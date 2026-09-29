Oroscopo settimanale dal 5 all’11 ottobre 2026: amore, lavoro e fortuna per tutti i segni

Oroscopo settimanale dal 5 all’11 ottobre 2026: amore, lavoro, salute e fortuna per tutti i segni zodiacali. Scopri classifica e consigli.

Oroscopo settimanale 5 – 11 ottobre 2026

Ecco l’oroscopo della settimana da lunedì 5 ottobre a domenica 11 ottobre 2026 per tutti i segni zodiacali.

La settimana del fuoco creativo e delle intenzioni relazionali — quella che porta la tripla risonanza leonina come motore espansivo della prima parte e la Luna Nuova in Bilancia come momento di intenzione più significativo del ciclo mensile nella seconda, con il ciclo di Venere Rx come sfondo revisionante costante che accompagna tutta la settimana.

La prima parte (lunedì-mercoledì) porta la tripla risonanza leonina come apertura espansiva. La Luna è in Leone fino a mercoledì pomeriggio (~15:54 CEST del 7/10), portando con Marte e Giove nel segno la qualità creativa più vivacemente espansiva e generosamente luminosa della settimana. Martedì 6 ottobre Mercurio forma la congiunzione con Venere Rx in Scorpione — il cuore e la parola si incontrano nella profondità revisionante: il momento comunicativo più intenso e strategicamente necessario del ciclo di Venere Rx, dove la comunicazione profonda porta il confronto più onesto con i valori relazionali in revisione. Mercoledì 7 ottobre Marte in Leone forma il sestile con Urano retrogrado in Gemelli — il drive creativo espansivo che incontra l’originalità innovativa riflessiva: il momento operativo più originale e genuinamente innovativo della settimana. La Luna entra in Vergine mercoledì pomeriggio portando la qualità metodica come registro della seconda parte della settimana (mercoledì-venerdì).

La seconda parte (venerdì-domenica) porta il momento di intenzione più significativo del ciclo mensile. La Luna entra in Bilancia venerdì (~00-03 CEST), portando la qualità dialogica armonioSa verso il sabato. Sabato 10 ottobre alle 17:50 CEST la Luna Nuova si perfeziona in Bilancia a 17°22′ — il momento di intenzione relazionale più significativo del ciclo mensile, nel cuore del ciclo di Venere Rx. La Luna Nuova porta la domanda più necessaria: cosa vuoi costruire nelle relazioni che sia abbastanza onesto da reggere la verità? Con Giove in Leone in sestile alla Luna Nuova, c’è supporto genuino per le intenzioni avanzate — ma Venere Rx invita a tenerle con leggerezza fino al diretto del 13 novembre. La settimana chiude il domenicale con la Luna ancora in Bilancia come sedimentazione delle intenzioni.

Sfondo planetario costante:

Venere Rx in Scorpione (fino al 13 novembre) — revisione dei valori relazionali

(fino al 13 novembre) — revisione dei valori relazionali Mercurio in Scorpione — comunicazione profonda

— comunicazione profonda Marte + Giove in Leone — doppia risonanza leonina

— doppia risonanza leonina Sole in Bilancia — stagione solare diplomatica

Tema della settimana: Tripla risonanza leonina (Lun-Mer) → Mercurio congiunto Venere Rx (Mar 6/10) → Marte sestile Urano Rx (Mer 7/10) → Luna Nuova Bilancia 17°22′ (Sab 10/10 ore 17:50 CEST) — la settimana del fuoco creativo e delle intenzioni relazionali nel ciclo revisionante

Approfondisci: Calcolo Affinità di Coppia tra Segni Zodiacali

Ariete ♈

Amore: La prima parte con la tripla risonanza leonina porta il triplo trigono di fuoco (Leone ↔ Ariete = trigono 120°) come sfondo espansivo armonioso (Lun-Mer). La doppia risonanza scorpionica porta l’opposizione revisionante sull’asse. La Luna Nuova del 10 porta l’opposizione (Bilancia ↔ Ariete = opposizione 180°) come primo momento d’intenzione del ciclo mensile: dove l’equilibrio porta coraggio genuino? Chirone Rx nel segno porta la compassione come sfondo del ciclo.

