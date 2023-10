GTA 6 leak: balzo grafico superiore a quello da GTA 5 a RDR2

L’attesa per l’uscita di GTA 6 è tanta. Il nuovo capitolo della serie è destinato a stupire i giocatori con immagini che supereranno di gran lunga la grafica di Red Dead Redemption 2, aprendo un divario spettacolare tra il mondo del selvaggio West e la fervida metropoli di Grand Theft Auto 6.

Grand Theft Auto 6 – Leak su grafica e fisica

Secondo il leak riportato da Rockstar Mag, una fonte autorevole in Francia, il nuovo motore RAGE che alimenta GTA 6 porterà con sé una serie di miglioramenti sorprendenti. Queste innovazioni abbracciano vari aspetti del gioco, dalla fisica all’evoluzione del tempo, dalla qualità grafica all’intelligenza artificiale. Sembrerebbe che Rockstar Games non si limiti a superare la concorrenza, ma spinga gli standard di settore a un livello mai visto prima.

Un aspetto intrigante è la rivoluzionaria fisica dell’acqua prevista per GTA 6. Il RAGE Technology Group di Rockstar Games ha sviluppato un sistema all’avanguardia che calcolerà la fisica dell’acqua in tempo reale, conferendo all’oceano un ruolo centrale nel mondo di gioco.

Inoltre, i veicoli nel gioco subiranno un notevole aggiornamento nella fisica, con un incremento significativo del numero di poligoni. Questo si tradurrà in deformazioni più attinenti alla realtà e incidenti con impatti realistici sulla manovrabilità dei veicoli. Grand Theft Auto 6 si distinguerà anche come il primo titolo della serie a presentare illuminazione simulata fisicamente. Questo aiuterà a catturare appieno l’essenza della vita notturna di Vice City. Il sistema meteorologico avrà un impatto notevolmente migliorato sul gameplay rispetto a quanto visto in GTA 5.

Quando esce GTA 6?

Nonostante l’entusiasmo per queste rivelazioni, è importante mantenere una certa cautela. Rockstar Mag ha avuto una storia altalenante riguardo alle sue fonti in passato. Tuttavia, con l’uscita di GTA 6 prevista entro marzo 2025, non dovremo attendere troppo per scoprire quanto di quello riportato oggi sarà confermato nella realtà. Grand Theft Auto 6 si preannuncia come un gioco epico che potrebbe ridefinire i limiti dell’intrattenimento videoludico.