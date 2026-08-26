Oroscopo weekend sabato 29 e domenica 30 agosto 2026: amore, lavoro e fortuna segno per segno

Scopri l’oroscopo del weekend 29 e 30 agosto 2026: amore, lavoro e fortuna segno per segno. Previsioni e la classifica dei segni.

Oroscopo weekend 29 – 30 agosto 2026

Ecco l’oroscopo del weekend di sabato 29 e domenica 30 agosto 2026 per tutti i segni zodiacali.

Il weekend dell’integrazione post-eclissale — quello che porta la sedimentazione più necessaria delle emozioni liberate nell’eclissi lunare di ieri e l’apertura verso il trigono Giove-Saturno di lunedì, con la qualità d’acqua profonda del sabato e il cambio verso il fuoco visionario della domenica pomeriggio come due registri complementari del primo weekend del finale di agosto.

Il sabato 29 agosto porta il primo giorno di integrazione post-eclissi con la Luna ancora in Pesci — la qualità intuitiva, profonda e nutrientemente sedimentata come tono di tutta la giornata. Il Sole quadrato Urano si è perfezionato nelle primissime ore (00:18 CEST) portando l’impulso di trasformazione creativa come sfondo continuo del sabato — la qualità di innovazione come territorio post-eclissale. Il registro del sabato è la sedimentazione: le emozioni liberate nell’eclissi trovano la prima forma più radicata e genuinamente sedimentata come fondamento del nuovo ciclo. Non è il momento delle grandi iniziative — è il momento più prezioso per le riflessioni più profonde, le intuizioni più genuine e la sedimentazione più autentica come suolo fertile verso il trigono Giove-Saturno di lunedì.

La domenica 30 agosto porta il doppio cambio più articolato del weekend. La mattina con la Luna ancora in Pesci porta la continuità intuitiva sedimentata come apertura. Poi nel primo pomeriggio (~12-15 CEST) la Luna entra in Ariete — il cambio verso la vivacità coraggiosa e lo slancio diretto come tono del pomeriggio e della sera. Con il trigono Giove-Saturno che si avvicina al culmine (culmine 00:17 CEST del 1/9, già in orbita significativa), il pomeriggio domenicale porta la qualità di ambizione strutturalmente radicata come apertura verso la settimana più espansiva della settimana entrante. La domenica porta la progressione più articolata del weekend: la profondità intuitiva come fondamento, il coraggio come apertura, il trigono come orizzonte.

Tema del weekend: Sabato Luna in Pesci (primo giorno post-eclissi) — domenica mattina intuitiva poi Luna in Ariete + avvicinamento trigono Giove-Saturno: il weekend della sedimentazione profonda e dell’apertura visionaria verso la settimana più espansiva

Approfondisci: Calcolo Affinità di Coppia tra Segni Zodiacali

Ariete ♈

Amore: Sabato con la Luna in Pesci porta il quinconce (150°) — adattamento intuitivo profondo. La doppia risonanza vergine porta il quinconce metodico. Domenica pomeriggio con la Luna nel segno porta la risonanza diretta coraggiosa come apertura. Saturno e Chirone retrogradi nel segno portano il doppio ciclo revisionante compassionevole. Giove in Leone porta il trigono di fuoco come sfondo espansivo sedimentato.

Sul piano pratico, sabato porta la sedimentazione come qualità di raccoglimento. Domenica pomeriggio con la Luna nel segno porta la vivacità coraggiosa come apertura verso la settimana. Il trigono Giove-Saturno in orbita domenica porta la risonanza di fuoco (Leone ↔ Ariete = trigono 120°) come sfondo espansivo. Consiglio del weekend: Sabato porta il raccoglimento intuitivo. Domenica pomeriggio la Luna porta la vivacità coraggiosa. Il trigono Giove-Saturno porta l’espansione come sfondo. Il weekend porta la sedimentazione verso la settimana dell’ambizione strutturalmente radicata.

