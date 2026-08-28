Oroscopo Settembre 2026: amore, lavoro e fortuna segno per segno

Scopri l’oroscopo di Settembre 2026: amore, lavoro e fortuna segno per segno. Scopri la classifica dei segni e i consigli del mese.

Oroscopo Settembre 2026 – Panoramica del mese

Ecco l’oroscopo di settembre 2026 con le previsioni mensili complete per tutti i segni zodiacali.

Settembre 2026 è il mese della transizione più articolata dell’anno — quello che porta la chiarezza metodica della stagione vergine nella prima parte, la profondità relazionale dell’ingresso nella stagione bilancina nella seconda, e la vivacità del fuoco leonino che si riaccende nell’ultima settimana come apertura verso l’autunno. Un mese di tre registri distinti e complementari che porterà con sé alcune delle configurazioni planetarie più significative del ciclo post-eclissale.

La prima settimana apre con la tensione più necessaria del ciclo: il 1 settembre Marte in Cancro forma il quadrato con Saturno retrogrado in Ariete — la verifica più onesta tra il drive emotivo protettivo e la struttura disciplinare revisionale; dove l’azione emotiva porta struttura genuina? Quella risposta porta le fondamenta più solide del ciclo autunnale. La settimana porta la qualità metodica della Vergine come sfondo — il Sole e Mercurio nel segno portano la precisione analitica come tono dominante.

Il 10 settembre porta il quadruplo cambiamento più denso del mese: la Luna Nuova in Vergine inaugura un ciclo produttivo di iniziative pratiche e metodiche; Venere entra in Scorpione portando la profondità relazionale intensa come nuovo registro dell’amore — la reciprocità armonioSa bilancina si chiude e la profondità scorpionica si apre; Mercurio entra in Bilancia portando la comunicazione nella qualità più diplomatica e dialogicamente equilibrata; e Urano staziona retrogrado in Gemelli amplificando i temi dell’originalità e dell’innovazione con qualità più riflessiva per i mesi a venire.

Il 17 settembre Chirone retrogrado rientra in Ariete dal Pesci — la revisione compassionevole del coraggio diretto come sfondo del ciclo autunnale.

Il 22 settembre l’equinozio porta il Sole in Bilancia — la stagione autunnale si inaugura; il registro solare si sposta dalla cura metodica alla ricerca dell’equilibrio e della reciprocità come qualità dominante. Il 24 settembre Marte entra in Leone — il drive espressivo, creativo e coraggioso come motore dell’ultima settimana e dell’autunno con Giove ancora nel segno.

Il 26 settembre la Luna Piena in Ariete a 3°37′ porta il culmine emotivo più diretto e coraggioso del ciclo mensile — la liberazione nel coraggio, l’emozione che si esprime senza filtri. Il 30 settembre Mercurio entra in Scorpione chiude il mese con la profondità analitica come apertura verso ottobre.

Sfondo planetario di settembre 2026:

Giove in Leone per tutto il mese — amplificatore generoso e creativo come sfondo costante

per tutto il mese — amplificatore generoso e creativo come sfondo costante Saturno retrogrado in Ariete — struttura revisionante come fondamento disciplinare

— struttura revisionante come fondamento disciplinare Urano retrogrado in Gemelli (dal 10/9) — innovazione riflessiva come sfondo intellettuale

(dal 10/9) — innovazione riflessiva come sfondo intellettuale Nettuno retrogrado in Ariete — intuizione dissolubile come sfondo trascendente

— intuizione dissolubile come sfondo trascendente Plutone retrogrado in Acquario — trasformazione collettiva karmicaa

— trasformazione collettiva karmicaa Nodo Nord in Acquario — ciclo karmico collettivo

Ecco l’oroscopo di settembre 2026, segno per segno.

