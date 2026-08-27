Oroscopo di sabato 29 agosto 2026: amore, lavoro e fortuna segno per segno

Scopri l’oroscopo di oggi, sabato 29 agosto 2026: amore, lavoro e fortuna segno per segno. Previsioni complete e classifica dei segni.

Oroscopo di Sabato 29 Agosto 2026

Ecco l’oroscopo di oggi, sabato 29 agosto 2026, con amore, lavoro e umore segno per segno.

Il sabato della sedimentazione più profonda — il primo giorno del ciclo post-eclissale, quello in cui le emozioni liberate nell’eclissi lunare parziale di ieri trovano la prima forma più radicata, genuinamente sedimentata e autenticamente integrata del nuovo ciclo. La Luna è in Pesci per tutta la giornata, portando la qualità intuitiva, profonda e nutrientemente sedimentata come tono costante del primo sabato post-eclissi. Il Sole quadrato Urano — perfezionato nelle primissime ore (00:18 CEST) e ancora in orbita durante la giornata — porta la qualità di trasformazione creativa e innovazione autentica come sfondo continuo: la tensione tra il fare metodico e il cambiamento radicale come suolo fertile per le comprensioni più necessarie del post-eclissi. La doppia risonanza vergine (Sole + Mercurio nel segno) porta la qualità metodica e analitica come sfondo intellettuale complementare della profondità intuitiva dei Pesci lunari. Marte in Cancro porta il doppio trigono d’acqua (Cancro ↔ Pesci = trigono 120°; Luna Pesci + Marte Cancro) come drive emotivo protettivo e profondamente nutriente. Venere in Bilancia porta la reciprocità armonioSa. Giove in Leone porta l’amplificatore generoso. La giornata porta la qualità di sedimentazione intuitiva più necessaria come registro del primo sabato post-eclissi — rispetta quel registro come il più prezioso verso la settimana più espansiva del trigono Giove-Saturno di lunedì.

Tema del giorno: Luna in Pesci — primo sabato post-eclissi con doppio trigono d’acqua (Marte Cancro) e Sole quadrato Urano in orbita: il sabato della sedimentazione intuitiva più profonda e nutriente del ciclo post-eclissale

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Ariete ♈

Amore: La Luna in Pesci porta il quinconce (150°) — adattamento intuitivo. Il Sole quadrato Urano porta il sestile da Urano (Urano Gemelli ↔ Ariete = sestile 60°) come impulso innovativo armonioso. Giove in Leone porta il trigono di fuoco sedimentato come sfondo espansivo. Saturno e Chirone retrogradi nel segno portano il doppio ciclo revisionante compassionevole.

Lavoro: Il sestile da Urano porta l’impulso innovativo armonioso. Il trigono porta l’espansione. Il quinconce porta l’adattamento intuitivo. Le strutture reggono nel ciclo lungo.

Salute: Vitalità in buona forma con il trigono di Giove. Il quinconce porta la qualità di adattamento intuitivo come sfondo necessario.

Consiglio del giorno: Il sestile porta l’impulso innovativo armonioso. Il trigono porta l’espansione. Il doppio ciclo porta la compassione. Il sabato porta la sedimentazione verso il trigono Giove-Saturno di lunedì.

Toro ♉

Amore: La Luna in Pesci porta il sestile favorevole (Pesci ↔ Toro = sestile 60°) come apertura intuitiva armonioSa. Marte in Cancro porta il sestile favorevole (Cancro ↔ Toro = sestile 60°) come drive emotivo costruttivo. La doppia risonanza favorevole (sestile Luna + sestile Marte) porta la qualità sensoriale più armonioSamente intuitiva e costruttivamente nutriente del sabato post-eclissi. La doppia risonanza vergine porta il trigono di terra (Vergine ↔ Toro = trigono 120°) come terzo complementare metodico.

