Max Marcolini, “Infinity” è il nuovo album in arrivo Mercoledì 14 Ottobre per Ghost Record

Fuori Mercoledì 14 Ottobre il nuovo album di Max Marcolini dal titolo “Infinity” . L’album preceduto dai singoli “Blusy Man”, “Infinity” e “Dirty Dancing” , verrà pubblicato per la Ghost Record e sarà disponibile online e nei principali digital stores.

Max Marcolini ha realizzato un video sulla traccia del singolo “In The Darkness” visibile a questo link

L’album è stato registrato mixato e masterizzato presso Art Music Studio Record di Max Marcolini Follo Alto La Spezia.

Attivo da oggi il link Pre-Save

https://bfan.link/infinity-46

“Infinity”

Infinity è un viaggio sonoro attraverso otto brani di chitarra rock, funky e fusion: otto paesaggi musicali diversi, uniti da un’unica anima, la ricerca incessante di emozioni, colori e libertà espressiva.

Come il simbolo dell’infinito, il percorso non conosce un vero inizio né una fine. Ogni brano nasce dal precedente e conduce al successivo, intrecciando ritmi, atmosfere e melodie in un flusso continuo.

La chitarra si fa voce, respiro e racconto, capace di evocare energia, introspezione, movimento e meraviglia.

Un viaggio da ascoltare senza confini, lasciandosi guidare dalle corde verso orizzonti sempre nuovi.

Otto brani, un’unica emozione senza fine: Infinity.

Breve Biografia

Max Marcolini iniziò a studiare chitarra all’età di dieci anni, ascoltando i dischi dell’epoca e sperimentando le sue prime sessioni musicali. A quel tempo, la sua principale influenza artistica era il grande chitarrista Carlos Santana. Negli anni successivi, i suoi gusti musicali si ampliarono, spostando l’interesse verso il sound di leggendari gruppi rock come Pink Floyd, Led Zeppelin e Deep Purple.

A sedici anni, consapevole che la musica sarebbe diventata parte integrante della sua vita, iniziò a frequentare il Conservatorio di Parma, studiando violino e pianoforte. Successivamente formò le sue prime band e, proseguendo su questa strada, iniziò a comporre e arrangiare brani propri e di altri artisti, dando vita alle prime esibizioni significative di quella che sarebbe diventata la sua professione.

Avviò una collaborazione con un artista particolarmente sensibile ed eclettico, Franco Fanigliulo, grazie al quale gettò le solide basi della sua attuale attività, sia sotto il profilo artistico che personale. Durante il lavoro con Fanigliulo, conobbe Zucchero Fornaciari, con il quale instaurò un’intensa e proficua collaborazione, oltre a una profonda amicizia che dura tuttora.