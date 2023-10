Mercante in Fiera verso la chiusura: il dilemma della Rai su Pino Insegno

La chiusura del “Mercante in Fiera” è alle porte: il crollo degli spettatori è un fatto consolidato, e la situazione di Pino Insegno sta diventando problematica. Ma, sorprendentemente, la risposta a questo enigma è più lineare di quanto si possa immaginare: la Rai ha davanti a sé due opzioni ben definite.

Mercante In Fiera cancellato dalla Rai?

L’annuncio della fine del programma Rai “Mercante in Fiera” è stato reso pubblico da Giuseppe Candela attraverso le pagine di Dagospia. Il fiasco eclatante che il game show di Rai2 ha subito in termini di ascolti ha fatto tremare le fondamenta del palazzo di Viale Mazzini. L’effetto devastante di questa debacle si è esteso anche al Tg2, i cui ascolti stanno sprofondando a causa di questa spina nel fianco. Ecco perché si sta cercando una soluzione con urgenza. È innegabile che Pino Insegno, il volto noto del programma, stia attraversando un periodo difficile. Inoltre, Pino Insegno a gennaio sarà impegnato con la conduzione di “L’Eredità”. La domanda che ci si pone è quindi la seguente: se anche questo nuovo progetto dovesse fallire, quale sarà il destino del noto presentatore?

Pino Insegno verso l’uscita?

La strategia di uscita per Pino Insegno sembra essere già stata pianificata dai dirigenti di Rai2. L’opzione più probabile sembra essere la cancellazione del programma. I dati dimostrano che gli ascolti faticano a superare la soglia del 2%, il che rende la situazione insostenibile. Pino Insegno potrebbe avere una seconda chance, ma questa sarebbe una mossa temporanea, che potrebbe includere un possibile cambio di orario. Questa sarebbe una misura precauzionale prima di prendere una decisione definitiva.

Mercante In Fiera, i costi:

Per avere una visione completa della situazione, Dagospia ha calcolato i costi associati al Mercante in Fiera. Ogni episodio del quiz show su Rai2 comporta una spesa di circa 32 mila euro per il servizio pubblico. Con un totale di 62 episodi pianificati, il costo complessivo si aggira intorno ai 2 milioni di euro. Questo è un investimento considerevole e difficile da recuperare, specialmente alla luce del fallimento nei rating di ascolto. La soluzione sembra più ovvia di quanto possa sembrare, e mette la Rai di fronte a una scelta decisiva tra due alternative: terminare il programma o persistere in questa direzione, sperando che il 2023 si concluda quanto prima. La decisione finale sarà cruciale per il futuro di Pino Insegno e del programma.