Lavoro: La triplice risonanza favorevole porta la qualità costruttiva più sensorialmente armonioSa del sabato. Le strutture avanzate reggono nel ciclo lungo.

Salute: Stabile in ottima forma. La triplice risonanza porta nutrimento sensoriale armonioso e metodicamente radicato.

Consiglio del giorno: La triplice risonanza porta la solidità sensoriale più armonioSa del sabato post-eclissi. Le strutture reggono. Il sabato porta la qualità costruttiva come fondamento verso la settimana.

Gemelli ♊

Amore: Urano è nel segno portando l’originalità — protagonista del quadrato Sole-Urano in orbita. La Luna in Pesci porta il quadrato (Pesci ↔ Gemelli = quadrato 90°) — verifica intuitiva sulla vivacità intellettuale. La doppia risonanza vergine porta il quadrato (Vergine ↔ Gemelli = quadrato 90°) metodico. I quadrati portano le verifiche più necessarie del sabato post-eclissi intellettuale.

Lavoro: Urano porta l’originalità innovativa come sfondo. I quadrati portano le verifiche intellettuali più necessarie. Le strutture reggono nel ciclo lungo.

Salute: Sistema nervoso vivace. I quadrati portano la qualità riflessiva come sfondo necessario del sabato.

Consiglio del giorno: Urano porta l’originalità innovativa come sfondo. I quadrati portano le verifiche più necessarie. Le strutture reggono. Il sabato porta la chiarezza intellettuale verso la settimana.

Cancro ♋

Amore: Marte è nel segno portando il drive emotivo protettivo. La Luna in Pesci porta il trigono d’acqua (Pesci ↔ Cancro = trigono 120°) come profondità emotiva armonioSa. La doppia risonanza d’acqua (Marte nel segno + trigono Luna Pesci) porta la qualità emotiva più profondamente armonioSa e nutrientemente genuina del sabato. La doppia risonanza vergine porta il quinconce (150°) — adattamento metodico.

Lavoro: Marte porta il drive come sfondo. Il trigono porta la qualità profonda armonioSa. Le strutture avanzate reggono nel ciclo lungo.

Salute: Zona stomaco in ottima forma. La doppia risonanza porta nutrimento emotivo profondo armonioso. Il sabato porta la qualità nutriente come fondamento.

Consiglio del giorno: La doppia risonanza porta la qualità emotiva più profonda e armonioSa del sabato. Marte porta il drive. Le strutture reggono nel ciclo lungo. Il sabato porta la profondità come fondamento verso la settimana.

Leone ♌

Amore: Giove è nel segno portando l’amplificatore generoso. La Luna in Pesci porta il quinconce (150°) — adattamento intuitivo. Il Sole quadrato Urano porta il quadrato da Urano (Urano Gemelli ↔ Leone = quadrato 90°) — verifica innovativa creativa. Il Nodo Sud in Leone porta la qualità di liberazione karmicaa sedimentata del primo sabato post-eclissi.

Lavoro: Giove porta l’amplificatore generoso. Il quadrato porta la verifica innovativa creativa. Il Nodo porta la liberazione karmicaa sedimentata. Le strutture reggono nel ciclo lungo.

Salute: Vitalità in buona forma con Giove. Il quadrato porta la qualità riflessiva creativa. Il sabato porta la liberazione karmicaa sedimentata.

Consiglio del giorno: Giove porta l’amplificatore generoso. Il quadrato porta la verifica innovativa creativa — dove la luminosità porta trasformazione autentica? Il Nodo porta la liberazione karmicaa sedimentata. Le strutture reggono nel ciclo lungo.

Vergine ♍

Amore: Il Sole e Mercurio sono nel segno portando la doppia risonanza metodica sedimentata. La Luna in Pesci porta l’opposizione produttiva (Pesci ↔ Vergine = opposizione 180°) — la prima integrazione del sabato sull’asse: dove la precisione metodica porta intuizione profonda genuina nel post-eclissi? Quella comprensione sedimentata porta le fondamenta più genuine verso la Luna Nuova del 10 settembre. Marte in Cancro porta il sestile favorevole come drive costruttivo armonioso.

