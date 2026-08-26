Oroscopo di venerdì 28 agosto 2026: amore, lavoro e fortuna segno per segno

Scopri l’oroscopo di oggi, venerdì 28 agosto 2026: amore, lavoro e fortuna segno per segno. Previsioni complete e classifica dei segni.

Oroscopo di Venerdì 28 Agosto 2026

Ecco l’oroscopo di oggi, venerdì 28 agosto 2026, con amore, lavoro e umore segno per segno.

Il venerdì della liberazione emotiva — quello che porta l’eclissi lunare parziale nelle prime ore del mattino come il momento di rilascio più profondo del ciclo mensile, con la verifica innovativa del quadrato Mercurio-Urano che segue come impulso intellettuale di svolta. La giornata porta tre momenti in sequenza che riflettono la progressione più articolata del finale di agosto. Nelle primissime ore (03:12 CEST) la Luna entra in Pesci — il campo pre-eclissale si attiva nelle ultime tre ore prima del culmine. Poi alle 06:12-06:18 CEST l’Eclissi Lunare Parziale si perfeziona in Pesci a 4°54′ — il momento di liberazione emotiva più profondo del ciclo mensile: la Luna opposta al Sole nel ciclo del plenilunio porta la tensione sull’asse Vergine-Pesci; cosa lasciare andare tra la precisione metodica e la profondità intuitiva, tra il fare e il sentire, tra la cura e la visione? Le emozioni che emergono nell’eclissi lunare portano la qualità di liberazione più autentica — non il reset dell’eclissi solare (che porta nuovi inizi), ma la liberazione di quello che non serve più al ciclo emotivo e creativo. E con il Nodo Sud in Leone, la liberazione porta la qualità del ciclo karmico: lasciar andare la creatività come performance senza autenticità, verso qualcosa di più radicatamente genuino. Poi alle 09:24 CEST Mercurio in Vergine forma il quadrato con Urano in Gemelli — l’impulso intellettuale più innovativo del ciclo: dove la precisione analitica porta l’originalità di svolta? Le idee cristalline del cazimi di ieri incontrano il coraggio dell’innovazione come verifica più necessaria. Il Sole è in quadrato con Urano per tutta la giornata (in orbita) portando la qualità di trasformazione creativa come sfondo continuo. L’intera giornata porta la qualità di liberazione emotiva come registro dominante — rispetta il tempo necessario per integrare l’eclissi come la qualità più preziosa del venerdì.

Tema del giorno: Eclissi Lunare Parziale in Pesci 4°54′ (06:12-06:18 CEST) + Mercurio quadrato Urano (09:24 CEST) — il venerdì della liberazione emotiva e dell’impulso intellettuale innovativo verso il finale di agosto

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Ariete ♈

Amore: La Luna in Pesci porta il quinconce (150°) — adattamento intuitivo. L’eclissi porta il quinconce intuitivo come prima forma di adattamento emotivo. Il quadrato Mercurio-Urano porta il sestile favorevole da Urano (Urano Gemelli ↔ Ariete = sestile 60°) come impulso innovativo armonioso. Giove in Leone porta il trigono di fuoco sedimentato. Saturno e Chirone retrogradi nel segno portano il doppio ciclo revisionante.

Lavoro: Il sestile da Urano porta l’impulso innovativo armonioso. Il trigono di Giove porta le opportunità espressive. L’eclissi porta il quinconce di adattamento emotivo. Le strutture reggono nel ciclo lungo.

Salute: Vitalità in buona forma con il trigono di Giove. L’eclissi porta la qualità di integrazione come sfondo necessario del venerdì.

Consiglio del giorno: Il sestile da Urano porta l’impulso innovativo armonioso. Il trigono porta l’espansione. L’eclissi porta il quinconce di adattamento emotivo. Il doppio ciclo porta la compassione. Il venerdì porta la liberazione emotiva come fondamento verso il weekend.

Toro ♉

Amore: La Luna in Pesci porta il sestile favorevole (Pesci ↔ Toro = sestile 60°) come apertura armonioSa intuitiva. L’eclissi porta il sestile di liberazione emotiva armonioSa — la profondità intuitiva come complementare sensoriale. Il quadrato Mercurio-Urano porta il sestile favorevole da Urano (Urano Gemelli ↔ Toro = semisestile 30°) — transizione. Marte in Cancro porta il sestile (Cancro ↔ Toro = sestile 60°) come drive emotivo. La doppia risonanza favorevole (sestile Luna + sestile Marte) porta la qualità sensoriale più armonioSa del venerdì.

