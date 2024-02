Sanremo 2024: cantanti e ospiti della Finale del Festival

Scaletta della Finale del Festival di Sanremo 2024: artisti in gara e ospiti speciali. Insieme ad Amadeus, tornerà come co-conduttore Fiorello.

Quinta serata Sanremo 2024 – La Finale. La 74esima edizione del Festival si avvicina alla sua conclusione, e la serata finale, in onda su Rai 1 alle 20.45, promette emozioni e spettacolo. Amadeus, affiancato da Fiorello, guiderà la serata che vedrà le esibizioni di tutti e 30 i cantanti in gara. Oltre alle esibizioni, un elenco di ospiti speciali prenderà parte alla serata.

Scaletta Finale Sanremo 2024

Come detto, si esibiranno tutti e 30 gli artisti. Qui l’elenco dei cantanti in gara (in ordine alfabetico, quello di esibizione sarà reso noto nel corso della conferenza stampa di oggi).

Questa la scaletta:

Alessandra Amoroso – Fino a qui

– Fino a qui Alfa – Vai!

– Vai! Angelina Mango – La noia

– La noia Annalisa – Sinceramente

– Sinceramente BigMama – La rabbia non ti basta

– La rabbia non ti basta Bnkr44 – Governo punk

– Governo punk Clara -Diamanti grezzi

-Diamanti grezzi Dargen D’Amico – Onda alta

– Onda alta Diodato – Ti muovi

– Ti muovi Emma – Apnea

– Apnea Fiorella Mannoia – Mariposa

– Mariposa Fred De Palma – Il cielo non ci vuole

– Il cielo non ci vuole Gazzelle – Tutto qui

– Tutto qui Geolier – I p’ me, tu p’ te

– I p’ me, tu p’ te Ghali – Casa mia

– Casa mia Il Tre – Fragili

– Fragili Il Volo – Capolavoro

– Capolavoro Irama – Tu no

Tu no La Sad – Autodistruttivo

– Autodistruttivo Loredana Bertè – Pazza

– Pazza Mahmood -Tuta gold

-Tuta gold Maninni – Spettacolare

– Spettacolare Mr.Rain – Due altalene

– Due altalene Negramaro – Ricominciamo tutto

– Ricominciamo tutto Renga e Nek – Pazzo di te

– Pazzo di te Ricchi e Poveri – Ma non tutta la vita

– Ma non tutta la vita Rose Villain – Click boom!

– Click boom! Sangiovanni – Finiscimi

– Finiscimi Santi Francesi – L’amore in bocca

– L’amore in bocca The Kolors – Un ragazzo una ragazza

Fiorello co-conduttore della quinta serata

Insieme ad Amadeus, rivedremo sul palco Fiorello che sarà co-conduttore della serata, dopo Marco Mengoni, Giorgia, Teresa Mannino e Lorella Cuccarini.

Ospiti finale Sanremo 2024

La finale di Sanremo 2024 sarà arricchita dalla presenza di ospiti d’eccezione. Luca Argentero e Claudio Gioè presenteranno “Màkari 3“, mentre Gigliola Cinquetti festeggerà i 60 anni del suo indimenticabile successo “Non ho l’età“. Sul palco dell’Artiston, anche Roberto Bolle. Mentre sul palco della nave si esibirà il rapper Tedua, in Piazza Colombo sul Suzuki Stage ci sarà invece Tananai.

La classifica della quarta serata, vince Geollier

Questa la classifica della quarta serata di Sanremo 2024, quella dei duetti e delle cover, vinta da Geollier:

Geolier, Guè, Luchè e Gigi d’Alessio, Medley Angelina Mango, La rondine Annalisa e La Rappresentante di Lista, Sweet Dreams Ghali con Ratchopper, Italiano vero Alfa con Roberto Vecchioni, Sogna ragazzo sogna

La classifica finale di Sanremo 2024

Dopo l’annuncio dei primi cinque classificati, i voti saranno azzerati per una seconda serie di esibizioni. La giuria della sala stampa (33%), la giuria delle radio (33%) e il pubblico a casa tramite televoto (34%) determineranno il vincitore del Festival di Sanremo 2024. La somma di queste componenti creerà la classifica definitiva, dal 6° al 30° posto.

Dove vedere il Festival di Sanremo 2024

Il Festival di Sanremo 2024 sarà trasmesso su Rai1 e in streaming su RaiPlay a partire dalle 20:45. La competizione si svolgerà dal 6 al 10 febbraio.