Lavoro: La doppia risonanza porta la qualità metodica come sfondo. L’opposizione porta la prima integrazione metodica-intuitiva del post-eclissi. Il sestile porta il drive costruttivo. Le strutture reggono nel ciclo lungo.

Salute: La zona digestiva risponde bene. La doppia risonanza porta la vitalità metodica. L’opposizione porta la verifica intuitiva come sfondo necessario.

Consiglio del giorno: La doppia risonanza porta la qualità metodica come sfondo. L’opposizione porta la prima integrazione del sabato — dove la precisione porta intuizione genuina nel post-eclissi? Il sestile porta il drive costruttivo. Le strutture reggono verso la Luna Nuova del 10.

Bilancia ♎

Amore: Venere è in domicilio — ventiseiesimo giorno. La Luna in Pesci porta il quinconce (150°) — adattamento intuitivo. Giove in Leone porta il sestile (Leone ↔ Bilancia = sestile 60°) come amplificatore armonioso. Il Sole quadrato Urano porta il trigono d’aria da Urano (Urano Gemelli ↔ Bilancia = trigono 120°) come impulso innovativo armonioso. La doppia risonanza favorevole (sestile Giove + trigono Urano) porta la qualità armonioSamente innovativa del sabato.

Lavoro: La doppia risonanza porta la qualità armonioSamente innovativa. Venere porta la stagione armonioSa. Le strutture collaborative reggono nel ciclo lungo.

Salute: La zona lombare risponde bene. La doppia risonanza porta la leggerezza armonioSa innovativa.

Consiglio del giorno: La doppia risonanza porta la qualità armonioSamente innovativa del sabato. Il trigono porta l’impulso di svolta armonioso. Venere porta il domicilio. Le strutture reggono. Il sabato porta la leggerezza come sfondo.

Scorpione ♏

Sei il segno più fortunato del giorno.

Amore: Il sabato porta allo Scorpione la qualità di risonanza più profondamente armonioSa, trasformativamente nutriente e intuitivamante autentica del primo giorno del ciclo post-eclissale. La Luna in Pesci porta il trigono d’acqua (Pesci ↔ Scorpione = trigono 120°) — la profondità intuitiva post-eclissale come sfondo armonioso profondo e genuinamente sedimentato. Marte in Cancro porta il trigono d’acqua (Cancro ↔ Scorpione = trigono 120°) — il drive emotivo protettivo come seconda voce armoniosa profonda. Il doppio trigono d’acqua (Luna Pesci + Marte Cancro in trigono) porta la qualità trasformativa più profondamente armonioSa, intuitivamante nutriente e sedimentatamente autentica del sabato post-eclissi. La doppia risonanza vergine porta il sestile favorevole (Vergine ↔ Scorpione = sestile 60°) — la qualità metodica armonioSa come terzo complementare. La triplice risonanza favorevole (trigono Luna Pesci + trigono Marte Cancro + sestile doppia risonanza vergine) porta la qualità trasformativa più profondamente armonioSa, intuitivamante nutriente, metodicamente autentica e sedimentatamente genuina del primo sabato del ciclo post-eclissale. Il Sole quadrato Urano porta il quadrato (Urano Gemelli ↔ Scorpione = quadrato? No: Gemelli ↔ Scorpione = quinconce 150°) — adattamento innovativo. Venere in Bilancia porta il semisestile (30°) — transizione armonioSa. In amore, il sabato porta la qualità di connessione più profondamente trasformativa, intuitivamante armonioSa e nutrientemente autentica del primo sabato del ciclo post-eclissale — la triplice risonanza porta la profondità come modo naturale; il doppio trigono porta la qualità più ricca e sedimentatamente genuina; la metodica armonioSa come terzo registro.