Lavoro: La doppia risonanza porta la qualità armonioSa sensoriale come sfondo. L’eclissi porta la liberazione emotiva come qualità di integrazione. Le strutture reggono nel ciclo lungo.

Salute: Stabile. La doppia risonanza porta nutrimento sensoriale armonioso. L’eclissi porta la qualità intuitiva come complementare.

Consiglio del giorno: La doppia risonanza porta la solidità armonioSa del venerdì. L’eclissi porta la liberazione intuitiva sensoriale. Le strutture reggono. Il venerdì porta le comprensioni intuitive verso il weekend.

Gemelli ♊

Amore: Urano è nel segno portando l’originalità. La Luna in Pesci porta il quadrato (Pesci ↔ Gemelli = quadrato 90°). L’eclissi porta il quadrato di liberazione emotiva — la tensione tra profondità intuitiva e vivacità intellettuale come verifica necessaria. Poi alle 09:24 CEST Mercurio quadra Urano nel segno — l’impulso più innovativo del ciclo: dove la precisione analitica porta l’originalità di svolta? Quella risposta porta la comprensione più duratura.

Lavoro: Il quadrato Mercurio-Urano porta il momento innovativo più significativo del ciclo — la precisione del cazimi di ieri incontra l’originalità come impulso di svolta. Le strutture innovative reggono nel ciclo lungo.

Salute: Sistema nervoso vivace. Il quadrato Mercurio-Urano porta la qualità innovativa come stimolo intellettuale. L’eclissi porta la verifica emotiva.

Consiglio del giorno: Il quadrato Mercurio-Urano (09:24) porta l’impulso innovativo più significativo — dove la precisione porta originalità di svolta? L’eclissi porta la verifica emotiva. Le strutture innovative reggono nel ciclo lungo. Il venerdì porta la svolta intellettuale.

Cancro ♋

Amore: Marte è nel segno portando il drive emotivo protettivo. La Luna in Pesci porta il trigono d’acqua (Pesci ↔ Cancro = trigono 120°) come profondità emotiva armonioSa. L’eclissi porta il trigono d’acqua di liberazione emotiva — la profondità trasformativa come sfondo armonioso del drive protettivo. La doppia risonanza d’acqua (Marte nel segno + trigono Luna eclissi) porta la qualità emotiva più profondamente armonioSa del venerdì.

Lavoro: Marte porta il drive come sfondo. Il trigono porta la qualità profonda armonioSa. L’eclissi porta la liberazione emotiva come fondamento. Le strutture reggono nel ciclo lungo.

Salute: Zona stomaco in ottima forma. La doppia risonanza porta nutrimento emotivo profondo armonioso. L’eclissi porta la liberazione come sfondo necessario.

Consiglio del giorno: Il trigono porta la profondità emotiva armonioSa. Marte porta il drive protettivo. La doppia risonanza porta la qualità più profonda del venerdì. L’eclissi porta la liberazione emotiva come fondamento verso il weekend.

Leone ♌

Amore: Giove è nel segno portando l’amplificatore generoso. La Luna in Pesci porta il quinconce (150°) — adattamento intuitivo. L’eclissi porta il quinconce intuitivo come adattamento. Il quadrato Mercurio-Urano porta il quinconce (Vergine ↔ Leone = semisestile 30°; Urano Gemelli ↔ Leone = quadrato 90°) — verifica innovativa. Il Nodo Sud in Leone porta la liberazione karmicaa più significativa: l’eclissi lunare con il Nodo Sud nel segno porta la liberazione di quello che non serve più al ciclo creativo karmico. Giove porta l’amplificatore come sfondo sedimentato.

Lavoro: Giove porta l’amplificatore. L’eclissi con il Nodo Sud porta la liberazione karmicaa più significativa del ciclo creativo. Il quadrato porta la verifica innovativa. Le strutture reggono nel ciclo lungo.

Salute: Vitalità in buona forma con Giove. L’eclissi porta la qualità di liberazione karmicaa come sfondo. Il venerdì porta il momento di integrazione più necessario del ciclo karmico.

Consiglio del giorno: Giove porta l’amplificatore. L’eclissi con il Nodo Sud porta la liberazione karmicaa più significativa del ciclo creativo — cosa lasciare andare nella creatività come performance? Quella risposta porta le fondamenta karmiche più genuine. Il venerdì porta il momento più karmicamente liberatorio del ciclo.

