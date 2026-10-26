Giro FW 2026/27: innovazione, protezione e visione sulla neve

Per la stagione Fall/Winter 2026/27, Giro rinnova la propria proposta snow puntando su innovazione tecnologica, protezione e qualità ottica. Una collezione che interpreta le esigenze di sciatori e snowboarder attraverso caschi e maschere progettati per offrire comfort, funzionalità e prestazioni elevate, senza rinunciare a un’estetica essenziale e contemporanea.

Fondato in California nel 1985 da Jim Gentes, il brand trae il proprio nome dal leggendario Giro d’Italia, simbolo di resistenza, determinazione e passione sportiva. Valori che, nel tempo, hanno contribuito a definire l’identità di un marchio da sempre orientato alla ricerca applicata al design e alla protezione.

Per la FW26/27, questa filosofia si traduce in una gamma sviluppata per affrontare condizioni diverse, con particolare attenzione alla vestibilità, alla gestione della temperatura e all’integrazione tra casco e maschera. La tecnologia Mips® è presente su tutti i caschi della collezione, comprese le proposte dedicate ai più giovani, mentre i modelli premium introducono la Spherical Technology powered by Mips®, soluzione evoluta per contribuire alla gestione delle forze rotazionali in determinati impatti.

Tra le novità della stagione spicca la Revolt™ Pro, evoluzione della famiglia Revolt, caratterizzata da un design più progressivo e da una vestibilità aggiornata, pensata per i rider alla ricerca di prestazioni e libertà di movimento. La lente cilindrica con tecnologia VIVID Optics by ZEISS® è progettata per migliorare contrasto e nitidezza, mentre il sistema Magnetic Quick Change consente di sostituire la lente rapidamente, assicurando al tempo stesso un fissaggio stabile. Il campo visivo EXV completa una maschera che combina funzionalità tecniche e carattere estetico.

Si rinnova anche la Method™, modello iconico di Giro che conserva le sue linee pulite e contemporanee, introducendo un sistema Quick Change Lens riprogettato. I perni a scatto facilitano la sostituzione della lente, anche quando si indossano i guanti, rendendo il cambio semplice e immediato. La tecnologia VIVID by ZEISS®, l’ampio campo visivo EXV e la ventilazione EVAK contribuiscono a garantire una visione chiara e confortevole durante tutta la giornata sulla neve.

Nel segmento dei caschi, il nuovo Neo Mips® II™ interpreta in chiave moderna uno dei modelli più rappresentativi della gamma. Il design completamente rinnovato, il profilo contemporaneo e i dettagli raffinati si accompagnano a una struttura leggera e versatile, studiata per offrire comfort, vestibilità e controllo della temperatura. La tecnologia Mips® contribuisce alla gestione delle forze rotazionali generate in determinati impatti, aggiungendo un importante elemento alla dotazione dedicata alla protezione.

Per chi cerca una soluzione di livello superiore, Tor™ Spherical rappresenta una delle espressioni più evolute della ricerca Giro. Pensato per l’utilizzo all-mountain, integra la Spherical Technology powered by Mips®, basata su una struttura composta da due calotte che possono muoversi l’una rispetto all’altra secondo un principio definito ball-and-socket. Questa configurazione è progettata per contribuire alla gestione delle forze rotazionali durante determinati impatti.

A completare la dotazione intervengono la ventilazione regolabile e la chiusura magnetica Fidlock®, che agevola l’utilizzo quotidiano. Particolare attenzione è dedicata anche all’integrazione con le maschere Giro, per favorire un abbinamento funzionale e una vestibilità armoniosa.

Leggerezza e versatilità sono invece i punti di forza del Grid™ Spherical, pensato per accompagnare gli appassionati nelle attività più diverse: dallo splitboarding allo sci alpinismo, fino alle discese su pista. La costruzione leggera e resistente integra soluzioni dedicate alla protezione e alla ventilazione, con l’obiettivo di assicurare comfort e una gestione efficace della temperatura anche durante le uscite più dinamiche.

La collezione maschere FW26/27 introduce importanti aggiornamenti anche sul fronte della qualità ottica. La tecnologia VIVID, sviluppata in collaborazione con ZEISS® Optics, si arricchisce di nuove lenti fotocromatiche, disponibili su una selezione di modelli, tra cui Method, Index II e Article II.

Le lenti fotocromatiche adattano automaticamente il proprio livello di oscuramento alle variazioni della luce, offrendo una soluzione versatile per affrontare condizioni di luminosità differenti. La tecnologia VIVID è studiata per gestire selettivamente la luce blu e migliorare la percezione del contrasto, aiutando a distinguere con maggiore chiarezza le irregolarità del terreno, i cambi di pendenza e le caratteristiche del manto nevoso, mantenendo al contempo una percezione naturale dei colori.

Anche il linguaggio estetico evolve verso una maggiore essenzialità. Le grafiche diventano più discrete, mentre le tonalità verdi e blu acquistano maggiore spazio, valorizzando montature dal carattere contemporaneo e ampi campi visivi. Il risultato è una proposta che mette in relazione design, funzionalità e resa ottica, con particolare attenzione all’abbinamento tra casco e maschera.

Con la collezione FW26/27, Giro conferma un approccio in cui innovazione e design lavorano insieme per rispondere alle esigenze di chi vive la montagna in tutte le sue dimensioni. Dalla protezione offerta dai sistemi Mips® alle soluzioni ottiche VIVID by ZEISS®, passando per costruzioni leggere, ventilazione evoluta e sistemi di cambio lente rapidi, ogni elemento è pensato per contribuire a un’esperienza sulla neve più confortevole e funzionale.

Una collezione che guarda al futuro dello snow attraverso un equilibrio tra ricerca tecnologica, attenzione ai dettagli e identità stilistica, accompagnando sciatori e snowboarder in ogni condizione, dalla pista alle avventure in ambiente alpino.