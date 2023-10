Calexico in concerto, ecco la data e i biglietti per Reggio Emilia

I Calexico saranno in concerto a Reggio Emilia per la loro unica data italiana per festeggiare i vent’anni dalla pubblicazione di Feast Of Wire.

Indice

Calexico in concerto – Reggio Emilia, 24 ottobre 2023

Il 24 ottobre 2023 il Teatro Municipale Valli di Reggio Emilia , in occasione del Barezzi Festival, ospiterà i Calexico per l’unica data italiana del gruppo statunitense.

Il gruppo originario di Tucson (Arizona), festeggerà infatti i vent’anni dalla pubblicazione di Feast Of Wire, album capolavoro che li ha fatti amare dal pubblico di tutto il mondo per le loro atmosfere e stati d’animo ineguagliabili. Durante il concerto si alterneranno brani da questo intramontabile album ad altri del loro repertorio dal sound unico tipico del sud est americano, polveroso, sconfinato, desertico.

Un’anteprima del Barezzi Festival, in collaborazione con il Festival Aperto e con la Fondazione I Teatri nel magnifico Teatro Municipale Romolo Valli di Reggio Emilia.

Info e biglietti – Calexico in concerto in Italia

Biglietti disponibili e prezzi

Platea: 40 euro + dp

Palchi centrali: 36 euro + dp

Palchi laterali: 33 euro + dp

Loggione: 25 euro + dp

Vivaticket

QUESTO il link per acquistare i biglietti.

Cerca altri Concerti ed Eventi.