Vergine ♍

Amore: Il Sole e Mercurio sono nel segno portando la doppia risonanza metodica. L’eclissi porta l’opposizione produttiva sull’asse Vergine-Pesci — la verifica più necessaria del ciclo: dove la precisione metodica porta intuizione profonda genuina? E dove la profondità intuitiva porta cura metodica autentica? Quella tensione sull’asse porta la comprensione più duratura del ciclo. Il quadrato Mercurio-Urano (09:24 CEST) porta l’impulso innovativo più necessario sulla comunicazione metodica: dove la precisione analitica porta la svolta originale? Marte in Cancro porta il sestile favorevole come drive costruttivo.

Lavoro: L’opposizione dell’eclissi porta la verifica sull’asse più necessaria. Il quadrato Mercurio-Urano porta l’impulso innovativo comunicativo. Il sestile porta il drive costruttivo. Le strutture reggono nel ciclo lungo.

Salute: La zona digestiva risponde bene. L’opposizione porta la verifica intuitiva metodica. Il venerdì porta la liberazione come fondamento verso la Luna Nuova del 10 settembre nel segno.

Consiglio del giorno: L’opposizione dell’eclissi porta la verifica sull’asse più necessaria — dove la precisione porta intuizione genuina? Il quadrato porta l’impulso innovativo. Il sestile porta il drive costruttivo. Il venerdì porta la comprensione più duratura del ciclo verso la Luna Nuova del 10.

Bilancia ♎

Amore: Venere è in domicilio — ventiquattresimo giorno. La Luna in Pesci porta il quinconce (150°) — adattamento intuitivo. L’eclissi porta il quinconce di adattamento. Giove in Leone porta il sestile (Leone ↔ Bilancia = sestile 60°) come amplificatore armonioso. Il quadrato Mercurio-Urano porta il trigono d’aria da Urano (Urano Gemelli ↔ Bilancia = trigono 120°) come impulso innovativo armonioso. La doppia risonanza favorevole (sestile Giove + trigono Urano) porta la qualità armonioSamente innovativa del venerdì.

Lavoro: La doppia risonanza porta la qualità armonioSamente innovativa. Venere porta la stagione armonioSa. Il trigono da Urano porta l’impulso di svolta armonioso. Le strutture collaborative reggono nel ciclo lungo.

Salute: La zona lombare risponde bene. La doppia risonanza porta la leggerezza innovativa armonioSa.

Consiglio del giorno: La doppia risonanza porta la qualità armonioSamente innovativa del venerdì. Il trigono da Urano porta l’impulso di svolta. Venere porta il domicilio. Le strutture reggono nel ciclo lungo. Il venerdì porta la libertà innovativa armonioSa.

Scorpione ♏

Amore: La Luna in Pesci porta il trigono d’acqua (Pesci ↔ Scorpione = trigono 120°) come profondità trasformativa armonioSa. L’eclissi porta il trigono d’acqua di liberazione emotiva — la profondità trasformativa come sfondo armonioso del venerdì. Marte in Cancro porta il trigono d’acqua (Cancro ↔ Scorpione = trigono 120°) come drive profondo. Il triplo trigono d’acqua (Luna Pesci eclissi + Marte Cancro + profondità propria) porta la qualità trasformativa più profondamente liberatoria del venerdì.

Lavoro: Il triplo trigono porta la qualità strategica più profondamente liberatoria. L’eclissi porta la liberazione trasformativa come fondamento. Le strutture reggono nel ciclo lungo.

Salute: Vitalità in buona forma. Il triplo trigono porta nutrimento trasformativo profondo armonioso. L’eclissi porta la liberazione come sfondo necessario.

Consiglio del giorno: Il triplo trigono porta la profondità trasformativa più liberatoria del venerdì. Marte porta il drive profondo. L’eclissi porta la liberazione emotiva profonda. Le strutture reggono nel ciclo lungo. Il venerdì porta la trasformazione più armonioSa del ciclo.

Sagittario ♐

Amore: Giove — dominante — in Leone porta il trigono di fuoco sedimentato. La Luna in Pesci porta il quadrato (Pesci ↔ Sagittario = quadrato 90°). L’eclissi porta il quadrato di liberazione — la verifica più onesta tra profondità intuitiva e visione espansiva: dove la visione porta intuizione genuina? Il quadrato Mercurio-Urano porta il quadrato (Vergine ↔ Sagittario = quadrato 90°) come verifica metodica innovativa. Il trigono di Giove porta la qualità visionaria come sfondo.