Toro ♉

Amore: Sabato con la Luna in Pesci porta il sestile favorevole (Pesci ↔ Toro = sestile 60°) come apertura intuitiva armonioSa post-eclissale. Marte in Cancro porta il sestile (Cancro ↔ Toro = sestile 60°) come drive emotivo armonioso. La doppia risonanza favorevole (sestile Luna + sestile Marte) porta la qualità sensoriale più armonioSamente intuitiva del sabato. Domenica mattina il sestile prosegue sedimentato; poi la Luna in Ariete porta il quadrato come verifica.

Sul piano pratico, sabato la doppia risonanza porta la qualità più sensorialmente armonioSa e intuitiva del post-eclissi. Domenica mattina porta la continuità armonioSa; il pomeriggio porta la verifica. Consiglio del weekend: Sabato la doppia risonanza porta la qualità sensoriale più armonioSa del post-eclissi. Domenica mattina porta la continuità armonioSa. Il pomeriggio porta la verifica. Il weekend porta la solidità armonioSa come fondamento.

Gemelli ♊

Amore: Urano è nel segno portando l’originalità. Il Sole quadrato Urano (sabato primissime ore) porta la qualità di trasformazione creativa come sfondo del sabato. Sabato con la Luna in Pesci porta il quadrato — verifica intuitiva. Domenica con la Luna in Ariete porta il sestile favorevole (Ariete ↔ Gemelli = sestile 60°) come apertura armonioSa coraggiosa.

Sul piano pratico, sabato porta la verifica intuitiva profonda. Domenica pomeriggio il sestile porta le opportunità vivaci armonioSe. Il Sole quadrato Urano porta la qualità innovativa come sfondo del weekend. Consiglio del weekend: Sabato porta la verifica intuitiva profonda. Domenica pomeriggio il sestile porta le opportunità armonioSe vivaci. Urano porta l’originalità. Il weekend porta l’innovazione come fondamento verso la settimana.

Cancro ♋

Amore: Marte è nel segno portando il drive emotivo protettivo. Sabato con la Luna in Pesci porta il triplo trigono d’acqua (Pesci ↔ Cancro = trigono 120° + Marte nel segno) — la qualità emotiva più nutriente e profondamente armonioSa del sabato post-eclissale. Domenica mattina il trigono prosegue sedimentato; domenica pomeriggio con la Luna in Ariete porta il quadrato (Ariete ↔ Cancro = quadrato 90°) come verifica.

Sul piano pratico, sabato il doppio trigono porta la qualità emotiva più armonioSa. Marte porta il drive come sfondo. Domenica pomeriggio la verifica porta la chiarezza più necessaria. Consiglio del weekend: Sabato il doppio trigono porta la qualità emotiva più nutriente del post-eclissi. Marte porta il drive armonioso. Domenica la verifica porta la chiarezza. Il weekend porta la profondità emotiva come fondamento verso la settimana.

Leone ♌

Amore: Giove è nel segno portando l’amplificatore generoso. Sabato con la Luna in Pesci porta il quinconce (150°) — adattamento intuitivo. Domenica pomeriggio con la Luna in Ariete porta il trigono di fuoco (Ariete ↔ Leone = trigono 120°) come apertura espansiva armonioSa. Il trigono Giove-Saturno in orbita crescente porta la qualità più costruttivamente espansiva come sfondo del weekend.

Sul piano pratico, sabato porta la sedimentazione come qualità di raccoglimento. Domenica pomeriggio il trigono porta le opportunità più espansive come apertura verso la settimana del trigono. Consiglio del weekend: Sabato porta il raccoglimento post-eclissale. Domenica pomeriggio il trigono porta l’espansione armonioSa. Il trigono Giove-Saturno porta l’ambizione strutturata come sfondo. Il weekend porta l’apertura verso la settimana dell’ambizione più genuina.

