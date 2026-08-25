Oroscopo settimanale dal 31 agosto al 6 settembre 2026: amore, lavoro e fortuna per tutti i segni

Oroscopo settimanale dal 31 agosto al 6 settembre 2026: amore, lavoro, salute e fortuna per tutti i segni zodiacali. Scopri classifica e consigli.

Oroscopo settimanale 31 agosto – 6 settembre 2026

Ecco l’oroscopo della settimana da lunedì 31 agosto a domenica 6 settembre 2026 per tutti i segni zodiacali.

La settimana dell’ambizione sostenuta — quella che porta il trigono più espansivo e strutturalmente genuino del ciclo autunnale all’apertura, la verifica più necessaria del drive emotivo nel mezzo, e il bilancio del ciclo crescente alla fine. Una settimana in cui l’opportunità si incontra con la disciplina, e dove la chiarezza del cazimi della settimana scorsa porta i primi frutti nelle strutture più radicate.

Lunedì 31 agosto apre con la Luna in Ariete e il trigono Giove-Saturno già in orbita e prossimo al culmine — uno dei transiti più costruttivamente espansivi dell’anno: Giove in Leone (espansione creativa e coraggiosa) in trigono armonioso con Saturno retrogrado in Ariete (struttura disciplinare revisionante) porta la qualità più autentica tra l’opportunità e la disciplina; l’ambizione che si incontra con la prova di realtà nella forma più armonioSa e genuinamente produttiva. Come scrive Storm Cestavani: Giove vuole andare più in grande, prendere il palco, fare la mossa; Saturno vuole le prove. Il trigono li porta a dialogare invece di scontrarsi.

Martedì 1 settembre porta il giorno più denso della settimana. La Luna entra in Toro alle 10:01 CEST. Poi alle 11:58 CEST Marte in Cancro forma il quadrato con Saturno in Ariete — la tensione complementare al trigono di ieri: dove il drive emotivo protettivo porta struttura disciplinare autentica? Il quadrato porta la domanda più onesta del ciclo. E nel pomeriggio Mercurio forma il sestile con Marte (15:21 CEST) — la comunicazione metodica trova il drive emotivo come complementare armonioso: le parole trovano l’azione, l’analisi trova il movimento.

Giovedì 3 settembre la Luna entra in Gemelli (13:47 CEST) portando la vivacità intellettuale come registro della seconda metà settimana. Venerdì 4 settembre l’Ultimo Quarto in Gemelli a 11°49′ (09:51 CEST) porta il momento di bilancio del ciclo crescente — cosa portare avanti, cosa lasciare andare prima della Luna Nuova del 10 settembre. Sabato 5 settembre la Luna entra in Cancro (16:30 CEST) come apertura emotiva verso il weekend. La domenica porta la Luna in Cancro come registro emotivo di chiusura della settimana.

Tema della settimana: Lunedì il trigono Giove-Saturno porta l’opportunità strutturalmente radicata — martedì il quadrato Marte-Saturno porta la verifica più onesta — venerdì l’Ultimo Quarto in Gemelli porta il bilancio più necessario verso la Luna Nuova del 10 settembre

Ecco l’oroscopo settimanale dal 31 agosto al 6 settembre 2026, segno per segno.

Approfondisci: Calcolo Affinità di Coppia tra Segni Zodiacali

Ariete ♈

Amore: La settimana porta all’Ariete il ciclo più strutturalmente significativo del tardo agosto. Lunedì la Luna nel segno + il trigono Giove-Saturno (Giove Leone ↔ Ariete = trigono 120° + Saturno nel segno) porta la qualità più espansiva e disciplinarmente radicata come apertura: il trigono parla direttamente al segno con Saturno in Ariete. Martedì il quadrato Marte-Saturno porta la verifica più onesta nel segno: dove il drive emotivo protettivo porta struttura genuina nel coraggio diretto? Il Sole in Vergine porta il quinconce — adattamento metodico. L’Ultimo Quarto porta il quadrato finale.

