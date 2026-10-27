DJ Loreto: “My Own Rules” unisce musica elettronica e affermazione personale

Ci sono notti in cui una pista da ballo può assomigliare a una strada da imboccare: le luci indicano una direzione, il ritmo accompagna i passi e il rumore del mondo resta per qualche istante fuori dalla porta. È in questo spazio, tra movimento e desiderio di libertà, che si inserisce “My Own Rules” (A I Online), l’ultimo singolo di DJ Loreto disponibile dal 30 Ottobre 2026 in radio e su tutte le piattaforme di distribuzione musicale.

Il brano porta dentro una cornice electronic-dance un tema personale: il diritto di scegliere la propria strada, anche quando le aspettative degli altri sono diverse. Alle sue spalle c’è un percorso personale segnato da difficoltà e perdite, ma anche dalla decisione di restituire spazio alla creatività. La musica diventa così un luogo in cui trasformare il vissuto in energia e dare voce a pensieri rimasti a lungo custoditi.

Il testo procede attraverso dichiarazioni brevi e dirette, affidando alla ripetizione il compito di rafforzarne il significato. Particolarmente significativa è la frase «They try to hold me back, but I break right through», traducibile con «Cercano di trattenermi, ma io riesco a farmi strada». In queste parole l’artista prende posizione e dimostra la volontà di andare avanti in modo concreto, superando ciò che impedisce di esprimersi.

Sul piano musicale, la matrice elettronica e l’orientamento dance costituiscono la cornice del racconto. Il ritmo assume un ruolo centrale nell’identità del progetto, accompagnando un testo costruito per tornare con immediatezza all’ascoltatore. I richiami sillabici “du-du-du” e “ai-ai-ai” affiancano le parole e introducono una componente giocosa e partecipativa. Anche l’immagine del sole che tramonta e delle luci che diventano blu colloca il brano in un immaginario notturno, nel quale il movimento incontra l’affermazione di questa ritrovata volontà.

“My Own Rules” raccoglie la spinta a rimettersi in gioco che tanti di noi sentiamo dentro ma non traduciamo mai in azione, e la porta in musica: una canzone che associa la libertà al gesto quotidiano di scegliere e continuare a camminare.

Biografia

DJ Loreto, nome d’arte di Loreto Paolucci, è un autore appassionato di musica fin dall’infanzia. Dopo aver coltivato la scrittura di poesie e testi durante gli anni scolastici, ha ritrovato la propria vena creativa realizzando pubblicità e video musicali per l’azienda in cui lavora.

Da questa esperienza è nato un percorso che conta oggi oltre centocinquanta brani depositati, con una produzione che attraversa generi diversi e comprende canzoni dedicate alla sua città e un progetto ispirato alla Divina Commedia. Al centro della sua scrittura ci sono esperienze personali, desiderio di libertà e volontà di condividere emozioni attraverso la musica.