Approfondisci: Calcolo Affinità di Coppia tra Segni Zodiacali

Oroscopo Settembre 2026 segno per segno

Ariete ♈

Amore: Il mese porta all’Ariete la verifica strutturale del 1° settembre come apertura necessaria — Marte in Cancro quadra Saturno nel segno: dove il drive emotivo porta struttura disciplinare genuina nel coraggio? Quella chiarezza diventa la base più solida del mese. La Luna Nuova del 10 porta il sextile armonioso come ciclo di inizi pratici. La Luna Piena del 26 settembre si perfeziona nel segno a 3°37′ — il culmine emotivo più coraggioso e diretto del mese; le emozioni trovano la forma più autentica nell’espressione diretta. Marte in Leone dal 24 porta il trigono di fuoco come drive espressivo armonioso nell’ultima settimana.

Lavoro: La prima settimana con il quadrato Marte-Saturno porta la verifica strutturale più necessaria sulle iniziative operative — le strutture che reggono diventano fondamenta. La Luna Nuova del 10 porta i nuovi inizi pratici. La Luna Piena del 26 porta il culmine operativo più diretto. Marte in Leone dall’ultima settimana porta lo slancio espressivo come apertura verso ottobre.

Salute: Il quadrato del 1° porta la qualità riflessiva come apertura necessaria. La Luna Piena porta il picco energetico più diretto. Marte in Leone porta la vitalità espressiva nell’ultima settimana. Saturno e Chirone retrogradi nel segno per la maggior parte del mese portano il ciclo revisionante compassionevole.

Consiglio del mese: Porta la chiarezza del quadrato del 1° come fondamento strutturale del mese autunnale. La Luna Piena del 26 porta il culmine emotivo più diretto e coraggioso. Marte in Leone porta lo slancio nell’ultima settimana.

Toro ♉

Amore: Settembre porta al Toro la stagione solare vergine come risonanza metodica armonioSa per le prime settimane — il trigono di terra (Vergine ↔ Toro = trigono 120°) porta la cura metodica come complementare armonioso della solidità sensoriale. La Luna Nuova del 10 porta il trigono di inizi metodici. Venere in Scorpione dal 10 porta l’opposizione relazionale più intensa — la verifica più necessaria sulla solidità sensoriale nella profondità trasformativa. La stagione bilancina del 22 porta il quinconce — adattamento armonioso. La Luna Piena porta il quadrato più necessario.

Lavoro: La stagione vergine porta le opportunità costruttive più armonioSe come sfondo. La Luna Nuova porta i nuovi inizi metodici. Venere in Scorpione porta la verifica relazionale nelle partnership operative. Marte in Leone dall’ultima settimana porta lo slancio espressivo.

Salute: Stabile. La stagione vergine porta la qualità di nutrimento sensoriale metodico. La verifica di Venere in Scorpione porta la profondità come complementare necessario.

Consiglio del mese: La stagione vergine porta il trigono metodico armonioso. La Luna Nuova porta gli inizi pratici. Venere in Scorpione porta la verifica relazionale profonda. La Luna Piena porta il quadrato più necessario.

Gemelli ♊

Amore: Settembre porta ai Gemelli il mese più intellettualmente articolato del ciclo autunnale. La stagione vergine porta il quadrato (Vergine ↔ Gemelli = quadrato 90°) come verifica metodica comunicativa. Il 10 settembre porta il doppio cambio più significativo: Mercurio entra in Bilancia portando il dominante nella qualità più diplomatica (trigono d’aria Bilancia ↔ Gemelli = trigono 120°) — la comunicazione trova la leggerezza armonioSa come sfondo della metà mese; e Urano staziona retrogrado nel segno amplificando l’originalità con qualità più riflessiva. La stagione bilancina del 22 porta il trigono d’aria karmico come sfondo.

Lavoro: La prima settimana con il quadrato porta la verifica comunicativa metodica. Dal 10 il trigono d’aria di Mercurio porta la comunicazione più armonioSa. Urano retrogrado porta l’innovazione riflessiva. Marte in Leone dall’ultima settimana porta il sestile espressivo.