Lavoro:

Lun: il trigono Giove-Saturno porta l’opportunità strutturale più significativa della settimana nel segno — la qualità più radicata tra ambizione e disciplina

Mar con Marte-Saturno: la verifica più onesta — le strutture che reggono diventano fondamenta, quelle che non reggono portano la chiarezza

Ven con l’Ultimo Quarto: il bilancio operativo più necessario verso la Luna Nuova del 10

Benessere: Il doppio ciclo revisionante (Saturno + Chirone in Ariete) porta la settimana più strutturalmente significativa. Il trigono porta l’espansione; il quadrato porta la verifica.

Consiglio della settimana per l’Ariete: Il trigono Giove-Saturno porta la qualità più espansiva e strutturalmente radicata direttamente nel tuo segno. Usa lunedì per l’ambizione più genuina. Martedì il quadrato porta la verifica più onesta. L’Ultimo Quarto porta il bilancio. La settimana porta le comprensioni strutturali più necessarie verso la Luna Nuova del 10.

Toro ♉

Amore: La settimana porta al Toro la solidità terrosa sedimentata come registro centrale. Martedì la Luna entra nel segno (10:01 CEST) e vi rimane fino a giovedì mattina — la Luna in Toro porta la qualità più sensorialmente radicata e costruttivamente armonioSa. La doppia risonanza di terra (Luna Toro + Sole/Mercurio Vergine in trigono 120°) porta la qualità più armonioSamente costruttiva della settimana. Il trigono Giove-Saturno porta il sestile (Ariete ↔ Toro = semisestile 30°) — non classico ma transitoriamente complementare.

Lavoro:

Mar-Gio con Luna nel segno + doppia risonanza di terra: le opportunità più sensorialmente costruttive della settimana; le strutture avanzate nella Luna Toro reggono nel ciclo lungo

Ven con l’Ultimo Quarto: il bilancio sensoriale metodico più necessario

Benessere: Stabile. La Luna nel segno porta la qualità più radicata. La doppia risonanza porta nutrimento sensoriale armonioso.

Consiglio della settimana per il Toro: Martedì la Luna entra nel segno portando la doppia risonanza di terra più armonioSa. Le strutture avanzate reggono nel ciclo lungo. L’Ultimo Quarto porta il bilancio sensoriale. La settimana porta la solidità metodica come fondamento verso la Luna Nuova del 10.

Gemelli ♊

Amore: Urano è nel segno portando l’originalità. La settimana porta la progressione più intellettualmente vivace. Martedì Mercurio sestile Marte (15:21 CEST) porta la comunicazione metodica che trova il drive emotivo come complementare brillante. Giovedì la Luna entra nel segno (13:47 CEST). Venerdì l’Ultimo Quarto si perfeziona nel segno a 11°49′ (09:51 CEST) — il bilancio del ciclo crescente porta la qualità intellettuale più analitica come momento di verifica.

Lavoro:

Mar con Mercurio sestile Marte: il momento comunicativo più vivace della settimana — le parole trovano il movimento, l’analisi trova l’azione

Gio-Ven con Luna nel segno e Ultimo Quarto: la verifica intellettuale più necessaria verso la Luna Nuova

Benessere: Sistema nervoso vivace. Il sestile porta la comunicazione come sfondo armonioso. L’Ultimo Quarto porta il bilancio intellettuale.

Consiglio della settimana per i Gemelli: Martedì il sestile Mercurio-Marte porta il momento comunicativo più vivace. Giovedì la Luna entra nel segno. Venerdì l’Ultimo Quarto porta il bilancio intellettuale più necessario. La settimana porta la comunicazione come fondamento verso la Luna Nuova del 10.

Cancro ♋

Amore: Marte è nel segno portando il drive emotivo protettivo. Martedì il quadrato Marte-Saturno (11:58 CEST) porta la verifica strutturale del drive emotivo — dove la cura protettiva porta struttura genuina? Quella chiarezza diventa il fondamento più solido del ciclo autunnale. Martedì pomeriggio Mercurio sestile Marte porta la comunicazione metodica come complementare armonioso. Sabato la Luna entra nel segno (16:30 CEST) portando la doppia risonanza emotiva (Luna + Marte nel segno) per il weekend.