Lavoro: La triplice risonanza porta la qualità strategica più profondamente armonioSa, trasformativamente nutriente e metodicamente autentica del sabato post-eclissi. Le strutture avanzate nella triplice risonanza reggono nel ciclo lungo. Marte porta il drive come sfondo costante.

Salute: Vitalità ottima con la triplice risonanza. Il sabato porta la qualità energetica più profondamente nutriente e trasformativamente armonioSa del primo giorno del ciclo post-eclissale.

Consiglio del giorno: La triplice risonanza porta la tua profondità trasformativa nella qualità più armonioSa, nutriente e sedimentatamente autentica del primo sabato post-eclissi. Il doppio trigono porta la qualità più ricca. Il sestile porta la metodica armonioSa. Le strutture reggono nel ciclo lungo. Il sabato porta la sedimentazione più profonda e genuina come fondamento verso il trigono Giove-Saturno di lunedì.

Sagittario ♐

Amore: Giove — dominante — in Leone porta il trigono di fuoco sedimentato. La Luna in Pesci porta il quadrato (Pesci ↔ Sagittario = quadrato 90°) — verifica intuitiva sulla visione. Il Sole quadrato Urano porta il quinconce da Urano (Urano Gemelli ↔ Sagittario = quinconce? No: Gemelli ↔ Sagittario = opposizione 180°) — l’opposizione da Urano porta il confronto innovativo con la visione. Il trigono di Giove porta la qualità visionaria come sfondo.

Lavoro: Il trigono porta le opportunità visionarie come sfondo. Il quadrato porta la verifica intuitiva. L’opposizione da Urano porta il confronto innovativo. Le strutture reggono nel ciclo lungo.

Salute: Ottima vitalità con il trigono. Il sabato porta la qualità visionaria sedimentata come sfondo.

Consiglio del giorno: Il trigono porta il tuo slancio visionario. Il quadrato porta la verifica intuitiva. L’opposizione da Urano porta il confronto innovativo. Le strutture reggono. Il sabato porta la sedimentazione visionaria verso il trigono di lunedì.

Capricorno ♑

Amore: La Luna in Pesci porta il sestile favorevole (Pesci ↔ Capricorno = sestile 60°) come apertura intuitiva armonioSa del sabato post-eclissi. La doppia risonanza vergine porta il trigono di terra (Vergine ↔ Capricorno = trigono 120°) come complementare metodico costruttivo. La doppia risonanza favorevole (sestile Luna + trigono vergine) porta la qualità costruttiva più solidamente armonioSa del sabato.

Lavoro: La doppia risonanza porta la qualità costruttiva più solidamente armonioSa. Le strutture reggono nel ciclo lungo. Il sabato porta la solidità come fondamento verso la settimana.

Salute: Stabile. La doppia risonanza porta la solidità armonioSa intuitiva come sfondo del sabato.

Consiglio del giorno: La doppia risonanza porta la solidità costruttiva armonioSa del sabato. Le strutture reggono nel ciclo lungo. Il sabato porta le fondamenta costruttive verso il trigono di lunedì.

Acquario ♒

Amore: Urano nel segno (Gemelli) — protagonista del quadrato Sole-Urano — porta l’originalità trasformativa come sfondo del sabato. Il Nodo Nord nel segno porta la quarantunesima giornata karmicaa. La Luna in Pesci porta il semisestile (30°) — transizione. Venere in Bilancia porta il trigono d’aria karmico (Bilancia ↔ Acquario = trigono 120°) come complementare armonioso karmico.

Lavoro: Urano porta l’originalità trasformativa. Il Nodo porta la quarantunesima integrazione. Il trigono di Venere porta la qualità armonioSa karmicaa. Le comprensioni karmicae del sabato hanno la qualità più duratura.

