Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 4 si chiamerà Sparking Zero?

Bandai Namco ha annunciato l’arrivo di un nuovo capitolo della celebre saga videoludica “Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi“ lo scorso marzo, ma da allora le informazioni sono state scarse, mantenendo i fan con la curiosità a mille. Nonostante il mistero che avvolge questo titolo, recenti sviluppi sembrano far emergere dettagli intriganti sulla sua nuova identità.

Budokai Tenkaichi

Per i veterani della serie, “Budokai Tenkaichi” è un nome che evoca epiche battaglie e incredibili avventure nel mondo di Dragon Ball. Questo franchise ha affascinato i giocatori per anni, portando avanti la storia degli iconici personaggi dell’anime e del manga. La serie Budokai Tenkaichi gode ancora oggi di ammirazione da parte dei fan, sia per la sua vasta gamma di personaggi giocabili sia per combattimenti adrenalinici. Il mix di combattimenti spettacolari e l’accurata rappresentazione dell’universo di Dragon Ball hanno reso questi giochi dei veri e propri capolavori.

Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi cambia nome?

Il 26 settembre scorso, Bandai Namco ha depositato il marchio “Sparking! Zero” negli Stati Uniti, facendo eco al nome giapponese della serie, “Dragon Ball Z Sparking!“. Questo nome, precedentemente associato provvisoriamente a “Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 4“, suggerisce che il nuovo gioco potrebbe essere un reboot completo della serie.

Mentre il marchio è stato depositato negli Stati Uniti, si ipotizza che in Giappone il gioco verrà chiamato “Dragon Ball Z Sparking! Zero“, mentre in Occidente continuerà a portare il nome di “Budokai Tenkaichi“. Tuttavia, rimangono ancora incognite sulla data di uscita e le piattaforme supportate.

L’entusiasmo per “Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 4” (o “Sparking! Zero“) cresce con ogni dettaglio rivelato. I fan non vedono l’ora di immergersi di nuovo nell’universo di Dragon Ball con un nuovo gioco che promette grandi emozioni (guarda il trailer QUI). Attendiamo con trepidazione ulteriori notizie da Bandai Namco, sperando che arriveranno presto per soddisfare la nostra sete di combattimenti.