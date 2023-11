“HairStyle, The Talent Show” dal 16 novembre su Rakuten TV

Da giovedì 16 novembre, Rossano Ferretti e Rudy Mostarda alla guida dell’atteso talent show dedicato all’hairstyling. “HairStyle, The Talent Show” sarà in prima serata su Real Time e in streaming su Discovery+ e Rakuten TV.

HairStyle, The Talent Show

Il prossimo 16 novembre, dieci parrucchieri professionisti italiani entreranno nello studio di HairStyle, The Talent Show con l’obiettivo di diventare la nuova stella nel mondo dell’hairstyling. Il Maestro Rossano Ferretti e il Global Hairstylist Rudy Mostarda saranno incaricati di valutare i lavori presentati dai concorrenti e di offrire loro i migliori consigli. Prodotto da Shine Iberia (una società di Banijay), HairStyle, The Talent Show andrà in onda in prima serata da giovedì 16 novembre alle 21:20 su Real Time e sarà disponibile in streaming su Discovery+ e anche attraverso il catalogo di contenuti esclusivi di Rakuten TV, una delle piattaforme di streaming leader in Europa.

Con HairStyle, Rossano Ferretti aspira a migliorare la percezione pubblica della professione di parrucchiere: “Il mio sogno è migliorare la qualità dell’industria in cui lavoro”.

Per Rudy Mostarda “Girare HairStyle è stata un’esperienza, ma soprattutto un onore vedere negli occhi dei partecipanti la voglia e l’ambizione per questa professione”

Marco Eula, General Manager Alfaparf Milano aggiunge: “Alfaparf Milano Professional è da sempre impegnata a sostenere la beauty industry e lavora da più di 40 anni a fianco del parrucchiere supportandolo nel suo lavoro quotidiano. Oggi grazie ad HairStyle ci affacciamo al consumatore finale, cogliendo l’opportunità di far conoscere e valorizzare la professione, continuando a parlare di bellezza”.

“Noi di Shine Iberia siamo esperti di intrattenimento, conosciamo bene i talent show grazie a format come ‘MasterChef’, ‘Maestros de la Costura’ o ‘The Voice’. Tuttavia, ‘HairStyle’ è per noi un talent show molto speciale. Un nuovo format televisivo, molto ambizioso, studiato e progettato con Rossano Ferretti e prodotto in collaborazione con Alfaparf Milano Professional per farlo diventare di livello internazionale”. Sono le parole di Macarena Rey, CEO of Shine Iberia and Executive Producer di HairStyle.

Laura Maffei, Programming Senior Manager Warner Bros. Discovery racconta: “Real Time, il nostro canale al femminile che da sempre ha uno sguardo rivolto ai contenuti internazionali, ha il piacere di accogliere in prima serata un talent show come questo. Che cavalca un trend sempre attuale e d’interesse come l’hair look competition. Il primo prodotto multilocal che Warner Bros. Discovery ha colto l’opportunità di realizzare in collaborazione con il gruppo Banijay un progetto creato da un hub produttivo con il fine ultimo di esportare in contemporanea lo stesso formato, adattato e localizzato, in molti dei Paesi in cui la nostra media company globale è presente.”

“Siamo lieti di presentare questo format inedito e innovativo insieme a Warner Bros. Discovery e all’eccellente produzione di Shine Endemol. HairStyle, The Talent Show ci permette di unire i valori di Rakuten TV con l’intrattenimento di qualità per un vasto pubblico europeo”. Dichiara Cristian Liarte, Original Productions Director Rakuten TV Europe.

Un nuovo formato per tutto il mondo

Dieci parrucchieri professionisti provenienti da tutta Italia dovranno dimostrare il loro talento, abilità e creatività davanti a Rossano Ferretti (che condurrà il talent show trasmesso nelle sue cinque versioni in Spagna, Messico, Brasile, Stati Uniti e, appunto, Italia). In ciascuna edizione, Rossano Ferretti valuterà il lavoro dei concorrenti accompagnato da un co-presentatore proveniente da ogni paese. Non saranno soli: con loro ci saranno tante celebrities che daranno il loro contributo alla gara con consigli e suggerimenti. Nel corso delle puntate arriveranno nel salone di HairStyle, The Talent Show Bianca Atzei, Martin Castrogiovanni, Martina Colombari, Antonia Dell’Atte, Giorgia Surina e Beatrice Valli.

Adattarsi alle richieste dei clienti, studiare le loro caratteristiche fisiche e dar loro consigli sui colori e tagli di capelli che li valorizzano di più. Realizzare acconciature per occasioni speciali e ripristinare la salute dei capelli danneggiati. Sono solo alcune delle sfide che i concorrenti di HairStyle affronteranno nel corso dello show. Inoltre, dovranno dimostrare la loro abilità con i colori e completare le acconciature con un make-up da sogno. Il vincitore di ciascuna edizione di HairStyle riceverà un premio del valore di 150.000 euro, che gli permetterà di aprire un salone super esclusivo con il supporto di un team di esperti guidato da Rossano Ferretti. Inoltre, avrà il sostegno dei marchi partner del programma e riceverà un assegno aggiuntivo di 10.000 euro da investire nel suo salone. Entrerà anche a far parte del team internazionale di formatori del prestigioso master per parrucchieri ‘MDB Education’.