Salute: Buona energia. Urano porta la vivacità trasformativa. Il trigono porta la qualità karmicaa armonioSa.

Consiglio del giorno: Urano porta l’originalità trasformativa come sfondo. Il Nodo porta la quarantunesima integrazione. Il trigono karmico porta la qualità armonioSa. Le comprensioni del sabato hanno la qualità più duratura. Il sabato porta la trasformazione verso la settimana.

Pesci ♓

Amore: La Luna è nel segno per tutto il sabato — nella qualità più profonda, sedimentata e genuinamente intuitiva del primo sabato post-eclissi. La sedimentazione più necessaria delle emozioni liberate nell’eclissi di ieri come qualità di integrazione più preziosa. Marte in Cancro porta il trigono d’acqua (Cancro ↔ Pesci = trigono 120°) come drive emotivo profondo armonioso. La doppia risonanza d’acqua (Luna nel segno + trigono Marte) porta la qualità intuitiva più profondamente nutriente e sedimentatamente armonioSa del sabato. La doppia risonanza vergine porta l’opposizione produttiva — la verifica metodica come sfondo necessario.

Lavoro: La doppia risonanza d’acqua porta la qualità creativa intuitiva più profondamente nutriente. L’opposizione porta la verifica metodica. Le strutture reggono nel ciclo lungo.

Salute: Sensibilità fisica in ottima forma con la Luna nel segno. Il primo sabato post-eclissi porta la qualità di integrazione più necessaria — rispetta il bisogno di sedimentazione profonda come il registro più genuino.

Consiglio del giorno: La Luna porta la sedimentazione più profonda e genuina del primo sabato post-eclissi. La doppia risonanza porta la qualità intuitiva più nutriente. L’opposizione porta la verifica metodica. Rispetta la sedimentazione come la qualità più preziosa del sabato.

Oroscopo 29 agosto 2026 – Classifica del giorno

Scorpione Toro Cancro Capricorno Bilancia Vergine Pesci Leone Ariete Sagittario Acquario Gemelli

(Essere in basso non significa “sabato da buttare”: nel primo giorno post-eclissi ogni posizione porta comprensioni diverse e ugualmente necessarie.)

FAQ Oroscopo Giornaliero 29 agosto 2026

Qual è il segno più fortunato di sabato 29 agosto 2026? Il segno più fortunato di oggi è lo Scorpione. La triplice risonanza favorevole — il trigono d’acqua dalla Luna in Pesci, il trigono d’acqua da Marte in Cancro e il sestile dalla doppia risonanza vergine — porta la qualità trasformativa più profondamente armonioSa, intuitivamante nutriente e metodicamente autentica del primo sabato post-eclissale. Il doppio trigono d’acqua porta la profondità come modo naturale e sedimentatamente genuino; il sestile porta la metodica armonioSa come terzo complementare. Anche Toro e Cancro escono favoriti: il primo per la triplice risonanza sensoriale armonioSa (sestile Luna + sestile Marte + trigono vergine), il secondo per la doppia risonanza d’acqua. Com’è l’energia generale di sabato 29 agosto 2026? Sabato 29 agosto porta la qualità di sedimentazione intuitiva più profonda e genuinamente necessaria del primo giorno del ciclo post-eclissale.

Tutto il giorno — Luna in Pesci (primo giorno post-eclissi): la qualità intuitiva, profonda e nutrientemente sedimentata come tono costante del primo sabato; la sedimentazione post-eclissale porta le emozioni liberate ieri nella loro prima forma più radicata e genuinamente integrata; non è il momento delle grandi iniziative — è il più prezioso per le riflessioni più profonde e le intuizioni più genuine