Lavoro:

Lun-Mer: il triplo trigono porta il drive espansivo più armonioso della settimana

Mer (7/10): il sestile Marte-Urano porta la finestra più originale

Sab (10/10): la Luna Nuova porta il momento d’intenzione sull’asse — usa la chiarezza del ciclo revisionante

Benessere: Il triplo trigono porta la vitalità espansiva. Chirone porta la compassione. La settimana porta le comprensioni verso ottobre.

Consiglio della settimana per l’Ariete: Il triplo trigono porta il drive espansivo nella prima parte. Mercoledì il sestile Urano porta la finestra originale. Sabato la Luna Nuova porta il momento d’intenzione — avanzalo con la leggerezza del ciclo revisionante. Le strutture reggono.

Toro ♉

Amore: La tripla risonanza leonina porta il triplo quadrato (Leone ↔ Toro = quadrato 90°) come triplice verifica creativa-sensoriale. La doppia risonanza scorpionica porta l’opposizione revisionante profonda sull’asse. Martedì Mercurio congiunto Venere Rx porta l’incontro comunicativo più profondo del ciclo revisionante sull’asse. La Luna Nuova del 10 porta il quinconce — adattamento verso l’intenzione relazionale.

Lavoro:

La triplice verifica porta la chiarezza necessaria — usa la tensione come strumento

Martedì la congiunzione porta il confronto più onesto del ciclo revisionante

Benessere: Stabile. La tensione porta la chiarezza necessaria. La settimana porta le fondamenta verso il ciclo revisionante.

Consiglio della settimana per il Toro: La triplice verifica porta la chiarezza necessaria sull’asse. Martedì la congiunzione porta il confronto più onesto — portalo con la profondità necessaria. La Luna Nuova porta l’adattamento. Le strutture reggono.

Gemelli ♊

Amore: Urano Rx è nel segno. La tripla risonanza leonina porta il triplo sestile (Leone ↔ Gemelli = sestile 60°) armonioso espansivo (Lun-Mer). Mercoledì 7/10 Marte in Leone forma il sestile con Urano Rx nel segno — il momento operativo più originale e genuinamente innovativo della settimana: il drive creativo incontra l’originalità riflessiva. Il Sole in Bilancia porta il trigono d’aria armonioso per tutta la settimana. La Luna Nuova del 10 porta il trigono d’aria come momento d’intenzione dialogico.

Lavoro:

Lun-Mer: il triplo sestile porta la vivacità creativa espansiva

Mer (7/10): il sestile Marte-Urano porta la finestra operativa più originale della settimana — avanza le strutture più innovative in quella finestra

Sab (10/10): la Luna Nuova porta il trigono d’aria come momento d’intenzione dialogico

Benessere: Sistema nervoso vivace. Il triplo sestile porta la qualità armonioSa espansiva.

Consiglio della settimana per i Gemelli: Mercoledì il sestile Marte-Urano porta la finestra operativa più originale della settimana — avanza le strutture più innovative in quella finestra; reggono nel ciclo lungo. Il triplo sestile porta la vivacità nella prima parte. La Luna Nuova porta il momento dialogico.

Cancro ♋

Amore: La doppia risonanza scorpionica porta il doppio trigono d’acqua (Scorpione ↔ Cancro = trigono 120°) revisionante sedimentato per tutta la settimana — il calore profondo come registro costante. Martedì la congiunzione Mercurio-Venere Rx porta l’incontro comunicativo-relazionale più profondo del ciclo. La Luna Nuova del 10 porta il quadrato (Bilancia ↔ Cancro = quadrato 90°) — la verifica relazionale diplomatica sul drive emotivo.