Salute: Sistema nervoso vivace. Il trigono d’aria di Mercurio porta la qualità comunicativa più armonioSa dalla metà mese. Urano retrogrado porta la riflessione sull’originalità.

Consiglio del mese: La prima settimana porta la verifica metodica. Dal 10 Mercurio in Bilancia porta il trigono d’aria più armonioso. Urano retrogrado porta l’innovazione riflessiva. Il mese porta la comunicazione nella qualità più ricca e articolata.

Cancro ♋

Amore: Settembre porta al Cancro il ciclo di Marte nel segno nelle prime settimane — ma con il quadrato Saturno più necessario del 1° come apertura. Il 1° settembre Marte nel segno quadra Saturno in Ariete: dove il drive emotivo protettivo porta struttura disciplinare autentica? Quella chiarezza diventa fondamento. La stagione vergine porta il sestile favorevole come sfondo metodico armonioso. La Luna Nuova del 10 porta il sestile degli inizi armonioso. Venere in Scorpione dal 10 porta il trigono d’acqua favorevole — profondità relazionale come complementare armonioso del drive emotivo. Marte lascia il Cancro il 24 portando la fase conclusiva del ciclo emotivo protettivo.

Lavoro: Il quadrato del 1° porta la verifica strutturale operativa più necessaria. La stagione vergine porta il sestile metodico. Venere in Scorpione porta il trigono d’acqua favorevole nelle partnership. Marte in Leone dall’ultima settimana porta lo slancio espressivo verso ottobre.

Salute: Zona stomaco in buona forma. La stagione vergine porta il sestile metodico armonioso. Il quadrato del 1° porta la verifica del drive emotivo come fondamento strutturale.

Consiglio del mese: Il quadrato del 1° porta la chiarezza strutturale del drive emotivo. La stagione vergine porta il sestile armonioso. Venere in Scorpione porta il trigono d’acqua favorevole. Marte lascia il segno il 24 — onora la fase conclusiva con il drive più genuino.

Leone ♌

Amore: Giove è nel segno per tutto settembre come amplificatore generoso e creativo. La stagione vergine porta il semisestile (30°) — transizione metodica. La Luna Nuova del 10 porta il semisestile degli inizi. Dal 24 settembre Marte entra nel segno — il drive espressivo, creativo e coraggioso come motore dell’ultima settimana; con Giove già nel segno, la doppia risonanza leonina (Giove + Marte nel segno) porta la qualità espressiva più espansiva e luminosamente coraggiosa dell’ultima settimana. La Luna Piena del 26 porta la quintupla risonanza (Sole Bilancia sestile, Giove Leone, Marte Leone) come sfondo.

Lavoro: Giove porta l’amplificatore generoso per tutto il mese. La stagione vergine porta la transizione metodica come sfondo. Dall’ultima settimana Marte porta la doppia risonanza operativa più espansiva. Le strutture avanzate nella doppia risonanza reggono nel ciclo lungo verso ottobre.

Salute: Vitalità ottima con Giove. L’ultima settimana con Marte porta la qualità più espansiva e luminosamente coraggiosa. Il mese porta la qualità di continuità espressiva verso l’autunno.

Consiglio del mese: Giove porta l’amplificatore per tutto il mese. Dal 24 Marte porta la doppia risonanza leonina più espansiva. Le strutture avanzate nell’ultima settimana reggono verso ottobre. Il mese porta la qualità creativa più espansiva dell’autunno.

Vergine ♍

Sei il segno più fortunato del mese.