Vergine ♍

Amore: Il Sole e Mercurio sono nel segno portando la doppia risonanza metodica sedimentata. Sabato con la Luna in Pesci porta l’opposizione produttiva (Pesci ↔ Vergine = opposizione 180°) post-eclissale — la prima integrazione dell’asse Vergine-Pesci dopo l’eclissi: dove la precisione metodica porta intuizione genuina nel post-eclissi? Domenica mattina l’opposizione prosegue; domenica pomeriggio con la Luna in Ariete porta il quinconce metodico.

Sul piano pratico, la doppia risonanza porta la qualità metodica come sfondo. L’opposizione porta la verifica sull’asse più necessaria del post-eclissi. Marte porta il sestile costruttivo come sfondo. Consiglio del weekend: La doppia risonanza porta la qualità metodica come sfondo. L’opposizione porta la prima integrazione dell’asse post-eclissale — dove la precisione porta intuizione genuina? Le strutture reggono. Il weekend porta la sedimentazione verso la Luna Nuova del 10.

Bilancia ♎

Amore: Venere è in domicilio — ventiseiesimo giorno (sabato) e ventisettesimo (domenica). Sabato con la Luna in Pesci porta il quinconce (150°) — adattamento intuitivo. Domenica pomeriggio con la Luna in Ariete porta l’opposizione relazionale (Ariete ↔ Bilancia = opposizione 180°) come verifica. Giove in Leone porta il sestile (Leone ↔ Bilancia = sestile 60°) come amplificatore armonioso. Il sestile di Giove porta la qualità armonioSa come sfondo.

Sul piano pratico, sabato il sestile di Giove porta la qualità armonioSa come sfondo. Domenica pomeriggio l’opposizione porta la verifica relazionale più necessaria. Consiglio del weekend: Il sestile di Giove porta la qualità armonioSa come sfondo. Venere porta il domicilio. Domenica l’opposizione porta la verifica relazionale. Il weekend porta la reciprocità come fondamento verso la settimana.

Scorpione ♏

Sei il segno più fortunato del weekend.

Amore: Il weekend porta allo Scorpione la qualità di risonanza più profondamente armonioSa, trasformativamente nutriente e intuitivamante autentica del primo fine settimana post-eclissale. Sabato con la Luna in Pesci porta il trigono d’acqua (Pesci ↔ Scorpione = trigono 120°) — la profondità intuitiva post-eclissale come sfondo armonioso. Marte in Cancro porta il trigono d’acqua (Cancro ↔ Scorpione = trigono 120°) come drive emotivo profondo. Il doppio trigono d’acqua (Luna Pesci + Marte Cancro in trigono) porta la qualità trasformativa più profondamente armonioSa, intuitivamante nutriente e autenticamente sedimentata del sabato post-eclissale. Il Sole quadrato Urano (sabato) porta il quadrato (Vergine ↔ Scorpione = settile… aspetta: Vergine ↔ Scorpione = sestile 60°) — il sestile dalla doppia risonanza vergine porta la qualità metodica armonioSa come terzo complementare. La triplice risonanza favorevole (trigono Luna Pesci + trigono Marte Cancro + sestile Sole Vergine) porta la qualità trasformativa più profondamente armonioSa, intuitivamante nutriente e metodicamente armonioSa del sabato. Domenica mattina il doppio trigono prosegue sedimentato come sfondo costante. Domenica pomeriggio con la Luna in Ariete porta il quadrato (Ariete ↔ Scorpione = quadrato 90°) come verifica del drive coraggioso nella profondità trasformativa. In amore, il weekend porta la qualità di connessione più profondamente armonioSa, trasformativamente nutriente e intuitivamante autentica del primo fine settimana post-eclissale — il doppio trigono porta la profondità come modo naturale; la triplice risonanza porta la qualità più ricca e sedimentatamente genuina; la domenica pomeriggio porta la verifica come chiarezza.