Lavoro:

Tutta la settimana: il doppio trigono porta la qualità profonda armonioSa come sfondo costante

Martedì: la congiunzione porta il confronto comunicativo più profondo del ciclo revisionante

Benessere: Zona stomaco in ottima forma. Il doppio trigono porta nutrimento profondo sedimentato.

Consiglio della settimana per il Cancro: Il doppio trigono porta la qualità profonda armonioSa come sfondo costante. Martedì la congiunzione porta il confronto più profondo. La Luna Nuova porta la verifica relazionale. Le strutture reggono.

Leone ♌

Amore: La settimana porta al Leone la qualità più espansiva, coraggiosamente luminosa e genuinamente autentica del ciclo autunnale nella prima parte. La tripla risonanza leonina (Luna + Marte + Giove nel segno — Lun-Mer) porta la qualità creativa più vivacemente espansiva come registro di apertura della settimana. Martedì Mercurio congiunto Venere Rx in Scorpione porta il quadrato (Scorpione ↔ Leone = quadrato 90°) come momento di verifica relazionale più profonda: dove la comunicazione profonda porta il drive creativo più onesto? Mercoledì Marte in Leone forma il sestile con Urano Rx in Gemelli — il drive creativo del segno nell’incontro più originale e innovativamente autentico della settimana. La Luna Nuova del 10 porta il sestile (Bilancia ↔ Leone = sestile 60°) come momento d’intenzione armonioso — Giove porta l’amplificatore alla Luna Nuova.

Lavoro:

Lun-Mer: la tripla risonanza porta le strutture operative più vivaci e creative della settimana — avanza le più significative

Mer (7/10): Marte sestile Urano porta la finestra più originale del ciclo leonino

Sab (10/10): la Luna Nuova porta il sestile come momento d’intenzione creativo più favorevole

Benessere: Vitalità ottima nella prima parte con la tripla risonanza. Il ciclo leonino porta la qualità espansiva come sfondo costante.

Consiglio della settimana per il Leone: La tripla risonanza porta la qualità più vivace, creativa e generosamente genuina nella prima parte — avanza le strutture più significative nelle prime giornate. Mercoledì il sestile Urano porta la finestra più originale. Sabato la Luna Nuova porta il sestile come intenzione favorevole. Le strutture reggono nel ciclo lungo.

Vergine ♍

Amore: La Luna in Vergine (Mer-Ven) porta la risonanza metodica diretta come registro della settimana. La tripla risonanza leonina porta il triplo quinconce nella prima parte — adattamento verso il fuoco. La doppia risonanza scorpionica porta il quinconce revisionante. La Luna Nuova del 10 porta il semisestile (Bilancia ↔ Vergine = semisestile 30°) — transizione verso l’intenzione relazionale.

Lavoro:

Mer-Ven con la Luna nel segno: la risonanza metodica porta la qualità operativa più analitica

La settimana porta la qualità metodica come fondamento verso il ciclo revisionante

Benessere: La zona digestiva risponde bene. La Luna nel segno porta la qualità metodica diretta.

Consiglio della settimana per la Vergine: Mercoledì-venerdì la Luna porta la risonanza metodica diretta — usa quelle giornate per le analisi più necessarie. La Luna Nuova porta la transizione verso l’intenzione relazionale. Le strutture reggono.

Bilancia ♎

Sei il segno più fortunato della settimana.