Lavoro: Il trigono di Giove porta le opportunità visionarie. I quadrati portano le verifiche più necessarie. L’eclissi porta la liberazione visionaria intuitiva. Le strutture reggono nel ciclo lungo.

Salute: Ottima vitalità con il trigono. L’eclissi porta la qualità di integrazione come sfondo necessario.

Consiglio del giorno: Il trigono porta il tuo slancio visionario come sfondo. I quadrati portano le verifiche più necessarie. L’eclissi porta la liberazione visionaria intuitiva. Le strutture reggono. Il venerdì porta la chiarezza più onesta verso il weekend.

Capricorno ♑

Amore: La Luna in Pesci porta il sestile favorevole (Pesci ↔ Capricorno = sestile 60°) come apertura intuitiva armonioSa. L’eclissi porta il sestile di liberazione emotiva armonioSa — la profondità intuitiva come complementare strutturato. Il quadrato Mercurio-Urano porta il trigono da Mercurio (Vergine ↔ Capricorno = trigono 120°) come chiarezza metodica costruttiva. La doppia risonanza favorevole (sestile Luna eclissi + trigono Mercurio) porta la qualità più costruttivamente armonioSa del venerdì.

Lavoro: La doppia risonanza porta la qualità costruttivamente armonioSa. Il trigono porta la chiarezza metodica costruttiva innovativa. Le strutture avanzate reggono nel ciclo lungo.

Salute: Stabile. La doppia risonanza porta la solidità armonioSa. L’eclissi porta la liberazione intuitiva come sfondo.

Consiglio del giorno: La doppia risonanza porta la solidità costruttiva armonioSa del venerdì. Il trigono porta la chiarezza metodica. L’eclissi porta la liberazione intuitiva. Le strutture reggono nel ciclo lungo. Il venerdì porta le fondamenta più genuine verso il weekend.

Acquario ♒

Amore: Urano è nel segno adiacente (Gemelli) — il quadrato Mercurio-Urano porta Urano come protagonista innovativo del venerdì. Urano nel suo quadrato con Mercurio porta l’impulso più originale del ciclo come verifica. Il Nodo Nord nel segno — quarantesima giornata karmicaa. La Luna in Pesci porta il semisestile — transizione. L’eclissi porta il semisestile come transizione intuitiva.

Lavoro: Urano porta l’impulso innovativo più originale come protagonista. Il Nodo porta la quarantesima integrazione. Le comprensioni karmicae del venerdì hanno la qualità più duratura. L’impulso di Urano porta la svolta intellettuale come fondamento.

Salute: Buona energia. Urano porta la vivacità originale come sfondo. Il venerdì porta l’impulso innovativo come fondamento.

Consiglio del giorno: Urano porta l’impulso più originale come protagonista del venerdì. Il Nodo porta la quarantesima integrazione. Le comprensioni karmicae reggono nel ciclo lungo. Il venerdì porta la svolta intellettuale più originale verso il weekend.

Pesci ♓

Sei il segno più fortunato del giorno.

Amore: Il venerdì porta ai Pesci il momento più significativo, profondamente liberatorio e intuitivamante autentico del ciclo post-eclissale di agosto. Nelle primissime ore (03:12 CEST) la Luna entra nel segno portando il campo pre-eclissale più radicato. Poi alle 06:12-06:18 CEST l’Eclissi Lunare Parziale si perfeziona nel segno a 4°54′ — il momento di liberazione emotiva più profondo del ciclo mensile nel segno più intuitivo e profondamente nutriente. L’eclissi lunare porta la liberazione: non il reset dell’inizio (come l’eclissi solare), ma la liberazione di quello che non serve più al ciclo emotivo e creativo; l’emozione che si libera verso la forma più genuinamente autentica e radicatamente propria. Sull’asse Vergine-Pesci, l’eclissi porta la domanda più necessaria: cosa lasciare andare tra la cura metodica e la profondità intuitiva? Quale forma di profondità intuitiva è pronta a essere liberata? Le emozioni che emergono nell’eclissi portano la qualità più autentica e duratura del ciclo. Marte in Cancro porta il triplo trigono d’acqua (Cancro ↔ Pesci = trigono 120°) — il drive emotivo protettivo come sfondo armonioso profondo. La doppia risonanza d’acqua (Luna nel segno + trigono Marte) porta la qualità intuitiva più profondamente nutriente e liberatoriamente autentica del venerdì. Il quadrato Mercurio-Urano porta il quinconce (Vergine ↔ Pesci = opposizione 180°… no: Mercurio è in Vergine e il quadrato è con Urano; per i Pesci: Mercurio Vergine porta l’opposizione 180°) come verifica metodica critica — dove la precisione porta intuizione autentica? In amore, il venerdì porta la qualità di connessione più profondamente liberatoria, intuitivamante autentica e armoniosamente nutriente del ciclo post-eclissale di agosto — l’eclissi porta la liberazione più necessaria; le emozioni che emergono portano la qualità più autentica; il campo dell’eclissi porta le connessioni più genuinamente profonde.