Lavoro:

Mar con il quadrato: la verifica strutturale del drive emotivo — le strutture operative che reggono diventano fondamenta

Mar con Mercurio sestile Marte: la comunicazione metodica come complementare costruttivo

Sab-Dom con la Luna nel segno: la doppia risonanza emotiva come apertura verso la settimana della Luna Nuova

Benessere: Zona stomaco in buona forma. Il quadrato porta la verifica del drive emotivo. La Luna nel weekend porta la doppia risonanza armonioSa.

Consiglio della settimana per il Cancro: Martedì il quadrato porta la verifica del drive emotivo — usa quella chiarezza come fondamento strutturale. Il sestile porta la comunicazione armonioSa. Il weekend con la Luna porta la doppia risonanza emotiva. La settimana porta le comprensioni più necessarie verso la Luna Nuova del 10.

Leone ♌

Amore: Giove è nel segno portando l’amplificatore generoso e creativo. La settimana porta il transito più significativo del ciclo autunnale: il trigono Giove-Saturno (31/8 in orbita, culmine 00:17 CEST del 1/9) con Giove che porta l’ambizione espansiva dal segno verso la struttura disciplinare di Saturno. Il sestile dalla Luna Toro (mar-gio) porta la qualità sensoriale armonioSa. Il sestile dalla Luna Cancro (sab-dom) porta il drive emotivo armonioso.

Lavoro:

Lun-Mar con il trigono Giove-Saturno: il momento più strutturalmente espansivo del ciclo autunnale; usa quella finestra per le iniziative creative più ambiziose con la struttura disciplinare come fondamento; le strutture avanzate reggono nel ciclo lungo

Sab-Dom con la Luna Cancro: il sestile emotivo porta la qualità armonioSa come chiusura

Benessere: Vitalità ottima con Giove. Il trigono porta la qualità più costruttivamente espansiva. La settimana porta l’ambizione strutturalmente radicata come sfondo costante.

Consiglio della settimana per il Leone: Il trigono Giove-Saturno è il transito più significativo della settimana — usa la finestra di lunedì-martedì per le iniziative più ambiziose e strutturalmente radicate; reggono nel ciclo lungo. Giove porta l’amplificatore. La settimana porta l’opportunità più strutturalmente autentica del ciclo autunnale.

Vergine ♍

Amore: Il Sole e Mercurio sono nel segno portando la doppia risonanza metodica sedimentata. La settimana porta la qualità analitica più precisa come sfondo costante. Il trigono Giove-Saturno porta il quinconce (Ariete ↔ Vergine = quinconce 150°… no: Vergine ↔ Leone = semisestile 30°; Vergine ↔ Ariete = quinconce 150°) — adattamento strutturale metodico. Martedì Mercurio sestile Marte (15:21 CEST) porta la comunicazione metodica più vivace e costruttiva della settimana. Marte in Cancro porta il sestile favorevole (Cancro ↔ Vergine = sestile 60°).

Lavoro:

Tutta la settimana: la doppia risonanza porta la qualità metodica come sfondo costante

Mar con Mercurio sestile Marte: il momento comunicativo più vivace e costruttivo — le strutture del cazimi della settimana scorsa trovano il movimento nell’azione di martedì

Ven con l’Ultimo Quarto: il bilancio metodico più necessario verso la Luna Nuova del 10

Benessere: La zona digestiva in ottima forma. La doppia risonanza porta la vitalità più genuina. Il sestile porta il drive costruttivo.

Consiglio della settimana per la Vergine: La doppia risonanza porta la qualità metodica come sfondo costante. Martedì il sestile porta il momento comunicativo più vivace e costruttivo. L’Ultimo Quarto porta il bilancio metodico. La settimana porta le strutture più genuine verso la Luna Nuova del 10 settembre nel segno.

Bilancia ♎

Amore: Venere è in domicilio per tutta la settimana (fino al 10 settembre). Il trigono Giove-Saturno porta il sestile da Giove (Leone ↔ Bilancia = sestile 60°) come amplificatore armonioso. La Luna in Toro (mar-gio) porta il quinconce (150°) — adattamento. La Luna in Gemelli (gio-sab) porta il trigono d’aria (Gemelli ↔ Bilancia = trigono 120°) come leggerezza armonioSa. Il sestile di Giove + il trigono d’aria di Gemelli portano la doppia risonanza favorevole della seconda metà settimana.