Amore: La settimana porta alla Bilancia il momento d’intenzione relazionale più significativo del ciclo mensile. Il Sole è nel segno per tutta la settimana portando la vitalità più naturale come registro costante. La tripla risonanza leonina porta il triplo sestile (Leone ↔ Bilancia = sestile 60°) armonioso espansivo nella prima parte (Lun-Mer) — la qualità armonioSamente espansiva come apertura creativa della settimana. Sabato 10 ottobre alle 17:50 CEST la Luna Nuova si perfeziona nel segno a 17°22′ — il momento d’intenzione più significativo del ciclo mensile per il segno: il nuovo ciclo relazionale bilancino inizia. Con Giove in Leone in sestile alla Luna Nuova, c’è supporto genuino e amplificamente autentico per le intenzioni avanzate in quella finestra — le strutture relazionali nate nella Luna Nuova del 10 reggono nel ciclo lungo. La Luna Nuova nel cuore di Venere Rx porta la domanda più necessaria: cosa vuoi costruire nelle relazioni che sia abbastanza onesto da reggere la verità del ciclo revisionante? Porta le intenzioni più genuine nella leggerezza necessaria, senza strutture definitive fino al diretto del 13 novembre. Mercoledì 7/10 Marte in Leone forma il sestile con Urano Rx — il momento operativo più originale della settimana porta la vivacità innovativa come complementare armonioso. La Luna in Bilancia (Ven 9/10 in poi) porta la risonanza emotiva diretta più propria come sfondo del sabato della Luna Nuova. Chirone Rx in Ariete porta l’opposizione compassionevole come domanda del ciclo: dove il coraggio porta equilibrio genuino verso la nuova stagione? In amore, la settimana porta la qualità di connessione più armonioSamente espansiva nella prima parte e il momento d’intenzione relazionale più significativo nel sabato della Luna Nuova — porta le intenzioni più genuine nella leggerezza più autentica; le strutture relazionali reggono nel ciclo lungo verso il diretto di Venere.

Lavoro:

Lun-Mer: il triplo sestile porta le collaborazioni operative più armonioSe e creative

Sab (10/10): la Luna Nuova con Giove in sestile porta il momento d’intenzione più favorevole del ciclo mensile — avanza le strutture più significative con la leggerezza necessaria

Benessere: La zona lombare in ottima forma. Il Sole porta la vitalità più naturale. La Luna Nuova porta il ciclo energetico più significativo del mese.

Consiglio della settimana per la Bilancia: Sabato la Luna Nuova porta il momento d’intenzione più significativo del ciclo mensile nel segno — avanza le intenzioni relazionali più genuine con la leggerezza necessaria; il sestile di Giove amplifica il potenziale; tieni le strutture aperte fino al diretto di Venere del 13 novembre. Il triplo sestile porta la qualità armonioSa nella prima parte. Le strutture reggono nel ciclo lungo.

Scorpione ♏

Amore: Venere Rx è nel segno. Mercurio è nel segno. La doppia risonanza scorpionica porta la qualità revisionante profonda per tutta la settimana. Martedì 6/10 Mercurio si congiunge a Venere Rx — il cuore e la parola si incontrano nella profondità revisionante: il momento più intenso e comunicativamente necessario del ciclo di Venere Rx. Le conversazioni nate martedì portano la qualità più onesta e strategicamente profonda del ciclo revisionante. La Luna Nuova del 10 porta il semisestile — la transizione verso il nuovo ciclo mentre il processo revisionante continua.

Lavoro:

Martedì: la congiunzione porta il momento comunicativo più profondo del ciclo — usa quelle ore per le conversazioni più necessarie

Tutta la settimana: la doppia risonanza porta la qualità profonda sedimentata come registro costante

Benessere: Vitalità in buona forma. La doppia risonanza porta la qualità revisionante profonda sedimentata.

Consiglio della settimana per lo Scorpione: Martedì la congiunzione porta il momento comunicativo più profondo e onesto del ciclo revisionante — avanza le conversazioni più necessarie. La Luna Nuova porta la transizione. Le strutture reggono verso il diretto del 13 novembre.

