Marvel Studios: Nuovo Calendario dei Prossimi Film Dopo lo Sciopero degli Attori

Con la conclusione dello sciopero degli attori di Hollywood, i Marvel Studios hanno aggiornato il calendario dei prossimi film, annunciando nuove date per alcune delle produzioni più attese.

Marvel – Deadpool 3: Nuova Data di Uscita

Inizialmente programmato per maggio 2024, Deadpool 3 è stato spostato al 26 luglio dello stesso anno. Il film Marvel, diretto da Shawn Levy, vedrà il ritorno di Hugh Jackman nel ruolo di Logan/Wolverine al fianco di Ryan Reynolds nei panni di Deadpool.

Captain America: Brave New World: Rimandato al 2025

Captain America: Brave New World, inizialmente fissato per il 26 luglio 2024, sarà rimandato al 14 febbraio 2025. Il ritardo offre ai fan Marvel l’opportunità di aspettarsi un’avventura straordinaria in un’uscita cinematografica di San Valentino.

Thunderbolts: Nuova Data il 25 luglio 2025

Anche Thunderbolts ha subito uno slittamento. Inizialmente previsto nel 2024, uscirà invece il 25 luglio 2025.

Blade: Ritardato di Nove Mesi

Blade, il cui rilascio era inizialmente previsto per febbraio 2025, uscirà in ritardo di nove mesi e uscirà il 7 novembre 2025. Il film segna il ritorno di Blade nell’universo cinematografico Marvel, con Mahershala Ali nel ruolo principale.

Prossimi Film Marvel Senza Cambio di Data

Nessuna informazione attualmente su eventuali cambiamenti nelle date di uscita di Fantastic Four, Avengers: The Kang Dynasty e Avengers: Secret Wars. I fan dovranno aspettare ulteriori comunicazioni per conoscere le date esatte di questi attesi film Marvel.

Con questi aggiornamenti, Deadpool 3 sarà l’unico film dei Marvel Studios in uscita nel 2024, mentre il 2025 vedrà un’entusiasmante line-up di Captain America, Thunderbolts e Blade.