Uno studio televisivo trasformato in un grande salone

Per realizzare il sogno di HairStyle, The Talent Show, uno studio televisivo è stato trasformato in un grande hair salon di 1.000 mq. All’interno, tutto il necessario per realizzare lavori spettacolari. Postazioni di lavoro con tutti gli strumenti utili per dare vita a lavori straordinari, lavatesta indipendenti per offrire un trattamento personalizzato ai clienti e ampie scaffalature che ospitano i migliori prodotti per la colorazione e la cura dei capelli. Nonché extension di capelli naturali in un’incredibile varietà di colori.

Con tutti questi prodotti, i concorrenti di HairStyle, The Talent Show potranno affrontare tutte le sfide con materiali di alta qualità. Tutti forniti dai brand partner del programma: Alfaparf Milano Professional, Rossano Ferretti Parma, Gama Professional, Maletti e Great Lengths.

Presentatori di riferimento nel mondo dell’estetica

Rossano Ferretti

Il Maestro Rossano Ferretti è uno degli hair stylist più famosi al mondo. È la terza generazione di una famiglia di parrucchieri e da Campegine (RE), un piccolo paese di soli 500 abitanti, ha creato un impero globale. Celebre per la sua linea di prodotti per la cura dei capelli 100% Made in Italy e per i suoi prestigiosi saloni frequentati da numerose celebrità, membri di famiglie reali e VIP di tutto il mondo. Alcuni di questi saloni si trovano a Milano, Parigi, New York, Miami, Dubai e Madrid. Inoltre, Rossano Ferretti è noto in tutto il mondo come il creatore del rivoluzionario Metodo Rossano Ferretti, conosciuto anche come “invisible haircut”.

Da decenni Rossano Ferretti sostiene che il taglio di capelli debba essere personalizzato, tenuto conto della loro natura, della loro texture e del loro movimento. In un momento in cui l’uso di una tecnologia skincare legata al mondo dei capelli era una rarità, Rossano Ferretti è stato un pioniere nella ricerca del legame tra skincare e haircare e ha fatto suo il concetto all’avanguardia di “Skinification”. Il Maestro, da decenni ambasciatore globale dell’industria, ha pubblicato libri didattici e ha collaborato con riviste tra cui Vogue. La prossima sfida di Rossano Ferretti è dunque quella di calarsi nei panni di conduttore e giudice del nuovo talent show per parrucchieri HairStyle, The Talent Show.

Rudy Mostarda

Rudy Mostarda è il Direttore creativo globale del marchio Alfaparf Milano Professional. È responsabile della creazione di tutte le nuove collezioni su scala globale per ottenere un’immagine coordinata del brand in tutto il mondo. Fedele ai principi di una filosofia educativa, una delle sue attività preferite è la formazione degli stilisti attraverso seminari, eventi e formati innovativi. Rudy è anche fondatore e Direttore creativo internazionale di Extrema Hair. Che conta più di 90 saloni affiliati in Italia, di cui quello di Milano gestito direttamente da lui.

Un personaggio poliedrico, in grado di creare look scenografici ma anche proposte per il lavoro quotidiano da realizzare in salone. È Vice President dell’Alternative Hair Show di Londra, l’evento più importante al mondo sull’hairstyling. È anche artefice della creazione di look per importanti celebrità ed è regolarmente presente nel backstage della Settimana della Moda di Milano come direttore creativo di numerose griffe, oltre che alla Mostra del Cinema di Venezia. Collabora inoltre attivamente con testate come Vogue e Marie Claire. Ora sarà alla guida di HairStyle, The Talent Show accanto a Rossano Ferretti per trovare il prossimo grande nome dell’hairstyling italiano.

HairStyle, The Talent Show: debutto in Italia, tramite REAL TIME e RAKUTEN TV

REAL TIME

REAL TIME Real Time è l’unico vero brand di intrattenimento per un pubblico femminile. Il canale è pensato per tutte le donne, e le loro famiglie, che sono alla ricerca di uno storytelling coinvolgente e di qualità e di un intrattenimento leggero e accessibile. Con un mix vincente di produzioni originali di grande successo e programmi internazionali, il canale racconta storie e persone reali e straordinarie con contenuti attuali e uno stile innovativo in costante evoluzione. Capace di positività, autenticità e forti emozioni. Disponibile su: Digitale terrestre canale 31; Sky canale 160, Real Time+1 canale 161; tivùsat canale 31, Real Time+1 canale 131; discovery+; TIMVISION; Vodafone TV.

RAKUTEN TV

RAKUTEN TV aggiunge questo nuovo programma al suo catalogo di contenuti gratuiti (AVOD) e alla linea di contenuti esclusivi FAST in Italia, essendo uno dei nuovi lanci della piattaforma dopo ‘Karate Do: il cammino di Sandra Sánchez’ e ‘Bojan Krkić, Dietro il Sorriso’. È una delle principali piattaforme di streaming in Europa. Combina i servizi TVOD (Video On Demand Transazionale), AVOD (Video On Demand con pubblicità) e FAST (televisione in streaming gratuita con pubblicità) per offrire un universo di contenuti semplificando al massimo l’esperienza per il suo pubblico.

La piattaforma è disponibile in 43 territori europei. Attualmente raggiunge più di 140 milioni di case grazie al pulsante del telecomando e all’app preinstallata nei dispositivi dei principali produttori di Smart TV. Rakuten TV fa parte di Rakuten Group, Inc., una delle principali società di servizi Internet al mondo, focalizzata sull’e-commerce, il fintech, il contenuto digitale e la comunicazione.