Lavoro:

Lun-Mar con il sestile Giove del trigono: l’amplificatore generoso come sfondo armonioso

Gio-Sab con la Luna Gemelli: il trigono d’aria porta le collaborazioni più vivaci e armonioSe

Benessere: La zona lombare risponde bene. Il sestile porta la leggerezza armonioSa. Il trigono porta la qualità armonioSa brillante. Venere porta la stagione armonioSa come sfondo costante.

Consiglio della settimana per la Bilancia: Venere porta la stagione armonioSa come sfondo. Il sestile di Giove porta l’amplificatore generoso. La seconda metà settimana con la Luna Gemelli porta il trigono d’aria armonioso. La settimana porta le strutture collaborative più genuine verso la Luna Nuova del 10.

Scorpione ♏

Amore: La settimana porta allo Scorpione le risonanze d’acqua più profonde. Il trigono Giove-Saturno porta il trigono da Giove (Leone ↔ Scorpione = quadrato 90°) — verifica espressiva. La Luna in Toro (mar-gio) porta l’opposizione sull’asse. Martedì Mercurio sestile Marte porta il sestile dalla comunicazione metodica (Vergine ↔ Scorpione = sestile 60°) come sfondo armonioso. La Luna in Cancro del weekend porta il trigono d’acqua (Cancro ↔ Scorpione = trigono 120°) come chiusura armonioSa.

Lavoro:

Mar con il sestile Mercurio-Marte: la comunicazione metodica armonioSa come complementare

Sab-Dom con la Luna Cancro: il trigono d’acqua porta le opportunità più profonde come chiusura settimanale

Benessere: Vitalità in buona forma. Il trigono d’acqua del weekend porta nutrimento profondo armonioso.

Consiglio della settimana per lo Scorpione: Il sestile metodico porta la comunicazione armonioSa. Il weekend con la Luna Cancro porta il trigono d’acqua più profondo. Le strutture avanzate reggono nel ciclo lungo. La settimana porta la profondità come fondamento verso la Luna Nuova del 10.

Sagittario ♐

Sei il segno più fortunato della settimana.

Amore: La settimana porta al Sagittario la qualità visionaria più strutturalmente espansiva e genuinamente radicata del ciclo autunnale grazie al transito più significativo della settimana che si perfeziona sul segno nella forma più armonioSa. Il trigono Giove-Saturno porta la risonanza più straordinaria per il Sagittario: Giove in Leone (il dominante) porta il trigono di fuoco (Leone ↔ Sagittario = trigono 120°) con tutta la sua generosità espansiva e creativamente autentica; Saturno in Ariete porta il trigono di fuoco (Ariete ↔ Sagittario = trigono 120°) con la struttura disciplinare e la costruzione metodica come fondamento. Il doppio trigono di fuoco (Giove Leone + Saturno Ariete entrambi in trigono con il Sagittario) porta la qualità più espansiva e strutturalmente radicata del ciclo autunnale — l’ambizione che si incontra con la disciplina in entrambe le forme armonioSe più significative: la visione generosa di Giove che si radica nella struttura autentica di Saturno. Lunedì la Luna in Ariete porta il trigono di fuoco aggiuntivo — la triplice risonanza di fuoco (Luna Ariete + Giove Leone + Saturno Ariete in trigono) porta la qualità visionaria più vivace, espansivamente genuina e strutturalmente radicata dell’apertura settimanale. Martedì il quadrato Marte-Saturno porta il quadrato (Cancro ↔ Sagittario = quinconce 150°) — adattamento emotivo del drive visivo. Martedì il sestile Mercurio-Marte porta il sestile dalla comunicazione metodica (Vergine ↔ Sagittario = quadrato 90°) come verifica. La Luna in Gemelli (gio-sab) porta l’opposizione visionaria come verifica-dialogo. L’Ultimo Quarto in Gemelli (09:51 CEST del 4/9) porta il bilancio visionario del ciclo crescente. In amore, la settimana porta la qualità di connessione più visionariamente espansiva, strutturalmente radicata e genuinamente coraggiosa del ciclo autunnale — il doppio trigono porta la vision autentica come linguaggio d’amore più genuino della settimana; le conversazioni e le connessioni avanzate nella finestra del trigono reggono nel ciclo lungo come fondamento strutturale.

