Le sue melodie dialogano con la chitarra creando un equilibrio fatto di tensione, delicatezza e profondità emotiva.

A sostenere questo dialogo interviene il basso di Roberto Pace, autore delle linee di basso, che costruisce una base solida ed elegante, contribuendo a dare dinamica, calore e carattere all’intera composizione. Federico Ramoni alla batteria, protagonista di un’esecuzione dinamica e misurata che accompagna il brano con grande sensibilità.

A impreziosire ulteriormente Bugie di Cera c’è la delicata interpretazione vocale di Izie Odi, i cui cori, si fondono con gli strumenti come un’ulteriore tessitura sonora.

Le sonorità di Bugie di Cera fondono rock melodico, atmosfere ambient e suggestioni progressive, dando vita a una composizione ricca di sfumature e ricerca sonora. Il risultato è un brano che invita ogni ascoltatore a trovare il proprio significato, lasciandosi guidare esclusivamente dalle emozioni suscitate dalla musica.

Anche la copertina del singolo riflette il significato dell’opera: una mongolfiera composta da specchi infranti, sospesa in un paesaggio surreale, diventa metafora della fragilità delle

illusioni e della ricerca della propria autenticità. Ogni frammento riflette una realtà diversa, suggerendo come la verità possa assumere prospettive molteplici fino al momento in cui

ogni “Bugia di Cera” è destinata a sciogliersi.

Prodotto da ADM Project

Musica di: Alessio Miccichè

Compositore, Chitarre, Piano: Alessio Miccichè

Compositore sassofono: Luca Roseto

Compositore basso: Roberto Pace