VSF — Il Riposo Del Furgone Bianco Feat. Massimo Claus: Una nuova versione del brano diventa un gesto concreto per il Nepal e il Tibet

Karma Field Records presenta “VSF”, nuova interpretazione del brano originariamente pubblicato nell’album Il riposo del Furgone Bianco, uscito nel luglio 2026.

Questa nuova versione nasce dall’incontro con Massimo Claus, che aggiunge la propria voce alle armonie originali del brano, creando una dimensione nuova e profondamente personale.

All’interno della registrazione è presente anche l’Hoben del Sutra del Loto, recitato da Massimo Claus.

Il risultato è una composizione di 9 minuti e 28 secondi, nella quale la musica de Il Riposo del Furgone Bianco incontra la voce e la ricerca musicale e spirituale di Massimo Claus.

Non si tratta semplicemente di una nuova versione di un brano già pubblicato, ma della volontà di dare nuova vita a una composizione attraverso un incontro artistico inatteso.

UNA SCELTA CONTROCORRENTE

“VSF” non sarà distribuito attraverso le tradizionali piattaforme di streaming. Karma Field Records ha scelto di pubblicarlo esclusivamente su Bandcamp, permettendo di ascoltare gratuitamente il brano nella sua interezza e di acquistare il download al prezzo di 1 euro.

Con il download sarà disponibile anche il video completo della nuova versione. Una scelta precisa: riportare l’ascolto al rapporto diretto tra artista e ascoltatore, senza playlist, algoritmi o piattaforme di streaming a fare da intermediari.

LA MUSICA COME GESTO DI SOLIDARIETÀ

La pubblicazione assume un significato ulteriore alla luce della tragedia che ha colpito le comunità in Nepal e Tibet. Karma Field Records ha deciso di destinare il 100% del ricavato della vendita di “VSF” a sostegno delle persone colpite, attraverso un’organizzazione che verrà individuata e verificata per garantire che i fondi possano arrivare concretamente a chi ne ha bisogno.

Il prezzo simbolico di un euro vuole rendere questo gesto accessibile a tutti.

Perché anche un piccolo contributo, quando diventa collettivo, può trasformarsi in qualcosa di importante.

IL RIPOSO DEL FURGONE BIANCO

Il riposo del Furgone Bianco è un progetto nato dalla necessità di trasformare un periodo di riflessione e cambiamento in musica. L’album, pubblicato da Karma Field Records nel luglio 2026, attraversa temi legati al tempo, alla fragilità, alla trasformazione e alla necessità di fermarsi. “VSF” rappresenta oggi un nuovo capitolo di quel percorso, grazie all’incontro con Massimo Claus.

MASSIMO CLAUS

Diplomato in chitarra e composizione al Conservatorio “N. Paganini” di Genova, Massimo Claus ha costruito un lungo percorso professionale collaborando con importanti protagonisti della musica italiana, tra cui Fabrizio De André, Umberto Bindi, Tullio De Piscopo e Franco Battiato, con il quale ha collaborato nell’ambito de L’era del cinghiale bianco.

Il suo percorso artistico si è successivamente intrecciato con la ricerca musicale, le filosofie orientali

e la dimensione spirituale.

La collaborazione con Il Riposo del Furgone Bianco nasce proprio dall’incontro tra questi differenti percorsi.

Massimo Claus pubblicherà inoltre il suo nuovo singolo e il nuovo album con Karma Field Records entro la fine del 2026.

ASCOLTA / SOSTIENI

https://karmafieldrecords.bandcamp.com/album/vsf-il-riposo-del-furgone-bianco-feat-massimo-claus-2