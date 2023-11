Gli Smashing Pumpkins Tornano in Italia con Tom Morello: Un Concerto Evento al Lucca Summer Festival

Il Lucca Summer Festival ha annunciato un evento imperdibile per gli amanti del rock: il 6 luglio 2024, gli Smashing Pumpkins, guidati da Billy Corgan, porteranno il loro “The World Is a Vampire Tour 2024″ a Piazza Napoleone. A rendere il concerto ancora più straordinario, lo special guest Tom Morello, celebre chitarrista di Rage Against The Machine ed Audioslave, si esibirà in apertura.

Smashing Pumpkins in concerto in Italia – I biglietti

L’organizzazione ha confermato che quella del 6 luglio 2024 a Piazza Napoleone sarà l’unica data italiana degli Smashing Pumpkins, rendendo il concerto un’occasione unica per i fan italiani. L’ultima data della band nel nostro paese risale a ormai 5 anni fa al Firenze Rocks. Insomma, se avete intenzione di andare a vederli, non potete perdervi i biglietti e conviene acquistarli all’apertura delle vendite.

Gli organizzatori hanno annunciato che i biglietti per il concerto degli Smashing Pumpkins saranno disponibili all’acquisto a partire dal 1 dicembre 2023. Potrete trovarli sul sito ufficiale del Lucca Summer Festival e sul circuito di TicketOne.

TicketOne

Consigliamo di salvare QUESTO LINK tra i preferiti ed entrarci l’1 dicembre già qualche minuto prima delle 11.00. In modo da riuscire ad entrare subito in fila al momento dell’apertura delle vendite per la data degli Smashing Pumpkins al Lucca Summer Festival.

The World Is a Vampire Tour 2024

Il “The World Is a Vampire Tour 2024” promette di offrire uno spettacolo memorabile. Il tutto, arricchito dalla presenza di Tom Morello che si esibirà in apertura, prima dell’che Billy Corgan e compagni salgano sul palco.

Gli Smashing Pumpkins, celebri per i loro successi intramontabili, ad oggi hanno venduto oltre 30 milioni di album nel mondo. Il 6 luglio 2024 sono pronti a regalare al pubblico italiano un’esperienza indimenticabile, trasformando Piazza Napoleone in un palcoscenico di pura energia rock.

