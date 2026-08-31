Fausto Bizzarri pubblica Forza Divina, nuovo brano per pianoforte e orchestra

Dal 28 Agosto 2026 è disponibile Forza Divina, nuovo brano strumentale di Fausto Bizzarri: pianoforte ed orchestra, accordatura a 432 Hz e una scelta di pubblicazione controcorrente. Il pezzo non arriva sulle piattaforme di streaming: esce esclusivamente su Bandcamp, in download a pagamento.

Forza Divina apre Tabor, il concept album al quale Bizzarri sta lavorando, ed è il primo estratto. Non è un’apertura quieta né meditativa, ma un incipit drammatico ed incalzante, costruito sul dialogo serrato tra il pianoforte e la tessitura orchestrale. L’arrangiamento per orchestra è firmato da Marco Gatti, produttore di Artisti Online. Il tema è quello della salita, la fatica che precede la vetta.

La tonalità è il Sol minore, e la scelta è un omaggio esplicito al Sol minore più teatrale e febbrile di Mozart, quello delle Sinfonie n. 25 e n. 40: energia furente, urgenza ritmica, contrasti dinamici netti. Da qui l’idea di trasformare l’inquietudine del pianoforte in una cavalcata sinfonica di ampiezza cinematografica.

Il brano è registrato interamente a 432 Hz, accordatura leggermente più bassa dello standard: una scelta che, nelle intenzioni dell’autore, rende l’impasto tra pianoforte, archi e fiati più caldo e corposo.

La novità, per chi segue Bizzarri, non è solo musicale. Autore di lungo corso del catalogo Artisti Online, con Forza Divina pubblica per la prima volta un brano che non passa dallo streaming: chi vuole ascoltarlo lo può acquistare e scaricare direttamente su Bandcamp. Una scelta che restituisce al brano il valore di un oggetto da possedere, in un tempo in cui la musica è soprattutto un flusso di sottofondo.

Ascolta e acquista Forza Divina su Bandcamp: https://artistionline.bandcamp.com/track/forza-divina-sol-minore

Compositore e pianista, con oltre 250 composizioni depositate, Fausto Bizzarri ha costruito con Artisti Online uno dei cataloghi di musica strumentale più consistenti del panorama indipendente italiano: tre album, Fiammiferi del Vento (2022), La nuova alba 432hz (2023) e Io sono Rafael (2025), ed oltre venticinque singoli, tra cui la trilogia PNEUMA e i tre Luminossiens dedicati al centenario di Erik Satie.

Il suo lavoro è stato premiato più volte al concorso nazionale Donne d’Amore, con il Primo Premio 2024 per brani strumentali assegnato da Vince Tempera a The time machine, e nel 2025 al concorso Laudate Creato con Aurora Mundi.

Dal 2024 esegue le proprie composizioni nei concerti solistici in formula Candlelight, portandole anche alla Sala ANICA di Roma per il progetto giubilare di musica sacra della Regione Lazio.