Lavoro: La doppia risonanza porta la qualità operativa intuitiva più profondamente nutriente e liberatoria del venerdì. Le strutture avanzate nell’eclissi reggono nel ciclo lungo con la qualità di liberazione più genuina. Marte porta il drive come sfondo armonioso. L’opposizione porta la verifica metodica.

Salute: Sensibilità fisica in ottima forma con l’eclissi nel segno. Rispetta il bisogno di integrazione dell’eclissi come la qualità più preziosa del venerdì — le emozioni che emergono portano la qualità più autentica; non forzare, lascia che la liberazione avvenga nella forma più genuina.

Consiglio del giorno: L’eclissi porta la liberazione emotiva più profonda del ciclo nel segno — rispetta le emozioni che emergono come le più genuinamente autentiche del ciclo; non forzare, lascia che la liberazione avvenga nella forma più radicatamente propria. La doppia risonanza porta la profondità intuitiva come sfondo armonioso. Marte porta il drive protettivo. Le strutture dell’eclissi reggono nel ciclo lungo.

Oroscopo 28 agosto 2026 – Classifica del giorno

Pesci Scorpione Cancro Bilancia Capricorno Toro Acquario Vergine Leone Ariete Sagittario Gemelli

(Nei giorni delle eclissi, la classifica riflette la vicinanza al ciclo di liberazione — ogni posizione porta comprensioni diverse e ugualmente necessarie.)

FAQ Oroscopo Giornaliero 28 agosto 2026

Qual è il segno più fortunato di venerdì 28 agosto 2026? Il segno più fortunato di oggi sono i Pesci. L’Eclissi Lunare Parziale a 4°54′ Pesci (06:12-06:18 CEST) porta la liberazione emotiva più profonda del ciclo mensile nel segno più intuitivo e nutriente. La Luna nel segno dalle 03:12 CEST porta il campo pre-eclissale diretto. La doppia risonanza d’acqua (Luna nel segno + trigono da Marte in Cancro) porta la qualità intuitiva più profondamente liberatoria e armonioSamente nutriente del venerdì. Le emozioni che emergono nell’eclissi nel segno portano la qualità più genuinamente autentica e duratura del ciclo. Anche Scorpione e Cancro escono favoriti: entrambi per il trigono d’acqua favorevole dall’eclissi. Cosa porta l’Eclissi Lunare Parziale in Pesci del 28 agosto 2026? L’Eclissi Lunare Parziale del 28 agosto 2026 alle 06:12-06:18 CEST in Pesci a 4°54′ porta la liberazione emotiva più profonda del ciclo mensile — la seconda eclissi di agosto (dopo quella solare del 12) porta il completamento del ciclo di trasformazione del mese più significativo dell’estate 2026. In astrologia, l’eclissi lunare porta la liberazione: a differenza dell’eclissi solare (che porta nuovi inizi), quella lunare porta la chiusura, il rilascio e la liberazione di quello che non serve più al ciclo emotivo. Sull’asse Vergine-Pesci, la liberazione porta la domanda più necessaria: cosa lasciare andare tra la cura metodica (Vergine) e la profondità intuitiva (Pesci)? Le emozioni che emergono nell’eclissi portano la qualità più autentica e duratura del ciclo. Con il Nodo Sud in Leone, la liberazione porta anche la qualità karmicaa: lasciar andare la creatività come performance. I segni più favoriti: Pesci (nel segno), Scorpione e Cancro (trigono d’acqua). I segni in verifica: Vergine (opposizione), Gemelli e Sagittario (quadrato). Com’è l’energia generale di venerdì 28 agosto 2026? Venerdì 28 agosto porta tre momenti in progressione come il giorno di liberazione e innovazione più articolato del finale di agosto.