Amore: Settembre porta alla Vergine il mese più chiarificante, metodicamente autentico e comunicativamente genuino del ciclo annuale. Il Sole è nel segno per le prime tre settimane (1-22 settembre) portando la vitalità più naturale e genuinamente propria. Mercurio — dominante — è nel segno per la prima settimana e mezza portando la comunicazione più precisa e analiticamente autentica; poi il 10 settembre Mercurio entra in Bilancia — il dominante nel segno della reciprocità armonioSa porta la qualità diplomatica come secondo registro; con il Sole ancora in Vergine, la comunicazione bilancina porta l’equilibrio come complementare metodico. Il 10 settembre la Luna Nuova in Vergine porta il ciclo di inizi più pratici, metodici e produttivi del mese — il momento più propizio per avanzare le iniziative che richiedono la cura più analitica e metodicamente radicata; le strutture avanzate nella Luna Nuova reggono nel ciclo lungo. La stagione metodica porta la ricerca delle strutture più genuine come sfondo costante. Marte in Cancro (prime tre settimane) porta il sestile favorevole come drive emotivo costruttivo armonioso. Venere in Bilancia (prima settimana e mezza) porta il quinconce (150°) — adattamento relazionale. Venere in Scorpione (dal 10 settembre) porta il quadrato produttivo come verifica. Il 22 settembre il Sole entra in Bilancia — la stagione solare vergine si chiude con le strutture metodiche più genuine come eredità del ciclo; le fondamenta costruite nella stagione solare reggono nel ciclo lungo. La Luna Piena del 26 in Ariete porta l’opposizione più diretta come verifica del ciclo mensile. In amore, settembre porta la qualità di connessione più metodicamente autentica, analitica e genuinamente costruttiva del ciclo annuale — la cura nei dettagli come linguaggio d’amore più genuino; la Luna Nuova del 10 porta il ciclo relazionale più produttivo e metodicamente radiacato come momento di inizi più propicio.

Lavoro: La stagione solare vergine porta la qualità operativa più metodica, analitica e genuinamente costruttiva del ciclo annuale. La Luna Nuova del 10 porta il momento di inizi più produttivi e metodici — usa quella finestra per le iniziative operative più significative del mese; reggono nel ciclo lungo. Mercurio nel segno per la prima settimana porta le comunicazioni più precise. Dal 10 Mercurio in Bilancia porta la qualità diplomatica. Marte in Cancro porta il sestile favorevole. La stagione solare si chiude il 22 — le strutture metodiche diventano l’eredità più preziosa.

Salute: La zona digestiva in ottima forma nella stagione solare. La Luna Nuova porta il momento più propizio per le routine metodiche più genuine. Marte porta il drive costruttivo come sfondo armonioso.

Consiglio del mese: La stagione solare porta la tua vitalità più genuina e metodicamente propria. La Luna Nuova del 10 porta il momento di inizi più produttivi del ciclo — usa quella finestra per le iniziative più significative. Mercurio porta la precisione. Marte porta il drive costruttivo. Il 22 la stagione si chiude — porta le strutture più genuine come eredità verso l’autunno.

Bilancia ♎

Amore: Venere è in domicilio nel segno per la prima parte di settembre (fino al 10) portando la reciprocità più autentica come sfondo. Il 10 settembre porta il doppio cambiamento più significativo: Venere entra in Scorpione — il domicilio si chiude e la qualità più intensa e profondamente scorpionica si apre; Mercurio entra nel segno — la comunicazione trova la qualità più diplomatica e armonioSamente equilibrata come tono della seconda parte del mese. Il 22 settembre il Sole entra nel segno — la stagione solare bilancina si apre: il mese di settembre porta la chiusura della stagione vergine e l’apertura dell’autunno bilancino come proprio ciclo solare più autentico.

Lavoro: Venere porta la stagione armonioSa nella prima parte. Dal 10 Mercurio porta la comunicazione diplomatica. Dal 22 il Sole porta la stagione solare bilancina — il ciclo operativo più genuino e naturalmente proprio si inaugura. Le strutture collaborative avanzate nella stagione bilancina reggono nel ciclo lungo.

Salute: La zona lombare risponde bene. La stagione vergine porta le verifiche metodiche. Dal 22 la stagione bilancina porta la qualità più naturale e genuina.