Lavoro:

Lun-Mar con la triplice risonanza: il momento operativo più espansivo e strutturalmente radicato della settimana — usa quella finestra per le iniziative visionarie più ambiziose con la struttura autentica come fondamento; reggono nel ciclo lungo

Ven con l’Ultimo Quarto: il bilancio visionario del ciclo crescente — cosa portare avanti verso la Luna Nuova del 10

Benessere: Ottima vitalità con la triplice risonanza di fuoco. La settimana porta la qualità energetica più espansiva e strutturalmente radicata del ciclo autunnale.

Consiglio della settimana per il Sagittario: Il doppio trigono Giove-Saturno porta la tua vision nella qualità più espansiva e strutturalmente radicata del ciclo autunnale. Lunedì la triplice risonanza porta il picco. Usa la finestra di lunedì-martedì per le iniziative visionarie più ambiziose — reggono nel ciclo lungo. L’Ultimo Quarto porta il bilancio. La settimana porta il ciclo visionario più strutturalmente genuino verso la Luna Nuova del 10.

Capricorno ♑

Amore: Il trigono Giove-Saturno porta il trigono da Saturno (Ariete ↔ Capricorno = quadrato 90°… no: Ariete ↔ Capricorno = quadrato 90°; Leone ↔ Capricorno = quinconce 150°) — i due pianeti portano le verifiche strutturali come sfondo. La Luna in Toro (mar-gio) porta il trigono di terra favorevole (Toro ↔ Capricorno = trigono 120°) come solidità armonioSa costruttiva. Martedì il sestile Mercurio-Marte porta il trigono di Mercurio Vergine (Vergine ↔ Capricorno = trigono 120°) come chiarezza metodica costruttiva.

Lavoro:

Mar-Gio con la Luna Toro: il trigono di terra porta le strutture costruttive più armonioSe

Mar con Mercurio sestile Marte: il trigono di Mercurio porta la chiarezza metodica costruttiva

Benessere: Stabile. Il trigono porta la solidità costruttiva come sfondo.

Consiglio della settimana per il Capricorno: Martedì il trigono di terra porta la solidità costruttiva più armonioSa. Il trigono di Mercurio porta la chiarezza metodica. Le strutture reggono nel ciclo lungo. La settimana porta la solidità metodica verso la Luna Nuova del 10.

Acquario ♒

Amore: Urano nel segno porta l’originalità. Il Nodo Nord nel segno porta la qualità karmicaa come sfondo. Il trigono Giove-Saturno porta il trigono da Giove (Leone ↔ Acquario = opposizione 180°) — verifica karmicaa + il sestile da Saturno (Ariete ↔ Acquario = sestile 60°) come risonanza strutturale armonioSa. La Luna in Gemelli (gio-sab) porta il trigono d’aria karmico (Gemelli ↔ Acquario = trigono 120°) come vivacità armonioSa.

Lavoro:

Lun-Mar con il sestile da Saturno: la risonanza strutturale karmicaa come sfondo

Gio-Sab con la Luna Gemelli: il trigono d’aria karmico porta la vivacità armonioSa innovativa

Benessere: Buona energia. Il sestile porta la struttura karmicaa armonioSa. Il trigono d’aria porta la vivacità innovativa.

Consiglio della settimana per l’Acquario: Il sestile da Saturno porta la struttura karmicaa armonioSa. Il Nodo porta la qualità karmicaa. La Luna Gemelli porta il trigono d’aria. Le comprensioni karmicae della settimana hanno la qualità più duratura. La settimana porta le integrazioni verso la Luna Nuova del 10.