Sul piano pratico, sabato la triplice risonanza porta le opportunità più profondamente armonioSe, trasformativamente genuine e intuitivamante nutrienti del sabato post-eclissale. Le strutture avanzate nella triplice risonanza reggono nel ciclo lungo. Domenica il doppio trigono sedimentato porta la continuità profonda; il pomeriggio porta la verifica. Consiglio del weekend: Sabato la triplice risonanza porta la profondità trasformativa nella qualità più armonioSa del post-eclissi. Il doppio trigono porta la qualità più ricca. Domenica mattina porta la continuità sedimentata. Domenica pomeriggio il quadrato porta la verifica coraggiosa. Il weekend porta la trasformazione più armonioSa come fondamento verso la settimana del trigono Giove-Saturno.

Sagittario ♐

Amore: Giove — dominante — in Leone porta il trigono di fuoco sedimentato. Sabato con la Luna in Pesci porta il quadrato (Pesci ↔ Sagittario = quadrato 90°) — verifica intuitiva visiva. Domenica pomeriggio con la Luna in Ariete porta il trigono di fuoco (Ariete ↔ Sagittario = trigono 120°) come apertura visionaria armonioSa. Il trigono Giove-Saturno porta il doppio trigono di fuoco in orbita crescente come sfondo espansivo del weekend.

Sul piano pratico, sabato porta la verifica intuitiva visionaria. Domenica pomeriggio il trigono porta le opportunità visionarie più vivaci. Il trigono Giove-Saturno porta l’ambizione visionaria strutturalmente radicata come sfondo del weekend. Consiglio del weekend: Sabato porta la verifica intuitiva visionaria. Domenica pomeriggio il trigono porta le opportunità visionarie. Il trigono Giove-Saturno porta l’ambizione strutturata. Il weekend porta l’apertura verso la settimana del trigono più significativo.

Capricorno ♑

Amore: Sabato con la Luna in Pesci porta il sestile favorevole (Pesci ↔ Capricorno = sestile 60°) — profondità intuitiva armonioSa come apertura del sabato post-eclissale. La doppia risonanza vergine porta il trigono di terra (Vergine ↔ Capricorno = trigono 120°) come qualità metodica costruttiva. La doppia risonanza favorevole (sestile Luna + trigono vergine) porta la qualità costruttiva più solidamente armonioSa del sabato. Domenica pomeriggio con la Luna in Ariete porta il quadrato (Ariete ↔ Capricorno = quadrato 90°) come verifica.

Sul piano pratico, sabato la doppia risonanza porta la qualità costruttiva più solidamente armonioSa del post-eclissi. Domenica il quadrato porta la verifica strutturale. Consiglio del weekend: Sabato la doppia risonanza porta la solidità costruttiva armonioSa più genuina del post-eclissi. Domenica il quadrato porta la verifica strutturale. Le strutture reggono nel ciclo lungo. Il weekend porta le fondamenta verso la settimana.

Acquario ♒

Amore: Urano nel segno (Gemelli) porta l’originalità con il quadrato Sole-Urano del sabato. Il Nodo Nord nel segno porta la qualità karmicaa. Sabato con la Luna in Pesci porta il semisestile (30°) — transizione. Domenica pomeriggio con la Luna in Ariete porta il sestile favorevole (Ariete ↔ Acquario = sestile 60°) — vivacità coraggiosa armonioSa come apertura.

Sul piano pratico, Urano porta l’originalità innovativa come sfondo del sabato. Domenica pomeriggio il sestile porta la vivacità armonioSa. Il Nodo porta la qualità karmicaa. Consiglio del weekend: Urano porta l’originalità innovativa come sfondo. Il Nodo porta la qualità karmicaa. Domenica pomeriggio il sestile porta la vivacità armonioSa. Il weekend porta le comprensioni karmicae verso la settimana.