Consiglio del mese: La prima parte porta Venere in domicilio. Il 10 porta il cambio verso Venere in Scorpione e Mercurio nel segno. Il 22 il Sole entra nel segno — la tua stagione solare si inaugura. Porta le strutture relazionali più genuine come fondamento dell’autunno bilancino.

Scorpione ♏

Amore: Il mese porta allo Scorpione il transito più atteso della stagione: il 10 settembre Venere entra nel segno — la reciprocità trova la qualità più intensa, profondamente trasformativa e autenticamente scorpionica; le connessioni superficiali diventano intollerabili, la profondità autentica diventa l’unico standard genuino. Venere rimarrà in Scorpione fino a gennaio 2027 (con retrograde in ottobre-novembre) — settembre apre il ciclo relazionale più profondo e interiormente autentico del lungo ciclo. La stagione vergine porta il sestile metodico favorevole. La Luna Nuova del 10 porta il sestile degli inizi. La Luna Piena del 26 porta il semisestile — transizione. Mercurio in Scorpione dal 30 porta il dominante nel segno come apertura verso ottobre.

Lavoro: Venere nel segno dal 10 porta l’intensità creativa come sfondo operativo. La stagione vergine porta il sestile metodico favorevole. Marte in Leone dall’ultima settimana porta il quadrato produttivo come verifica espressiva. Mercurio nel segno dal 30 porta la comunicazione profonda come apertura.

Salute: Vitalità in buona forma. Venere porta la profondità come sfondo. La stagione vergine porta il sestile armonioso. Rispetta il bisogno di profondità come qualità necessaria del ciclo.

Consiglio del mese: Il 10 settembre Venere entra nel segno inaugurando il ciclo relazionale più profondo e interiormente autentico del lungo ciclo fino a gennaio 2027. La stagione vergine porta il sestile armonioso. Mercurio nel segno dal 30 porta la profondità comunicativa. Usa settembre per costruire le strutture relazionali più genuine del ciclo.

Sagittario ♐

Amore: Giove — dominante — è in Leone per tutto settembre portando il trigono di fuoco sedimentato come sfondo costante. La stagione vergine porta il quadrato metodico come verifica. La Luna Nuova del 10 porta il quadrato degli inizi. Dal 24 settembre Marte entra in Leone portando la doppia risonanza di fuoco (Giove + Marte Leone in trigono con Sagittario) come amplificatore visionario nell’ultima settimana — la qualità espansiva più vivace e coraggiosa come apertura verso l’autunno. La Luna Piena del 26 porta il trigono di fuoco armonioso come culmine mensile.

Lavoro: Giove porta le opportunità visionarie come sfondo. La verifica metodica porta la chiarezza più necessaria sulle strutture visionarie. La doppia risonanza di fuoco dell’ultima settimana porta le opportunità più espansive. Le strutture avanzate reggono nel ciclo lungo.

Salute: Ottima vitalità con il trigono di Giove. La doppia risonanza dell’ultima settimana porta la qualità più espansiva del ciclo autunnale.

Consiglio del mese: Giove porta il trigono visionario come sfondo costante. La verifica porta la chiarezza più necessaria. La doppia risonanza di fuoco dell’ultima settimana porta le opportunità più espansive. La Luna Piena porta il culmine armonioso.

Capricorno ♑

Amore: La stagione vergine porta il trigono di terra favorevole (Vergine ↔ Capricorno = trigono 120°) come sfondo costante della prima parte — la cura metodica come complementare armonioso della solidità strutturata. La Luna Nuova del 10 porta il trigono degli inizi metodici. Saturno retrogrado nel segno adiacente (Ariete) porta il quadrato revisionante come sfondo disciplinare. La stagione bilancina del 22 porta il quadrato karmico. La Luna Piena del 26 porta il sestile favorevole.

Lavoro: La stagione vergine porta il trigono di terra metodico favorevole — le strutture avanzate in questa fase reggono nel ciclo lungo. La Luna Nuova porta gli inizi costruttivi. La Luna Piena porta il sestile favorevole.