Pesci ♓

Amore: La settimana porta ai Pesci il ciclo post-eclissale sedimentato — l’eclissi del 28/8 ha portato la liberazione emotiva nel segno; questa settimana porta la prima integrazione sedimentata. La Luna in Toro (mar-gio) porta il sestile favorevole (Toro ↔ Pesci = sestile 60°) come solidità armonioSa. Martedì Marte quadrato Saturno porta il quinconce — adattamento. Il sestile Mercurio-Marte porta il quinconce da Mercurio (Vergine ↔ Pesci = opposizione 180°) — verifica metodica. La Luna in Cancro del weekend porta il trigono d’acqua (Cancro ↔ Pesci = trigono 120°) come chiusura profonda.

Lavoro:

Mar-Gio con la Luna Toro: il sestile porta la solidità armonioSa come sfondo

Sab-Dom con la Luna Cancro: il trigono d’acqua porta la profondità intuitiva come chiusura

Benessere: Sensibilità fisica in buona forma. Il sestile porta nutrimento armonioso. Il trigono d’acqua porta la profondità intuitiva. Rispetta la qualità di integrazione post-eclissale.

Consiglio della settimana per i Pesci: Il sestile porta la solidità armonioSa. Il trigono d’acqua del weekend porta la profondità intuitiva come chiusura. Le strutture reggono nel ciclo lungo. La settimana porta la prima integrazione sedimentata dell’eclissi verso la Luna Nuova del 10.

Classifica della settimana 31 agosto – 6 settembre 2026

Sagittario Leone Ariete Vergine Toro Bilancia Capricorno Cancro Gemelli Scorpione Acquario Pesci

(Essere più in basso non significa “settimana disastrosa”: vuol dire solo che serviranno più pazienza, selezione e cura di te.)

FAQ – Oroscopo settimana 31 agosto – 6 settembre 2026

Qual è il segno più fortunato della settimana 31 agosto – 6 settembre 2026? Il segno più fortunato di questa settimana è il Sagittario. Il trigono Giove-Saturno porta la risonanza più straordinaria per il Sagittario: sia Giove in Leone che Saturno in Ariete sono in trigono di fuoco con il segno (Leone ↔ Sagittario = 120°; Ariete ↔ Sagittario = 120°), portando il doppio trigono di fuoco più espansivo e strutturalmente radicato del ciclo autunnale. La triplice risonanza di lunedì (Luna Ariete + Giove Leone + Saturno Ariete) porta il picco più vivace. L’opportunità creativa e coraggiosa di Giove si incontra con la struttura disciplinare e autentica di Saturno nella forma più armonioSa e visionariamente genuina. Anche Leone e Ariete escono favoriti: il primo come protagonista del trigono con Giove nel segno, il secondo come sede di Saturno che porta la struttura più radicata. Cosa porta il trigono Giove-Saturno del 31 agosto 2026? Il trigono tra Giove in Leone e Saturno retrogrado in Ariete (13°41′) porta uno dei transiti più costruttivamente espansivi dell’anno — il primo dei tre passaggi del lungo ciclo (il secondo sarà il 3 aprile 2027, il terzo l’11 luglio 2027). Il trigono porta la qualità più armonioSa tra opportunità e disciplina: Giove in Leone porta l’ambizione creativa, coraggiosa e luminosamente genuina; Saturno in Ariete porta la struttura disciplinare, la costruzione autentica e la prova di realtà revisionante. Il trigono li porta a dialogare in armonia invece di scontrarsi — la visione che si incontra con la costruzione nella forma più genuinamente produttiva. Le iniziative avanzate nella finestra del trigono (in orbita dal 24 agosto all’8 settembre) reggono nel ciclo lungo come fondamento strutturalmente autentico. I segni di fuoco (Leone, Ariete, Sagittario) escono più favoriti dalla risonanza armoniosa. Com’è l’energia generale della settimana 31 agosto – 6 settembre 2026? La settimana porta tre movimenti distinti in progressione.