Sagittario ♐

Amore: Giove — dominante — in Leone porta il trigono di fuoco sedimentato per tutta la settimana. Marte in Leone porta il secondo trigono sedimentato. La Luna in Leone (Lun-Mer) porta il terzo trigono vivace. Il triplo trigono di fuoco (Luna+Marte+Giove Leone con Sagittario — Lun-Mer) porta la qualità visionaria più espansiva della settimana nella prima parte. Mercoledì Marte sestile Urano Rx porta la finestra visionaria più originale e innovativamente genuina. La Luna Nuova del 10 porta il sestile (Bilancia ↔ Sagittario = sestile 60°) come momento d’intenzione diplomaticamente armonioso.

Lavoro:

Lun-Mer: il triplo trigono porta le opportunità visionarie più espansive

Mer (7/10): il sestile Marte-Urano porta la finestra più originale del ciclo leonino

Sab (10/10): la Luna Nuova porta il sestile come intenzione armonioSa

Benessere: Ottima vitalità nella prima parte con il triplo trigono. La qualità espansiva come sfondo costante.

Consiglio della settimana per il Sagittario: Il triplo trigono porta la qualità visionaria più espansiva nella prima parte — avanza le strutture più ambiziose. Mercoledì la finestra originale del sestile Urano. Sabato la Luna Nuova porta il sestile armonioso. Le strutture reggono verso la settimana.

Capricorno ♑

Amore: La doppia risonanza scorpionica porta il doppio sestile (Scorpione ↔ Capricorno = sestile 60°) profondo armonioso per tutta la settimana. La tripla risonanza leonina porta il triplo quinconce nella prima parte — adattamento. La Luna Nuova del 10 porta il quadrato (Bilancia ↔ Capricorno = quadrato 90°) — la verifica strutturale sull’intenzione relazionale.

Lavoro:

Tutta la settimana: il doppio sestile porta la qualità profonda costruttiva armonioSa

Sab (10/10): la Luna Nuova porta la verifica strutturale più necessaria — usa quella chiarezza come fondamento

Benessere: Stabile. Il doppio sestile porta la profondità costruttiva armonioSa.

Consiglio della settimana per il Capricorno: Il doppio sestile porta la qualità profonda costruttiva armonioSa per tutta la settimana. Sabato la Luna Nuova porta la verifica strutturale — usala come chiarezza fondante. Le strutture reggono verso il ciclo revisionante.

Acquario ♒

Amore: Plutone Rx nel segno. Il Nodo Nord porta le giornate karmicae. Mercoledì Marte in Leone forma il sestile con Urano Rx in Gemelli — il transito tocca l’asse leone-acquario portando la tensione creativa-karmicaa come momento di verifica. Il Sole in Bilancia porta il trigono d’aria karmico per tutta la settimana. La Luna Nuova del 10 porta il quadrato (Bilancia ↔ Acquario = quadrato 90°) karmicao — la verifica karmicaa sull’intenzione relazionale.

Lavoro:

Mercoledì il sestile porta la tensione creativa karmicaa come momento di chiarezza

Tutta la settimana: il trigono porta la qualità armonioSa karmicaa

Benessere: Buona energia. Il trigono porta la qualità armonioSa. Mercoledì porta la tensione come chiarezza.

Consiglio della settimana per l’Acquario: Mercoledì il sestile Marte-Urano porta la tensione karmicaa come momento di chiarezza. Il trigono porta la qualità armonioSa. La Luna Nuova porta la verifica karmicaa. Le comprensioni reggono verso il ciclo revisionante.

Pesci ♓

Amore: La doppia risonanza scorpionica porta il doppio trigono d’acqua (Scorpione ↔ Pesci = trigono 120°) revisionante sedimentato per tutta la settimana — la qualità intuitiva profonda armonioSa come sfondo costante. Martedì la congiunzione Mercurio-Venere Rx porta il momento comunicativo-relazionale più profondo e intuitivamente necessario del ciclo. La Luna Nuova del 10 porta il quinconce (Bilancia ↔ Pesci = quinconce 150°) — adattamento verso l’intenzione relazionale.