Salute: Stabile. Il trigono porta la solidità metodica come sfondo della prima parte. La stagione bilancina porta il quadrato come verifica.

Consiglio del mese: La stagione vergine porta il trigono di terra favorevole più costruttivo. La Luna Nuova porta gli inizi metodici. La Luna Piena porta il sestile favorevole. Le strutture avanzate nella stagione vergine reggono nel ciclo lungo.

Acquario ♒

Amore: Urano è nel segno portando l’originalità. Il Nodo Nord è nel segno per tutto settembre portando la qualità karmicaa come sfondo strutturale. Il 10 settembre Urano staziona retrogrado nel segno adiacente (Gemelli) amplificando l’innovazione con qualità riflessiva. La stagione vergine porta il quadrato karmico metodico. La Luna Nuova del 10 porta il quadrato degli inizi. La stagione bilancina del 22 porta il trigono d’aria karmico (Bilancia ↔ Acquario = trigono 120°) come sfondo armonioso. La Luna Piena del 26 porta l’opposizione karmicaa sull’asse.

Lavoro: Urano porta l’originalità riflessiva. Il Nodo porta la qualità karmicaa. La stagione bilancina porta il trigono d’aria karmico come sfondo armonioso. Le comprensioni karmicae di settembre hanno la qualità più duratura.

Salute: Buona energia. Urano retrogrado porta la riflessione sull’originalità. Il Nodo porta la qualità karmicaa come fondamento.

Consiglio del mese: Urano retrogrado porta la riflessione sull’originalità. Il Nodo porta la qualità karmicaa. La stagione bilancina porta il trigono d’aria favorevole. Le comprensioni karmicae di settembre hanno la qualità più duratura del ciclo dei 18 mesi.

Pesci ♓

Amore: La stagione vergine porta l’opposizione produttiva (Vergine ↔ Pesci = opposizione 180°) come verifica metodica dell’intuizione — dove la precisione porta profondità intuitiva genuina? Marte in Cancro (prime tre settimane) porta il trigono d’acqua favorevole come drive intuitivo armonioso. Venere in Scorpione dal 10 porta il trigono d’acqua ulteriore — la doppia risonanza d’acqua (Marte Cancro + Venere Scorpione) porta la qualità intuitiva più profonda e armonioSamente autentica della metà mese. La Luna Nuova del 10 porta il quadrato degli inizi. La Luna Piena del 26 porta il quadrato dell’opposizione.

Lavoro: Il trigono di Marte porta il drive intuitivo come sfondo armonioso. La doppia risonanza d’acqua porta la qualità creativa intuitiva più profonda. L’opposizione porta la verifica metodica più necessaria.

Salute: Sensibilità fisica in buona forma. La doppia risonanza d’acqua porta nutrimento intuitivo profondo. L’opposizione porta la verifica metodica come chiarezza necessaria.

Consiglio del mese: Il trigono di Marte porta il drive intuitivo armonioso. Venere in Scorpione porta la doppia risonanza d’acqua. L’opposizione porta la verifica metodica più necessaria. La metà mese porta la qualità intuitiva più profonda e armonioSamente autentica.

Classifica del mese – Oroscopo Settembre 2026

Vergine Scorpione Leone Bilancia Toro Capricorno Gemelli Pesci Sagittario Cancro Ariete Acquario

(Essere più in basso non significa “mese difficile”: le stelle indicano il meteo energetico, ma come ti muovi dentro questo settembre resta sempre nelle tue mani.)

