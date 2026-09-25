Venerdì 2 ottobre esce “Un mondo perfetto”, il nuovo brano di Emy

Esiste davvero un mondo perfetto? O è solo un aggettivo, magari un’illusione? Da questa domanda nasce “Un mondo perfetto”, il nuovo singolo di Emy, nome d’arte della cantautrice ticinese Noemi Libonati. Il brano esce venerdì 2 Ottobre 2026 e arriva dopo «Mercoledì», pubblicato nel 2025. Con questa nuova canzone Emy continua a raccontare il mondo con gli occhi della generazione Z: lo guarda senza filtri e prova a immaginarne uno diverso.

Il testo si apre con un’immagine forte: qualcuno che resta al buio e aspetta una mano che lo aiuti a rialzarsi, mentre il mondo lo abbatte e lo rende invisibile. Da qui Emy racconta una realtà in cui “si pensa solo a salvare se stessi”, fatta di guerre, gelosie ed egoismi, dove l’umanità sembra sempre più lontana. La canzone però non si ferma alla denuncia. Nelle strofe torna il desiderio di piccole cose: “una pacca sulla spalla, un plaid a metà”, le attenzioni che si ricevevano da bambini.

Poi arriva il ritornello, che cambia prospettiva: “Apri bene gli occhi e vedrai / il mondo che vuoi / su pezzi di carta / di libri mai scritti”. Per Emy il mondo perfetto non è un posto da trovare già pronto: si costruisce, a partire dalle persone che ci fanno da cura, da equilibrio, da “l’altra parte di te”.

Il brano nasce dalla voglia di raccontare il mondo di oggi nella sua bellezza e nella sua crudeltà. Emy vuol dire alla gente come lo vede e come lo affronta, nonostante tutti gli ostacoli. Per questo nel finale la canzone diventa un invito a chi ascolta: “Lo posso fare / girare il mondo a mio favore / e dico a te / ci puoi riuscire”. La chiusura è un messaggio semplice e diretto: “Uniamo pace, amore e umanità per un mondo migliore”.

Anche la musica segue lo stesso percorso. “Un mondo perfetto” si apre con il pianoforte, lo strumento che Emy studia fin da giovanissima. La prima parte è raccolta e intima e lascia spazio alla voce e alle parole. Poi l’arrangiamento cresce insieme al testo e nel ritornello si apre, seguendone l’intensità. La scrittura è semplice e spontanea, senza sovrastrutture, e per questo sincera: è il tratto più riconoscibile di questa giovane autrice.

Da un anno Emy ha intrapreso un percorso di scrittura con la vocal coach milanese Luisa Piscitelli, musicista diplomata in Conservatorio in Direzione di Coro e d’Orchestra, autrice di brani pop e di colonne sonore per il cinema e spesso giurata nei concorsi nazionali di canto. Con lei sta dando alle sue canzoni un linguaggio sempre più personale.

Con “Un mondo perfetto” Emy fa un passo avanti rispetto al debutto. Affronta temi grandi con uno sguardo personale e con parole vicine alla sua generazione, e conferma di avere una voce da seguire nel cantautorato pop.

Emy è il nome d’arte di Noemi Libonati, cantautrice ticinese classe 2008. Ha iniziato a studiare canto e pianoforte a quattordici anni e da circa un anno scrive brani inediti. Nel 2025 ha pubblicato il singolo «Mercoledì». Nei suoi testi parla di vita quotidiana, emozioni e riflessioni di una ragazza della generazione Z. Le sue melodie sono semplici e spontanee e nascono dal bisogno di comunicare. Emy ha scelto la musica per dire ciò che sente con un linguaggio tutto suo.