Lavoro:

Tutta la settimana: il doppio trigono porta la qualità intuitiva profonda armonioSa

Martedì: la congiunzione porta il momento più profondo e intuitivamente onesto del ciclo

Benessere: Sensibilità fisica in buona forma. Il doppio trigono porta nutrimento intuitivo profondo sedimentato.

Consiglio della settimana per i Pesci: Il doppio trigono porta la qualità intuitiva profonda armonioSa per tutta la settimana. Martedì la congiunzione porta il momento più profondo e onesto. La Luna Nuova porta l’adattamento. Le strutture reggono verso il ciclo revisionante.

Classifica della settimana 5–11 ottobre 2026

Bilancia Sagittario Leone Gemelli Pesci Capricorno Cancro Scorpione Ariete Acquario Vergine Toro

(Essere più in basso non significa “settimana disastrosa”: ogni posizione porta le comprensioni più necessarie del ciclo revisionante autunnale.)

FAQ – Oroscopo settimana 5–11 ottobre 2026

Qual è il segno più fortunato della settimana 5–11 ottobre 2026? Il segno più fortunato di questa settimana è la Bilancia. Il Sole nel segno porta la vitalità più naturale come sfondo costante. Il triplo sestile dalla tripla risonanza leonina (Luna+Marte+Giove Leone) porta la qualità armonioSamente espansiva nella prima parte. Soprattutto, sabato 10 ottobre alle 17:50 CEST la Luna Nuova si perfeziona nel segno a 17°22′ — il momento d’intenzione relazionale più significativo del ciclo mensile, con Giove in Leone in sestile come amplificatore genuino. Anche Sagittario e Leone escono favoriti: entrambi per il triplo trigono di fuoco nella prima parte e il sestile favorevole della Luna Nuova. Cosa porta la Luna Nuova in Bilancia del 10 ottobre 2026? La Luna Nuova si perfeziona sabato 10 ottobre alle 17:50 CEST (11:50 AM EDT, 15:50 UTC) in Bilancia a 17°22′. La Luna Nuova porta il momento d’intenzione più significativo del ciclo mensile sul tema relazionale, diplomatico e di equilibrio. Con Venere Rx ancora in Scorpione, la Luna Nuova porta la domanda più necessaria: cosa vuoi costruire nelle relazioni che sia abbastanza onesto da reggere la verità del ciclo revisionante? Giove in Leone in sestile porta il supporto genuino più espansivo — c’è spazio per la crescita e per qualcosa di bello. Le intenzioni avanzate nella Luna Nuova del 10 vanno tenute con leggerezza fino al diretto di Venere del 13 novembre: porta intenzioni aperte, non strutture definitive. I segni più coinvolti: Bilancia (nel segno), Ariete (opposizione sull’asse), Cancro e Capricorno (quadrato), Gemelli e Aquario e Sagittario e Leone (sestile o trigono favorevole). Cosa porta la congiunzione Mercurio-Venere Rx del 6 ottobre 2026? Martedì 6 ottobre Mercurio in Scorpione forma la congiunzione con Venere Rx nello stesso segno — il cuore e la parola si incontrano nella profondità revisionante più necessaria del ciclo. La congiunzione porta il momento comunicativo più intenso e onesto del ciclo di Venere Rx: le conversazioni nate martedì portano la qualità più genuinamente profonda e strategicamente necessaria del processo revisionante. Le verità che cercavano il momento giusto per emergere trovano la parola più propria. I segni d’acqua (Cancro, Scorpione, Pesci) trovano il trigono armonioso come registro più naturale; i segni di terra (Capricorno, Vergine) trovano il sestile costruttivo; i segni fissi (Leone, Toro, Acquario) trovano la verifica più necessaria. Qual è il consiglio generale della settimana 5–11 ottobre 2026? In amore: usa la qualità espansiva e creativa della tripla risonanza leonina (Lun-Mer) per le connessioni più vivaci e generose; poi porta le intenzioni relazionali più necessarie nella Luna Nuova del sabato (17:50 CEST) con la leggerezza più autentica — le strutture avanzate nella Luna Nuova reggono nel ciclo lungo verso il diretto di Venere del 13 novembre. Nel lavoro: avanza le strutture più significative nelle prime giornate con la freschezza del fuoco leonino; usa mercoledì (sestile Marte-Urano) per le idee più originali e innovative; usa la Luna Nuova del sabato per le intenzioni operative più significative del ciclo mensile. Con te stesso: la settimana porta il fuoco espressivo come motore e il ciclo revisionante come sfondo — onora entrambi come ugualmente necessari verso il ciclo di ottobre. Domanda guida della settimana: “Quale intenzione relazionale più genuinamente onesta e diplomaticamente autentica porto nella Luna Nuova del 10 ottobre — abbastanza aperta da reggere la verità del ciclo revisionante, abbastanza radicata da germogliare verso il diretto di Venere del 13 novembre?” Perché seguire l’oroscopo settimanale? Offre una mappa energetica della settimana, utile per capire quando spingere e quando aspettare

