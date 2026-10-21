Angelo Ticli fa tre su quattro: «Solo l’Amore Vincerà» resta al vertice della TopSound MEI

Il cantautore e rocker italo-svizzero torna in vetta alla TopSound MEI con «Solo l’Amore Vincerà», a quota 20.705 punti. Dopo la finale di Sanremo Rock 2026, un nuovo successo per un artista che unisce l’energia dell’hard rock americano alla melodia italiana.

Il rock non conosce confini, e Angelo Ticli sembra deciso a dimostrarlo una classifica dopo l’altra. Tre primi posti in quattro settimane, un ritorno al vertice con 20.705 punti e un percorso che, dal palco del Teatro Ariston, continua a conquistare spazio sulla scena musicale indipendente.

Il cantautore, chitarrista e rocker italo-svizzero, di radici siciliane e anima profondamente rock, firma con «Solo l’Amore Vincerà» una sequenza significativa: primo posto nelle settimane 37 e 38, secondo nella 39 e di nuovo primo nella 40. Un risultato che va oltre i numeri e racconta la determinazione di un artista che ha fatto della musica una scelta di vita.

Nell’ultimo aggiornamento, «Solo l’Amore Vincerà» precede «Addicted» di Da Gaimchng3r feat. Kalired, secondo con 13.440 punti, e «App World» di ViennaCC, terzo con 11.520 punti: 7.265 punti di distacco tra primo e secondo posto. Al di là del singolo risultato settimanale, è soprattutto la permanenza ai vertici per quattro settimane consecutive a segnare un passaggio importante nel suo percorso indipendente.

«Quando vedo il mio nome al primo posto penso subito alle persone che hanno lavorato con me. Una canzone non appartiene soltanto a chi la canta: appartiene ai musicisti, ai tecnici, a chi ha creduto nel progetto e soprattutto a chi continua ad ascoltarla.»

Tra rock americano e melodia italiana

Cantante, chitarrista, bassista e autore, Angelo Ticli ha costruito la propria identità musicale tra Svizzera e Italia, senza mai perdere il legame con la Sicilia. Il suo linguaggio nasce dall’incontro tra il rock melodico internazionale e la sensibilità della canzone italiana, con influenze che vanno da Whitesnake e Thin Lizzy a Skid Row e Guns N’ Roses.

Dopo gli studi di elettronica all’École d’ingénierie appliquée di Losanna, Ticli ha lavorato nell’audio e nell’audiovisivo, maturando un’esperienza importante in Nagra Audio, per cui ha collaborato con lo staff tecnico del Montreux Jazz Festival, e lavorando per oltre dieci anni alla Radio Télévision Suisse (RTS).

È inoltre endorser e ambasciatore di marchi internazionali del settore: Reference Cables, Mezzabarba Custom Amplification, Flattley Guitar Pedals e Skull Strings. Sono collaborazioni che confermano il suo legame con il mondo della chitarra, dell’amplificazione e della ricerca sonora.

«Solo l’Amore Vincerà», una canzone nata da una storia personale

Dietro «Solo l’Amore Vincerà» c’è una storia di emozioni autentiche, rinascita e speranza. Il brano racconta la forza dell’amore, capace di restituire fiducia e luce anche nei momenti più difficili. Un ruolo importante lo ha avuto Maria Covello, che ha contribuito alla registrazione con pianoforte e cori, dando sensibilità e profondità a una composizione molto cara all’artista.

«Ci sono momenti in cui pensi che una parte di te si sia spenta per sempre. Poi incontri qualcuno capace di farti rivedere quella luce. “Solo l’Amore Vincerà” nasce da questo.»

Una produzione tra Svizzera e Italia

Il singolo riunisce musicisti di grande esperienza. Alle chitarre Angela Massafra, apprezzata per tecnica, virtuosismo e sensibilità melodica, e Giuseppe Scarpato, storico chitarrista, arrangiatore e produttore di Edoardo Bennato. Al basso Pierluigi Mingotti (Loredana Bertè, Il Volo, Francesco Guccini), alla batteria Ivano Zanotti (Ligabue, Loredana Bertè). Completano la formazione Giuseppe De Marco alle tastiere, Emanuel Ciancia “Mr. Hollywood”, sassofonista capace di unire energia rock e intensità espressiva, e Maria Covello al pianoforte e ai cori.

Le sessioni si sono svolte allo Studio du Régent di Crans-Montana con Serge Fernex; voce, mix e mastering sono stati affidati ad Alessandro Del Vecchio.

Dal Teatro Ariston alle classifiche indipendenti

Il nuovo primo posto arriva in un anno particolarmente intenso. Nel settembre 2026 Ticli ha raggiunto la finale di Sanremo Rock, esibendosi sul palco dell’Ariston come artista internazionale in rappresentanza della Svizzera. Con lui Angela Massafra e Antonello D’Urso alle chitarre, Andrea Torresani al basso, Ivano Zanotti alla batteria, Giuseppe De Marco alle tastiere ed Emanuel Ciancia “Mr. Hollywood” al sax. D’Urso, chitarrista acustico e corista, e Torresani, bassista, fanno parte della band dal vivo di Vasco Rossi.

Il successo di «Solo l’Amore Vincerà» non arriva da solo: nel 2026 «Cuore di Fuoco» aveva già conquistato il primo posto della TopSound per due settimane consecutive. Sono seguiti «She’s My Fire» e, a ottobre, «CataNYA», realizzata con il rapper Nino ed entrata al quinto posto della classifica indipendente italiana rock.

Il nuovo album

Ticli è al lavoro su un album di tredici brani, tra singoli già pubblicati e nuove composizioni. Tra i titoli in lavorazione figurano «Fuori Controllo», «La luce che ci tiene», «L’anima di un angelo» e «Fino all’ultimo respiro». L’obiettivo è riunire hard rock, melodia italiana, ballad e contaminazioni contemporanee.

“Continuare a vivere di sogni”

«Continuo a vivere di sogni. Può sembrare una frase semplice, ma per me significa credere che ci sia sempre qualcosa da costruire. Non importa quanti anni hai o quante volte sei caduto: se hai ancora qualcosa da raccontare, devi continuare a farlo.»

Dalla Svizzera all’Italia, passando per l’Ariston e le classifiche indipendenti, Angelo Ticli continua a costruire una carriera in cui la musica resta il modo per raccontare una storia personale e trasformarla in qualcosa da condividere.