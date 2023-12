Mika al Lucca Summer Festival: unica data italiana del tour

I fan italiani di Mika avranno l’opportunità di vederlo dal vivo al Lucca Summer Festival, che si conferma come una tappa imperdibile per gli appassionati di musica. L’annuncio degli organizzatori ha rivelato che Mika si esibirà il 19 luglio.

Mika al Lucca Summer Festival – La data

19 luglio 2024 – Mika presenterà i brani del suo nuovo album, “Que Ta Tête Fleurisse Toujours“, che è stato appena rilasciato. Sarà un’occasione speciale per il pubblico italiano di ascoltare dal vivo le nuove tracce insieme ai successi che hanno reso Mika una pop star internazionale.

Quella del Lucca Summer Festival sarà l’unica tappa italiana del tour europeo di Mika. Questa esclusività rende l’evento ancora più atteso per i fan italiani.

Mika al Lucca Summer Festival – Dove acquistare i biglietti

I biglietti per il live di Mika in Italia al Lucca Sammer Festival saranno in vendita dal 4 dicembre alle ore 10.00.

TicketOne

Consigliamo di salvare QUESTO LINK tra i preferiti ed entrarci il 4 dicembre già qualche minuto prima delle 10.00. In modo da riuscire ad entrare subito in fila al momento dell’apertura delle vendite per la data di Mika al Lucca Summer Festival.

Que Ta Tête Fleurisse Toujours – Il Nuovo Album:

Mika ha condiviso il suo entusiasmo riguardo al nuovo album, “Que Ta Tête Fleurisse Toujours“, sottolineando che questo lavoro gli ha permesso di esprimersi in totale libertà e di condividere un capitolo importante della sua vita.

“Questo album mi ha sbloccato, mi ha dato l’opportunità di riconnettermi con i miei colori, senza diluirli, senza aver paura di esprimermi in totale libertà. Con questo album voglio permettere alle persone di entrare nella mia testa e nella mia vita in relazione al mio rapporto con la Francia. Ho deciso di registrarlo interamente in francese perché non volevo esprimere questa fase così importante della mia vita in inglese. E devo dirlo, mentre creavo questo disco, non mi sono mai annoiato“.

Il Lucca Summer Festival continua a consolidare la sua reputazione come uno degli eventi musicali più importanti in Italia, attirando artisti di calibro internazionale. I fan, dopo l’annuncio nei giorni scorsi della data degli Smashing Pumpkins possono ora aggiungere anche quella di Mika al calendario.