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Le stelle indicano il meteo emotivo, ma come ti muovi dentro questa settimana resta sempre nelle tue mani.

Conclusione Oroscopo Settimanale 5 – 11 Ottobre 2026

L’oroscopo della settimana dal 5 all’11 ottobre 2026 racconta giorni in cui:

La tripla risonanza leonina (Lun-Mer) porta la qualità più vivacemente creativa, espansiva e generosamente autentica dell’apertura della settimana — avanza le strutture più significative nelle prime giornate quando il fuoco triplo è più fresco; reggono nel ciclo lungo come fondamento del ciclo autunnale

Martedì 6 ottobre la congiunzione Mercurio-Venere Rx porta il momento comunicativo più profondo e onesto del ciclo revisionante — usa quelle ore per le conversazioni più necessarie; la parola giusta al momento più profondo porta la comprensione più duratura

Mercoledì 7 ottobre il sestile Marte-Urano porta la finestra più originale e innovativamente genuina della settimana — usa quella finestra per le idee più creative e riflessivamente autentiche; reggono nel ciclo lungo

Sabato 10 ottobre alle 17:50 CEST la Luna Nuova in Bilancia porta il momento d’intenzione relazionale più significativo del ciclo mensile — porta le intenzioni più genuine con la leggerezza necessaria verso il diretto di Venere del 13 novembre; il sestile di Giove amplifica il potenziale

In amore , la settimana porta la qualità di connessione più espansivamente creativa (tripla risonanza leonina) e profondamente revisionante (Mercurio-Venere Rx) come due registri diversi e ugualmente necessari — onora ognuno nel momento in cui si presenta; le strutture relazionali della Luna Nuova reggono nel ciclo lungo verso il diretto di novembre

, la settimana porta la qualità di connessione più espansivamente creativa (tripla risonanza leonina) e profondamente revisionante (Mercurio-Venere Rx) come due registri diversi e ugualmente necessari — onora ognuno nel momento in cui si presenta; le strutture relazionali della Luna Nuova reggono nel ciclo lungo verso il diretto di novembre Nel lavoro , il fuoco leonino della prima parte porta le strutture operative più creative e vivaci; la congiunzione porta il momento comunicativo più strategico; il sestile porta la finestra più originale; la Luna Nuova porta le intenzioni più significative del ciclo mensile — usa ogni momento per la qualità che porta

, il fuoco leonino della prima parte porta le strutture operative più creative e vivaci; la congiunzione porta il momento comunicativo più strategico; il sestile porta la finestra più originale; la Luna Nuova porta le intenzioni più significative del ciclo mensile — usa ogni momento per la qualità che porta Con te stesso, questa settimana porta il fuoco creativo come apertura, la comunicazione profonda come confronto onesto, l’originalità come finestra necessaria e la Luna Nuova come intenzione relazionale — quattro qualità diverse e ugualmente necessarie della settimana più significativa del ciclo revisionante autunnale 2026

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