03:12 CEST — Luna in Pesci: il campo pre-eclissale si attiva nelle prime ore; la qualità di raccoglimento più radicata verso il momento di liberazione

06:12-06:18 CEST — Eclissi Lunare Parziale: la liberazione emotiva più profonda del ciclo mensile; le emozioni che emergono portano la qualità più autentica; non forzare — lascia che la liberazione avvenga nella forma più genuina

09:24 CEST — Mercurio quadrato Urano: l’impulso intellettuale innovativo più necessario del ciclo; le idee cristalline del cazimi di ieri incontrano l’originalità come verifica di svolta; dove la precisione porta l’innovazione autentica? Qual è il consiglio generale dell’oroscopo di oggi? In amore: rispetta il campo dell’eclissi come spazio di liberazione emotiva più autentica — le emozioni che emergono nelle ore attorno all’eclissi portano la qualità più genuina del ciclo; non forzare, non sopprimere; lascia che la liberazione avvenga nella forma più radicatamente propria. Nel lavoro: le strutture avanzate nel campo dell’eclissi reggono nel ciclo lungo con la qualità di liberazione più genuina; poi usa il quadrato Mercurio-Urano (09:24) per l’impulso innovativo più significativo. Con te stesso: il venerdì porta la liberazione emotiva e l’impulso intellettuale come due qualità consecutive — rispetta ognuna nell’ordine in cui si presenta come la progressione più autentica del giorno di liberazione più significativo dell’agosto. Domanda guida del giorno: “Cosa lasciare andare nell’eclissi come liberazione più necessaria al ciclo emotivo — e quale impulso innovativo emerge dal quadrato Mercurio-Urano come svolta più autentica verso il finale di agosto?” Perché seguire l’oroscopo giornaliero? L’oroscopo giornaliero offre un angolo di lettura sulle energie del momento, utile per capire perché certi giorni sembrano più scorrevoli di altri.

Aiuta a riconoscere le aree della vita che meritano attenzione in quel preciso giorno.

Le stelle indicano il meteo energetico, ma come ti muovi dentro questa giornata resta sempre una tua scelta.

Conclusione Oroscopo Giornaliero 28 Agosto 2026

L’oroscopo di venerdì 28 agosto 2026 racconta una giornata perfetta per:

Rispettare il campo dell’eclissi come spazio di liberazione emotiva più autentica — le emozioni che emergono nelle ore attorno all’eclissi (06:12-06:18 CEST) portano la qualità più genuina del ciclo; non forzare, lascia che la liberazione avvenga nella forma più radicatamente propria

Usare il quadrato Mercurio-Urano (09:24 CEST) come l’impulso intellettuale innovativo più significativo del ciclo — dove la precisione analitica porta l’originalità di svolta? Quella risposta porta le strutture più durature verso settembre

Onorare la progressione del venerdì nell’ordine in cui si presenta: il campo pre-eclissale come raccoglimento, la liberazione dell’eclissi come apertura, l’impulso innovativo come svolta — tre qualità necessarie e complementari del giorno di liberazione più significativo di agosto

In amore , il venerdì porta la liberazione emotiva più profonda come spazio di connessione più genuina — onorala con la presenza più radicata e autentica; le emozioni del campo dell’eclissi portano la qualità più duratura del ciclo relazionale; poi il quadrato porta l’impulso di svolta comunicativa come apertura verso settembre

, il venerdì porta la liberazione emotiva più profonda come spazio di connessione più genuina — onorala con la presenza più radicata e autentica; le emozioni del campo dell’eclissi portano la qualità più duratura del ciclo relazionale; poi il quadrato porta l’impulso di svolta comunicativa come apertura verso settembre Nel lavoro , le strutture avanzate nel campo dell’eclissi reggono nel ciclo lungo; il quadrato Mercurio-Urano porta l’impulso innovativo più necessario; le iniziative della svolta reggono nel ciclo verso la Luna Nuova del 10 settembre

, le strutture avanzate nel campo dell’eclissi reggono nel ciclo lungo; il quadrato Mercurio-Urano porta l’impulso innovativo più necessario; le iniziative della svolta reggono nel ciclo verso la Luna Nuova del 10 settembre Con te stesso, questo venerdì porta la liberazione emotiva e l’impulso innovativo come due qualità consecutive del giorno più trasformativo di agosto: la liberazione come spazio di autenticità più radicata; la svolta come apertura verso il nuovo ciclo; il rispetto della progressione come la qualità più preziosa del giorno

Queste previsioni astrologiche sono basate sull’analisi dei transiti planetari. Continua a seguirci su Atom Heart Magazine per leggere ogni giorno l’oroscopo aggiornato e le previsioni giornaliere, settimanali e mensili.

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