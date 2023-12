I-Days Milano 2024: Queens of the Stone Age live il 6 luglio 2024

I Queens of the Stone Age sono pronti a scuotere il palco degli I-Days Milano il 6 luglio 2024. La band guidata da Joshua Homme farà ritorno in Italia dopo sei anni, all’Ippodromo Snai di San Siro.

Queens of the Stone Age live agli I-Days Milano 2024

I Queens of the Stone Age, nati a Palm Desert, California, nel 1996 per mano di Joshua Homme, rappresentano un’entità musicale senza confini di genere. La loro discografia è costellata di successi, da “No One Knows” a “Little Sister“, da “My God is the Sun” a “The Way You Used To Do“. Homme ha descritto lo stile della band come robot rock, nome che vuole dare l’idea della continua ripetizione di riff che lo caratterizzano.

Originariamente chiamato Gamma Ray, il gruppo assume l’attuale denominazione nel 1997. Il debutto arriva l’anno dopo con il primo album registrato da Josh Homme e Alfredo Hernandez. Il loro ultimo album è invece datato giugno 2023, quando i QOTSA sono tornati in pista con l’album intitolato “In Times New Roman…“, che ha ricevuto la nomination nella categoria BEST ROCK ALBUM ai Grammy Awards 2024.

La data degli I-Days Milano 2024 del 6 luglio vedrà anche la partecipazione dei Royal Blood, con il loro ultimo album Back to the Water Below, e altri special guest che verranno annunciati in seguito.

Biglietti Queens of the Stone Age live I-Days Milano 2024

I biglietti per il live dei Queens of the Stone Age agli I-Days Milano 2024 saranno disponibili tramite vendita generale dalle ore 10:00 di martedì 5 dicembre su Ticketone, Ticketmaster e Vivaticket.

TicketOne

Consigliamo di salvare QUESTO LINK tra i preferiti ed entrarci il 5 dicembre già qualche minuto prima delle 10.00. In modo da riuscire ad entrare subito in fila al momento dell’apertura delle vendite per la data dei QOTSA a Milano.

TicketMaster

QUESTO LINK da salvare tra i preferiti. Anche qui, consigliamo di entrarci il 5 dicembre qualche minuto prima delle 10.00 e prendere posto in fila evitando lunghe attese.

I Queens of the Stone Age

La formazione attuale include il fondatore Joshua Homme, Troy Van Leeuwen, Michael Shuman, Dean Fertita e Jon Theodore. Questa squadra eccezionale ha contribuito a plasmare il suono distintivo dei QOTSA.

Tra i brani più celebri ci sono “No One Knows“, “Go with the Flow“, “Little Sister“, “My God is the Sun” e “The Way You Used To Do“.

Discografia

Album in studio:

1998 – Queens of the Stone Age

2000 – Rated R

2002 – Songs for the Deaf

2005 – Lullabies to Paralyze

2007 – Era Vulgaris

2013 – …Like Clockwork

2017 – Villains

2023 – In Times New Roman…

Album dal vivo:

2005 – Over the Years and Through the Woods

Gli I-Days Milano 2024

Dopo il successo avuto dall’edizione 2023 (oltre 320 mila spettatori provenienti da tutta Europa), I-Days Milano torna anche nel 2024. Il festival italiano di riferimento degli amanti della musica indipendente tornerà con un imperdibile appuntamento all’Ippodromo Snai di Milano. Tra gli headliner, nei giorni scorsi, sono stati annunciati anche i Metallica. I Queens of the Stone Age si aggiungono a una rosa di nomi che comprende anche: Green Day, Nothing But Thieves, Avril Lavigne, Sum 41, Simple Plan e Tedua.

Il 6 luglio 2024 non perdere l’occasione per ascoltare il sound potente e crudo del duo blues-garage rock di Brighton!