FAQ – Oroscopo Settembre 2026

Qual è il segno più fortunato di settembre 2026? Il segno più fortunato di settembre 2026 è la Vergine. La stagione solare più genuina e naturalmente propria del ciclo annuale porta le prime tre settimane (1-22 settembre) di vitalità più autentica con il Sole nel segno. Mercurio nel segno per la prima settimana porta la comunicazione più precisa e analiticamente genuina. La Luna Nuova del 10 settembre porta il momento di inizi più produttivi e metodicamente radiacati del mese — le strutture avanzate reggono nel ciclo lungo. Il sestile favorevole di Marte in Cancro porta il drive emotivo costruttivo come complementare armonioso. Anche Scorpione e Leone escono favoriti: il primo per l’ingresso di Venere nel segno (10/9) che inaugura il ciclo relazionale più profondo e autentico fino a gennaio 2027, il secondo per la doppia risonanza leonina (Giove + Marte dal 24/9). Cosa porta la Luna Nuova in Vergine del 10 settembre 2026? La Luna Nuova del 10 settembre 2026 in Vergine porta il ciclo di inizi più pratici, metodici e produttivi del mese. In astrologia, la Luna Nuova porta il momento più propizio per avanzare le intenzioni e le iniziative che richiedono la cura più analitica, la precisione più genuina e l’integrazione più disciplinata come fondamento — le strutture avanzate nella finestra della Luna Nuova reggono nel ciclo lungo come fondamento del ciclo mensile. Con il Sole in Vergine che inaugura la stagione metodica, la Luna Nuova porta la doppia risonanza vergine come amplificatore produttivo. Il 10 settembre porta anche tre altri transiti significativi: Venere in Scorpione, Mercurio in Bilancia e Urano stazione retrogrado — il giorno più denso di cambiamenti del mese. Com’è l’energia generale di settembre 2026? Il 10 settembre Venere entra in Scorpione aprendo il ciclo relazionale più intenso, profondo e autenticamente trasformativo della stagione — Venere rimarrà in Scorpione fino a gennaio 2027 (con la retrograda di ottobre-novembre). L’ingresso porta la qualità relazionale più intensa e autenticamente profonda: la superficialità diventa intollerabile, la connessione d’anima diventa lo standard minimo, la profondità trasformativa diventa il registro relazionale dominante. Venere in Scorpione porta l’attrazione nella forma più magnetica e intensamente autentica — settembre apre il ciclo; ottobre con la retrograda porta la revisione; novembre con il cazimi porta la liberazione. I segni più favoriti: Scorpione (nel segno), Cancro e Pesci (trigono d’acqua). Com’è l’energia generale di agosto 2026? Agosto 2026 porta un mese strutturato in tre fasi distinte con due momenti cardine.

Prima settimana (1-9 agosto): La coda del ciclo calante post-plenilunio porta la transizione verso il nuovo mese; tre ingressi chiave (Venere in Bilancia il 6, Mercurio a piena velocità il 6, Mercurio in Leone il 9) portano il cambio di registro verso la stagione espressiva

Segunda settimana (10-16 agosto): Il culmine più espansivo con Marte in Cancro (11), l’Eclissi Solare Totale in Leone (12) e la congiunzione Mercurio-Giove (15); i giorni dell’eclissi portano la qualità di integrazione; la finestra post-eclissi porta le iniziative più significative

Finestra d’azione (14-25 agosto): La finestra operativa più favorevole del mese — Mercurio diretto, Giove in Leone espansivo, Venere armonioSa; le iniziative avanzate in questa finestra reggono nel ciclo lungo