Sole quadrato Urano in orbita: la qualità di trasformazione creativa come sfondo continuo del sabato; dove il fare metodico porta il cambiamento autentico? Quella risposta sedimentata porta le comprensioni più durature verso la settimana del trigono Giove-Saturno Qual è il consiglio generale dell’oroscopo di oggi? In amore: usa la qualità di sedimentazione intuitiva del primo sabato post-eclissi per le riflessioni relazionali più profonde e genuine — le comprensioni emerse nel campo post-eclissale portano la qualità più autentica e duratura del ciclo; non forzare le grandi conversazioni, rispetta la profondità come registro più propizio. Nel lavoro: le strutture avanzate nella triplice risonanza reggono nel ciclo lungo; usa il sabato per le riflessioni più profonde come fondamento delle iniziative della settimana del trigono Giove-Saturno. Con te stesso: il primo sabato post-eclissi porta la sedimentazione più necessaria — rispetta quella qualità come il registro più genuino del giorno. Domanda guida del giorno: “Quale comprensione più profonda e genuina emerge nella sedimentazione del primo sabato post-eclissi — e quella qualità di integrazione autentica porta le fondamenta più solide verso il trigono Giove-Saturno di lunedì?” Perché seguire l’oroscopo giornaliero? L’oroscopo giornaliero offre un angolo di lettura sulle energie del momento, utile per capire perché certi giorni sembrano più scorrevoli di altri.

Aiuta a riconoscere le aree della vita che meritano attenzione in quel preciso giorno.

Le stelle indicano il meteo energetico, ma come ti muovi dentro questa giornata resta sempre una tua scelta.

Conclusione Oroscopo Giornaliero 29 Agosto 2026

L’oroscopo di sabato 29 agosto 2026 racconta una giornata perfetta per:

Rispettare il primo sabato post-eclissi come il più prezioso spazio di sedimentazione intuitiva — le riflessioni, le intuizioni e le comprensioni avanzate oggi portano la qualità più genuina e duratura del ciclo post-eclissale; non forzare le grandi iniziative, lascia che la sedimentazione avvenga nella forma più radicatamente propria

Portare le comprensioni più profonde nella triplice risonanza d’acqua del sabato — quella qualità di profondità trasformativa sedimentata diventa il fondamento più genuino verso il trigono Giove-Saturno di lunedì

Rispettare il Sole quadrato Urano come il suolo di trasformazione creativa del sabato — dove il fare metodico porta il cambiamento autentico? Quella comprensione sedimentata porta le strutture più durature verso la settimana

In amore , il sabato porta la qualità di connessione più profondamente sedimentata e intuitivamante autentica del primo giorno post-eclissi — onorala con la presenza più radicata; le riflessioni relazionali del post-eclissi portano la qualità più genuina del ciclo

, il sabato porta la qualità di connessione più profondamente sedimentata e intuitivamante autentica del primo giorno post-eclissi — onorala con la presenza più radicata; le riflessioni relazionali del post-eclissi portano la qualità più genuina del ciclo Nel lavoro , le strutture avanzate nella sedimentazione del sabato reggono nel ciclo lungo come fondamento verso il trigono Giove-Saturno; usa il sabato per le riflessioni più profonde e le intuizioni più genuine come fondamento delle iniziative della settimana

, le strutture avanzate nella sedimentazione del sabato reggono nel ciclo lungo come fondamento verso il trigono Giove-Saturno; usa il sabato per le riflessioni più profonde e le intuizioni più genuine come fondamento delle iniziative della settimana Con te stesso, questo primo sabato post-eclissi porta la qualità di sedimentazione più radicata e intuitivamante genuina del ciclo post-eclissale di agosto: la profondità come registro, la triplice risonanza come sfondo armonioso, la sedimentazione come suolo più fertile verso il trigono Giove-Saturno di lunedì — rispetta ogni momento come ugualmente prezioso del primo giorno di integrazione

Queste previsioni astrologiche sono basate sull’analisi dei transiti planetari. Continua a seguirci su Atom Heart Magazine per leggere ogni giorno l’oroscopo aggiornato e le previsioni giornaliere, settimanali e mensili.

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