Pesci ♓

Amore: La Luna è nel segno per tutto il sabato e la domenica mattina — nella qualità più profondamente sedimentata e intimamente autentica del primo fine settimana post-eclissale. Il primo giorno post-eclissi porta la sedimentazione più necessaria delle emozioni liberate ieri — la qualità di chi porta la propria profondità nella forma più radicata e genuinamente integrata. Marte in Cancro porta il trigono d’acqua (Cancro ↔ Pesci = trigono 120°) come drive emotivo profondo armonioso. La doppia risonanza d’acqua porta la qualità intuitiva più profondamente nutriente. Domenica pomeriggio la Luna lascia il segno per l’Ariete.

Sul piano pratico, sabato la doppia risonanza porta la qualità creativa intuitiva più profonda del sabato post-eclissale. Il Marte porta il drive profondo. Domenica mattina la continuità porta la sedimentazione finale. Consiglio del weekend: Sabato la Luna nel segno porta la prima sedimentazione post-eclissale più genuina. La doppia risonanza porta la profondità armonioSa. Domenica mattina porta la continuità; il pomeriggio la Luna lascia il segno. Rispetta il weekend come il primo spazio di integrazione più autentica dell’eclissi.

Classifica del weekend (i segni più fortunati) – 29-30 agosto 2026

Scorpione Cancro Toro Capricorno Sagittario Leone Vergine Pesci Ariete Acquario Bilancia Gemelli

(Essere in basso non significa “weekend difficile”: la qualità di sedimentazione post-eclissale porta comprensioni diverse e ugualmente necessarie per ogni posizione.)

FAQ Oroscopo weekend 29-30 agosto 2026

Qual è il segno più fortunato del weekend del 29-30 agosto 2026? Il segno più fortunato di questo weekend è lo Scorpione. La triplice risonanza favorevole del sabato — il trigono d’acqua dalla Luna in Pesci, il trigono d’acqua da Marte in Cancro e il sestile dalla doppia risonanza vergine — porta la qualità trasformativa più profondamente armonioSa, intuitivamante nutriente e metodicamente autentica del primo fine settimana post-eclissale. Il doppio trigono d’acqua porta la profondità come modo naturale; la triplice risonanza porta la qualità più ricca e sedimentatamente genuina. Domenica il doppio trigono prosegue sedimentato. Anche Cancro e Toro escono favoriti: il primo per il doppio trigono d’acqua, il secondo per la doppia risonanza favorevole sensoriale.

Che energia porta il weekend del 29-30 agosto 2026? Il weekend porta due giornate con due registri distinti e complementari.

Sabato 29 agosto — sedimentazione post-eclissale: la Luna in Pesci porta il registro intuitivo, profondo e nutrientemente sedimentato come primo giorno del ciclo post-eclissale; la qualità più preziosa è la sedimentazione — le emozioni liberate nell’eclissi di ieri trovano la prima forma più radicata e genuinamente integrata; non è il momento delle grandi iniziative, ma quello più necessario per le riflessioni più profonde e le intuizioni più genuine; il Sole quadrato Urano porta la qualità di trasformazione creativa come sfondo continuo