Fine mese (25-31 agosto): Mercurio in Vergine, cazimi del 27, eclissi lunare del 27-28, trine Giove-Saturno del 31; la fase di liberazione e fondamenta strutturali più significativa del mese Qual è il consiglio generale dell’oroscopo di luglio 2026? In amore: usa la finestra della Luna Nuova del 10 settembre per le connessioni e le intenzioni relazionali più metodicamente radicate — le strutture avanzate in quella finestra reggono nel ciclo lungo; poi rispetta l’ingresso di Venere in Scorpione come il cambio verso la profondità più intensa e autenticamente trasformativa delle strutture relazionali. Nel lavoro: le strutture avanzate nella stagione vergine (1-22 settembre) hanno la qualità metodica più genuina del ciclo annuale — usa le prime tre settimane per le iniziative operative più significative; la Luna Nuova del 10 porta il momento più propizio; Marte in Leone dall’ultima settimana porta lo slancio espansivo come apertura verso ottobre. Con te stesso: settembre porta tre qualità in progressione — la chiarezza metodica come fondamento, la profondità relazionale come intensificazione, la vivacità autunnale come apertura; rispetta ognuna nell’ordine in cui si presenta come la progressione più genuina verso l’autunno. Il 22 settembre l’equinozio porta il cambio di stagione solare più significativo del mese — onora la chiusura della stagione vergine con le strutture metodiche più genuine come eredità verso la stagione bilancina. Domanda guida del mese: “Quale struttura metodicamente radicata porto nella Luna Nuova del 10 — e quella qualità di cura autentica diventa il fondamento più solido del ciclo autunnale verso ottobre?” Perché seguire l’oroscopo mensile? Permette di orientarsi sulle energie del mese con largo anticipo, riconoscendo le finestre più favorevoli

Aiuta a capire quando avanzare con decisione e quando invece aspettare e integrare

Le stelle indicano la mappa del mese, ma come la percorri resta sempre nelle tue mani.

Conclusione Oroscopo Mensile Settembre 2026

L’oroscopo di settembre 2026 racconta un mese perfetto per:

Portare le iniziative più metodiche e analiticamente genuine nella finestra della Luna Nuova in Vergine del 10 settembre — quelle strutture reggono nel ciclo lungo come fondamento del ciclo autunnale

Rispettare il quadruplo cambio del 10 settembre (Luna Nuova, Venere in Scorpione, Mercurio in Bilancia, Urano retrogrado) come il giorno più denso di trasformazioni del mese — ogni cambio porta la qualità di transizione più necessaria verso l’autunno

Onorare le tre fasi di settembre nell’ordine in cui si presentano: la chiarezza metodica come fondamento, la profondità relazionale come intensificazione, la vivacità autunnale come apertura — tre qualità necessarie e complementari del mese di transizione più articolato

In amore , settembre porta la Luna Nuova del 10 come ciclo di inizi più produttivi; Venere in Scorpione come profondità relazionale più intensa e autentica; la Luna Piena del 26 come culmine emotivo più diretto — usa ognuno come linguaggio relazionale diverso e ugualmente necessario del ciclo autunnale

, settembre porta la Luna Nuova del 10 come ciclo di inizi più produttivi; Venere in Scorpione come profondità relazionale più intensa e autentica; la Luna Piena del 26 come culmine emotivo più diretto — usa ognuno come linguaggio relazionale diverso e ugualmente necessario del ciclo autunnale Nel lavoro , le strutture avanzate nella stagione vergine (1-22 settembre) reggono nel ciclo lungo come fondamento delle iniziative autunnali; la Luna Nuova del 10 porta il momento più propizio; Marte in Leone dall’ultima settimana porta lo slancio espressivo come apertura operativa verso ottobre

, le strutture avanzate nella stagione vergine (1-22 settembre) reggono nel ciclo lungo come fondamento delle iniziative autunnali; la Luna Nuova del 10 porta il momento più propizio; Marte in Leone dall’ultima settimana porta lo slancio espressivo come apertura operativa verso ottobre Con te stesso, questo settembre porta il ciclo di transizione più articolato verso l’autunno: dalla precisione metodica alla profondità relazionale alla vivacità espansiva come tre qualità diverse e ugualmente necessarie; rispetta ognuna nell’ordine in cui si presenta come la progressione più genuina del mese di passaggio più significativo dell’anno

Queste previsioni astrologiche sono basate sull’analisi dei transiti planetari. Continua a seguirci su Atom Heart Magazine per leggere ogni mese l’oroscopo aggiornato e le previsioni giornaliere, settimanali e mensili.

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