Lun 31/8-Mar 1/9 — trigono e quadrato: il trigono Giove-Saturno porta l’opportunità costruttivamente espansiva come apertura; poi martedì il quadrato Marte-Saturno porta la verifica più onesta del drive emotivo nella struttura — i due transiti con Saturno portano prima l’armonia e poi la verifica come sequenza necessaria della settimana

Mar 1/9 — Mercurio sestile Marte: la comunicazione metodica trova il drive emotivo come complementare brillante; le idee precise del cazimi della settimana scorsa trovano il movimento nell’azione

Ven 4/9 — Ultimo Quarto in Gemelli: il bilancio del ciclo crescente come momento di verifica intellettuale; cosa portare avanti verso la Luna Nuova del 10 settembre, cosa lasciare andare prima del nuovo ciclo Qual è il consiglio generale della settimana 31 agosto – 6 settembre 2026? In amore: usa la finestra di lunedì-martedì con il trigono Giove-Saturno per le connessioni più visionarie e strutturalmente radicate — quelle reggono nel ciclo lungo; poi rispetta la verifica del quadrato di martedì come la chiarezza più necessaria sul drive emotivo. Nel lavoro: le iniziative avanzate nella finestra del trigono (in orbita fino all’8 settembre) reggono come fondamento strutturale; martedì il sestile porta la comunicazione metodica più costruttiva; venerdì l’Ultimo Quarto porta il bilancio più necessario. Con te stesso: la settimana porta il ciclo più completo del tardo agosto-inizio settembre — opportunità, verifica e bilancio come tre qualità necessarie in progressione verso la Luna Nuova del 10. Domanda guida della settimana: “Come porto la visione espansiva nel fondamento strutturale più autentico del trigono Giove-Saturno — e quella qualità di ambizione radicata diventa il fondamento più solido verso la Luna Nuova del 10 settembre?” Perché seguire l’oroscopo settimanale? Offre una mappa energetica della settimana, utile per capire quando spingere e quando aspettare

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Conclusione Oroscopo Settimanale 31 Agosto – 6 Settembre 2026

L’oroscopo della settimana dal 31 agosto al 6 settembre 2026 racconta giorni in cui:

Lunedì-martedì il trigono Giove-Saturno porta l’opportunità più costruttivamente espansiva del ciclo autunnale — usa quella finestra per le iniziative più visionarie e strutturalmente radicate; reggono nel ciclo lungo come fondamento genuino

Martedì il quadrato Marte-Saturno porta la verifica più onesta del drive emotivo nella struttura — quella chiarezza costruisce le fondamenta più solide; il sestile Mercurio-Marte porta la comunicazione metodica che trova il movimento nell’azione

Venerdì l’Ultimo Quarto in Gemelli porta il bilancio intellettuale più necessario verso la Luna Nuova del 10 settembre — cosa portare avanti, cosa lasciare andare come preparazione più autentica

In amore , la settimana porta il trigono come opportunità visionaria, il quadrato come chiarezza strutturale e il bilancio come preparazione — tre qualità diverse e ugualmente necessarie della prima settimana di settembre; onorala nell’ordine in cui si presentano come il ciclo più genuino verso la Luna Nuova

, la settimana porta il trigono come opportunità visionaria, il quadrato come chiarezza strutturale e il bilancio come preparazione — tre qualità diverse e ugualmente necessarie della prima settimana di settembre; onorala nell’ordine in cui si presentano come il ciclo più genuino verso la Luna Nuova Nel lavoro , le iniziative avanzate nella finestra del trigono Giove-Saturno (in orbita fino all’8 settembre) reggono nel ciclo lungo con la qualità più strutturalmente autentica; martedì il sestile porta la comunicazione più costruttiva; venerdì il bilancio porta la chiarezza operativa più necessaria

, le iniziative avanzate nella finestra del trigono Giove-Saturno (in orbita fino all’8 settembre) reggono nel ciclo lungo con la qualità più strutturalmente autentica; martedì il sestile porta la comunicazione più costruttiva; venerdì il bilancio porta la chiarezza operativa più necessaria Con te stesso, questa settimana porta il ciclo più articolato del tardo agosto-inizio settembre: il trigono come apertura espansiva, il quadrato come verifica onesta, il bilancio come preparazione autentica — tre qualità in progressione verso la Luna Nuova del 10 settembre che inaugura il ciclo produttivo più metodico del mese

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