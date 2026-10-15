Guè x GIZEH: l’ostrica di Oyster Music diventa materia, immagine e cultura urban

La collaborazione tra Guè e GIZEH parte da un simbolo già radicato nell’universo dell’artista e lo sposta fuori dalla musica. Madreperla, metallo, cultura del rolling e codici luxury diventano parte di una capsule costruita attorno all’immaginario di Oyster Music.

Ci sono simboli che nascono per accompagnare un progetto e altri che, a un certo punto, iniziano a vivere di vita propria. L’ostrica scelta da Guè per Oyster Music sembra appartenere sempre di più alla seconda categoria.

Non è soltanto il nome di un’etichetta o un elemento grafico riconoscibile. Dentro quell’immagine convivono molte delle tensioni che attraversano da anni l’universo dell’artista: qualcosa di ruvido che nasconde una parte preziosa, la strada che incontra il lusso, la materia grezza accostata al dettaglio ricercato.

È proprio da questo simbolo che nasce Guè x GIZEH, una nuova collaborazione che trasferisce l’estetica costruita intorno a Oyster Music nel mondo del rolling.

Guè e la costruzione di un immaginario oltre la discografia

La carriera di Guè è sempre stata accompagnata da un’attenzione particolare per tutto ciò che circonda la musica.

Nelle sue barre gli oggetti hanno un peso preciso. Vestiti, gioielli, automobili, ristoranti, bottiglie e luoghi non compaiono semplicemente per riempire una scena, ma diventano coordinate attraverso cui raccontare un determinato modo di stare nel mondo.

Il lusso, soprattutto, non viene quasi mai separato dalla cultura urbana da cui il rapper proviene. Le due dimensioni si sovrappongono continuamente.

È uno degli elementi che hanno reso il suo linguaggio riconoscibile: poter passare dal dettaglio estremamente sofisticato all’immagine più cruda senza che il salto sembri artificiale.

La stessa logica attraversa la collaborazione con GIZEH.

Invece di costruire da zero un concept per l’occasione, il progetto prende un codice già esistente e lo sposta semplicemente su un nuovo supporto.

L’ostrica come metafora perfetta

A rendere interessante l’ostrica è soprattutto la sua doppia natura.

All’esterno appare ruvida, irregolare, quasi respingente. Dentro cambia completamente: madreperla, luce, superfici iridescenti e l’idea di qualcosa di raro e prezioso.

Una contraddizione che diventa il punto di partenza visivo della capsule.

Il progetto lavora così su texture madreperlate, metalli, riflessi e dettagli ispirati alla gioielleria. Verde, viola, rosa, argento e nero attraversano le grafiche, mentre alcuni riferimenti guardano anche all’estetica degli oyster bar.

Non è difficile riconoscere, dietro questa scelta, lo stesso gioco di opposti che attraversa molta della narrativa di Guè: strada e raffinatezza, essenzialità e opulenza, materiale e prezioso.

L’ostrica diventa quindi una sintesi visiva di qualcosa che nella sua musica esiste da molto prima della nascita della capsule.

Nel rap anche gli oggetti hanno una voce

Il rapporto tra hip hop e cultura materiale non è certo nuovo.

Da sempre gli oggetti rappresentano qualcosa che va oltre il proprio utilizzo. Possono parlare di appartenenza, ambizione, successo, emancipazione, gusto o desiderio. Possono raccontare da dove si viene e, allo stesso tempo, dove si vuole arrivare.

È anche per questo che il rap ha sviluppato un rapporto così stretto con moda, design e cultura visuale.

Nel caso di Guè, questa dimensione è particolarmente evidente perché molti riferimenti sono diventati nel tempo parte del suo lessico. Non è soltanto questione di citare un brand o un oggetto: è il modo in cui quei dettagli vengono inseriti all’interno di una narrazione.

Con Guè x GIZEH, quel rapporto prende una direzione differente.

Non è più l’oggetto a entrare nella canzone. È l’universo costruito attraverso la musica a finire direttamente sull’oggetto.

Oyster Music come identità visiva

Il passaggio dice qualcosa anche sul modo in cui oggi si costruisce un progetto artistico.

Un’etichetta indipendente non è necessariamente soltanto una struttura discografica. Può diventare un’estensione dell’identità dell’artista, con un proprio immaginario, una propria iconografia e una serie di elementi capaci di essere riconosciuti anche separatamente dalla musica.

È quello che sta accadendo con Oyster Music.

L’ostrica riesce a funzionare fuori dal contesto originario perché conserva abbastanza elementi del mondo da cui arriva. Il riferimento alla preziosità, il contrasto con una superficie grezza e il rapporto con un immaginario luxury permettono al simbolo di mantenere il legame con Guè anche quando cambia completamente il supporto.

In questo senso, la collaborazione non appare tanto come un’incursione in un territorio estraneo, quanto come un’altra declinazione dello stesso linguaggio.

Una capsule composta da 14 grafiche

Il progetto comprende 14 grafiche originali, distribuite su differenti tipologie di prodotto.

Quattro soggetti sono dedicati alle cartine lunghe con tips, quattro alle cartine lunghe, quattro al formato regular, mentre altre due grafiche vengono utilizzate per Active Filters e CombiPack.

Il denominatore comune rimane l’estetica costruita attorno all’ostrica: superfici iridescenti, richiami metallici e dettagli preziosi vengono declinati lungo tutta la collezione.

Dall’altra parte della collaborazione c’è GIZEH, marchio tedesco nato a Colonia nel 1920 e legato da oltre un secolo alla cultura del rolling.

Due storie molto differenti che finiscono quindi per incontrarsi su un terreno condiviso: quello dell’identità visiva e del rapporto tra oggetto, ritualità e cultura.

Dalla musica all’oggetto, senza cambiare linguaggio

La parte più interessante di Guè x GIZEH resta probabilmente proprio questa continuità.

Non serve inventare una nuova versione di Guè per far funzionare il progetto. Non serve costruire un immaginario parallelo. L’ostrica, la madreperla, il lusso e la componente urbana erano già tutti lì.

La capsule si limita a cambiarne la superficie.

È un modo diverso di leggere il rapporto tra musica e oggetti: non più soltanto ciò che un rapper cita all’interno delle proprie canzoni, ma ciò che il suo stesso universo può produrre quando esce dal disco e assume una forma fisica.

La capsule Guè x GIZEH sarà disponibile in edizione limitata nelle tabaccherie e presso i rivenditori autorizzati a partire da metà ottobre 2026.