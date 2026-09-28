Nalixa, “Zero Hype” trasforma il silenzio in una risposta alla società dell’apparire

Esce il 2 Ottobre “Zero Hype”, il nuovo singolo di Nalixa, nome d’arte di Annalisa De Sisto. È il terzo estratto da “Anestesia Sociale”, il progetto con cui la cantautrice racconta una società sempre connessa, piena di like, scroll e rumore, ma sempre meno capace di sentire davvero. Chi ha ascoltato “Estate Perenne” e “Colori In Me” si aspetterà un’altra canzone di denuncia. Stavolta però Nalixa fa il contrario: invece di alzare la voce, la abbassa.

Se “Anestesia Sociale” descrive il problema, “Zero Hype” propone un modo per difendersi: sparire. Il brano ha un’idea precisa, cioè che in un mondo che chiede di essere sempre accesi e sempre in vetrina, annoiarsi può diventare un’arma. Per Nalixa è proprio nella noia che torna la concentrazione, insieme a un’ispirazione vera e non confezionata. La protagonista del pezzo entra in silenzio, vestita di nero, e mentre intorno tutti parlano, alzano il prezzo e si mettono in mostra, lei ascolta il vuoto. Il riferimento è quello delle spie dei film, e non è un caso.

Anche il suono va in quella direzione. Il brano si apre con un solo di trombone su un’atmosfera jazz notturna, poi prende un passo shuffle, sostenuto dagli archi e dalla chitarra ritmica. La voce resta intima, quasi sussurrata, per tutta la durata del pezzo. È elegante, lontano dalla canzone di protesta e più vicino alla musica da film. Il fatto che a scegliere questo registro sia un’artista abituata a prendere posizione, attivista sindacale impegnata sul fronte dei diritti, rende la scelta ancora più interessante.

“Anestesia Sociale è il rumore che ci ha addormentati”, spiega Nalixa. “Zero Hype è il momento in cui spengo tutto. Non è fuga, è strategia. Ho capito che per tornare a sentire dovevo avere il coraggio di annoiarmi, di sparire, di mettere lo schermo nero. La mia forma di ribellione è sussurrare quando tutti urlano.”

La novità più concreta riguarda l’uscita. Insieme alla Original Version, destinata a radio e streaming, esce una Instrumental Version senza voce, mixata come un master per il cinema e pronta per le production music library. In pratica, “Zero Hype” è stato pensato fin dall’inizio anche come colonna sonora. Il catalogo di Nalixa Rec. fa già parte dei repertori di sincronizzazione a cui attingono supervisori musicali e case di produzione per cinema, televisione e audiovisivi. Entrambe le versioni sono curate dai V3 Recording di Alessandria, lo studio a cui Nalixa ha affidato anche le prossime produzioni. L’artista pubblica in totale indipendenza con la sua etichetta, di cui è autrice, compositrice, interprete e unica proprietaria dei master.

Nalixa arriva a questa uscita con numeri in crescita. La sua musica ha raggiunto complessivamente oltre 140.000 streaming, mentre i suoi brani hanno ottenuto forti rotazioni radiofoniche, superando le 500 emittenti. Un percorso che ha coinvolto anche l’estero, con passaggi da London One Radio nel Regno Unito fino ad Australia, Kenya, Canada e Cina.

Particolarmente significativo il riscontro ottenuto da “Colori In Me”, che ha raggiunto la prima posizione nella Top Five di PrimaRadio, risultato segnalato anche nel circuito EarOne. Il brano è inoltre entrato in tendenza nel circuito EarOne e ha ricevuto 3 stelle Mediasander, riconoscimento che testimonia l’apprezzamento e l’interesse espresso da importanti network nazionali. Tra le realtà che hanno manifestato attenzione figurano Rai, Gruppo GEDI, RTL, Radio Subasio e altre tra le maggiori emittenti italiane. Un dato che va letto come segnalazione e apprezzamento editoriale del brano, senza equivalere a una sua effettiva entrata in rotazione sui rispettivi network.

A questi risultati si aggiunge il percorso di “Estate Perenne”, che ha superato i 60.000 ascolti ed è entrato in una ventina di playlist editoriali e indipendenti, tra cui “Le Rane” e “Igloo”. La Fabbrica della Musica ha inoltre scelto Nalixa come “Artista del Mese”, mentre MEI e MusicaMag le hanno dedicato spazio e Sky TG24 l’ha inserita nella rubrica “Singolarmente”.

Fino al 2 Ottobre resta poco da dire e molto da immaginare: uno schermo nero, una voce che si abbassa e un singolo che invece di aggiungere toglie.

Nalixa, nome d’arte di Annalisa De Sisto, è una cantautrice che tiene insieme scrittura, ricerca melodica e sperimentazione sonora. Arriva alla composizione dopo anni di studio del pianoforte e una lunga pausa lontana dalla musica. Da quel ritorno nasce un modo di scrivere in cui parola e melodia restano sempre al centro, mentre l’arrangiamento cambia pelle a ogni brano: timbri digitali e non convenzionali in alcuni casi, formazioni acustiche e scrittura cinematografica in altri.

Nei suoi testi affronta l’amore e le relazioni, ma anche la politica e la società, con uno sguardo che non evita la presa di posizione.

Dal 2026 lavora in totale indipendenza con la propria etichetta, Nalixa Rec., di cui è autrice, compositrice, interprete e unica proprietaria dei master.

Da “Anestesia Sociale”, progetto sulla perdita di sensibilità del nostro tempo, ha estratto “Estate Perenne” (10 Luglio 2026) e “Colori In Me” (7 Agosto 2026), che attraverso dark jazz, soul, R&B e pop d’autore usa i colori interiori come metafora dell’identità e del diritto di esistere senza paura.