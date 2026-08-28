Quando una città diventa ritmo: Othelloman insieme a Saturnino e DJ Delta pubblicano il nuovo singolo

Una linea di basso improvvisata, una registrazione conservata quasi per caso e un’idea cresciuta attraverso incontri, viaggi e voci raccolte dal vivo. Il Suono della Città, in uscita il 21 agosto, nasce prima di tutto come una storia di spontaneità musicale. A firmarla sono Othelloman, Saturnino e DJ Delta, tre artisti che portano nel brano esperienze e linguaggi diversi.

Tutto parte dal basso di Saturnino, registrato durante una sessione in studio a Milano senza che esistesse ancora un progetto preciso. Riascoltando quella prima take, Othelloman ne riconosce il potenziale e comincia a costruire intorno al groove una produzione nella quale convivono rap, campionamenti, chitarre e richiami alla tradizione funk. Gli scratch di DJ Delta completano successivamente il brano e ne diventano uno dei tratti più riconoscibili.

Il risultato non racconta la città attraverso una descrizione geografica. A emergere sono piuttosto il movimento, il caos, le energie e le persone che la attraversano. Anche per questo i cori non sono stati ricreati artificialmente in studio. Alcuni arrivano dalle esibizioni dal vivo di Othelloman, altri sono stati registrati sul Sicilia Express, durante un viaggio in cui un vagone si era trasformato spontaneamente in uno spazio di musica e condivisione.

Queste voci restituiscono alla traccia un carattere volutamente umano. In un momento in cui molta musica nasce per essere consumata velocemente e individualmente, Il Suono della Città rivendica la presenza fisica, l’incontro e l’imperfezione di un’esperienza reale. Il funk diventa così non soltanto una scelta sonora, ma un modo di interpretare la musica come celebrazione collettiva.

Per Othelloman il singolo rappresenta anche un momento di leggerezza dopo una fase personale e creativa complessa. Non si tratta però dell’inizio di una nuova direzione discografica. Il brano è una pubblicazione autonoma e non farà parte di Attraverso l’odio, il progetto atteso in autunno e già presentato al pubblico attraverso una serie di listening session organizzate prima dell’uscita.

Da una parte c’è quindi un’opera articolata, costruita per essere ascoltata con attenzione; dall’altra un singolo immediato, nato per il palco e per il movimento. A unirli è l’idea che la musica acquisti un significato più profondo quando viene vissuta insieme agli altri.

Il Suono della Città è disponibile da oggi 21 agosto. La pubblicazione è firmata Right Combo Mastas’ Entertainment / La Croce / Fight Entertainment, con distribuzione Believe per Right Combo Mastas’ Entertainment.