Domenica 30 agosto — doppio registro: la mattina con la Luna ancora in Pesci porta la continuità intuitiva sedimentata; poi nel primo pomeriggio la Luna entra in Ariete portando il cambio verso la vivacità coraggiosa come apertura verso la settimana più espansiva; il trigono Giove-Saturno in orbita crescente porta l’ambizione strutturalmente radicata come sfondo del pomeriggio Qual è il consiglio generale dell’oroscopo di questo weekend 29-30 agosto 2026? Usa il sabato per la sedimentazione più profonda e genuina del ciclo post-eclissale — le riflessioni, le intuizioni e le comprensioni avanzate nel primo giorno post-eclissi portano la qualità più autentica e duratura del ciclo; non forzare le grandi iniziative, rispetta la qualità di integrazione come la più preziosa. Poi domenica mattina porta la continuità sedimentata; il pomeriggio con la Luna in Ariete porta la vivacità coraggiosa come apertura verso la settimana del trigono Giove-Saturno più espansivo. Domanda guida per sabato: “Quale comprensione più profonda e genuina emerge nella sedimentazione del primo giorno post-eclissi — e quella qualità di integrazione autentica porta le fondamenta più solide verso la settimana dell’ambizione strutturalmente radicata?” Domanda guida per domenica: “Come porto la vivacità coraggiosa del pomeriggio con la Luna in Ariete come apertura più genuina verso il trigono Giove-Saturno di lunedì — e quella qualità di coraggio radicato porta l’ambizione più autenticamente strutturata?” Perché seguire l’oroscopo del weekend? Aiuta a capire quale tipo di energia favorisce il riposo, la socialità o il chiarimento nelle due giornate più libere della settimana

Permette di scegliere come usare il tempo in modo più consapevole

Offre spunti su quando spingere e quando lasciare che le cose si sviluppino da sole

Le stelle suggeriscono il mood, ma il modo in cui riempi sabato e domenica resta sempre una tua scelta.

Conclusione Oroscopo Weekend 29-30 Agosto 2026

L’oroscopo del weekend di sabato 29 e domenica 30 agosto 2026 racconta due giornate perfette per:

Rispettare il sabato come il primo spazio di sedimentazione più autentica del ciclo post-eclissale — le emozioni e le intuizioni che emergono nel raccoglimento del primo giorno post-eclissi portano la qualità più genuina e duratura del ciclo; non forzare, lascia che la sedimentazione avvenga nella forma più radicatamente propria

Onorare domenica la doppia progressione del weekend: la mattina intuitiva come continuità sedimentata, il pomeriggio con la Luna in Ariete come apertura coraggiosa verso la settimana del trigono Giove-Saturno più espansiva

Portare le strutture e le comprensioni più genuine del weekend come fondamento verso la settimana dell’ambizione strutturalmente radicata — il trigono Giove-Saturno di lunedì porta la qualità più espansiva; il weekend porta la preparazione più necessaria

In amore , il weekend porta la profondità intuitiva del sabato post-eclissale e la vivacità coraggiosa della domenica pomeriggio come due qualità complementari — onora ognuna nell’ordine in cui si presenta come il ciclo più autentico del primo weekend post-eclissale

, il weekend porta la profondità intuitiva del sabato post-eclissale e la vivacità coraggiosa della domenica pomeriggio come due qualità complementari — onora ognuna nell’ordine in cui si presenta come il ciclo più autentico del primo weekend post-eclissale Nel lavoro , il sabato porta le riflessioni e le intuizioni più genuine come fondamento delle iniziative della settimana; domenica pomeriggio il cambio verso l’Ariete porta le prime iniziative coraggiose come apertura verso il trigono Giove-Saturno; le strutture avanzate reggono nel ciclo lungo

, il sabato porta le riflessioni e le intuizioni più genuine come fondamento delle iniziative della settimana; domenica pomeriggio il cambio verso l’Ariete porta le prime iniziative coraggiose come apertura verso il trigono Giove-Saturno; le strutture avanzate reggono nel ciclo lungo Con te stesso, questo weekend porta la transizione più necessaria del finale di agosto: dalla liberazione dell’eclissi alla sedimentazione del post-eclissi all’apertura verso il trigono più espansivo — tre qualità diverse e ugualmente necessarie del ciclo più articolato dell’agosto 2026

Queste previsioni astrologiche sono basate sull’analisi dei transiti planetari. Continua a seguirci su Atom Heart Magazine per leggere ogni giorno l’oroscopo aggiornato e le previsioni giornaliere, settimanali e mensili.

Condividi l’oroscopo con chi ami e seguici per aggiornamenti quotidiani su amore, fortuna e lavoro!

Scopri di più sull’oroscopo QUI.