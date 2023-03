FantaAmici 2023, ecco il regolamento e i punti

Inizia il FantaAmici 2023, il gioco basato sul Serale di Amici di Maria de Filippi e che permette ai fan del programma di costruirsi la propria squadra utilizzando i loro allievi e insegnati preferiti. Ecco il regolamento e bonus e malus previsti per concorrenti e professori.

Il Serale di Amici 22 è in partenza. Stasera, sabato 18 marzo 2023, prenderà infatti il via e gli allievi sono pronti alle varie sfide alle quali verranno sottoposti per arrivare alla vittoria finale. Come loro, anche i fan del programma potranno sfidarsi grazie al FantaAmici 2023.

Partecipare al FantaAmici 2023 è totalmente gratuito. Il funzionamento è semplice e molto simile al Fantacalcio o al FantaSanremo. Bisogna creare la propria squadra scegliendo un capitano (che sarà un insegnante di Amici). Il punteggio verrà poi calcolato sul sito ufficiale e sull’app, dove si troverà anche la classifica aggiornata di puntata in puntata.

Quando inizia il FantaAmici e come funziona

Il gioco è basato sulle puntate del Serale di Amici, che andranno in onda dal 18 marzo 2023 su Canale 5. I punti per il FantaAmici si guadagneranno (o si perderanno) in base ai risultati dei ragazzi durante le sfide e ai loro comportamenti durante la puntata (insultare un giudice, ad esempio, farà perdere punti).

Per partecipare, occorre creare una squadra scegliendo 5 dei ragazzi in gara e un capitano (ovvero un professore). I giocatori avranno 1000 monete a disposizione, da spendere per “acquistare” i componenti del proprio team. Per iniziare, basta semplicemente scaricare l’app FantaAmici sul proprio cellulare, o partecipare dal sito ufficiale del gioco.

FantaAmici: regolamento, bonus e malus

Come per ogni Fantagioco che si rispetti, anche per il FantaAmici 2023 sono previsti bonus e malus in base alle varie dinamiche.

100 punti bonus sono assicurati per il vincitore di Amici 22, 75 per il vincitore della categoria canto e altri 75 per quello che vincerà nel ballo. 50 punti sono assegnati a chi riceve una borsa di studio e 30 chi si giocherà la finale di Amici 22. 15 punti sono poi previsti per i partecipanti alla semifinale dell’edizione, per chi uscirà vincente da un ballottaggio, per chi nominerà un concorrente di Amici 21, per chi riuscirà ad ottenere il disco di platino, per chi pubblicherà un brano su Spotify e per chi conquisterà l’ambito riconoscimento di “più ascoltato sui digital store“.

I complimenti di Maria De Filippi valgono ben 10 punti bonus. 25 sono, invece, i punti assegnati a chi farà un’imitazione o indosserà i colori del FantaAmici. 25 punti anche per un bacio sulle labbra ad un altro allievo. Ben 100, invece, sono previsti per chi bacia Maria de Filippi sulle labbra, o “più semplicemente” per chi porterà in studio un forno elettrico o preparerà un sandwich durante una puntata serale di Amici 23. 50 sono invece i punti bonus per l’allievo che canterà la sigla di Mare Fuori. Lo stesso bonus andrà anche all’allievo che studierà in casetta il regolamento del FantaAmici, o eventuali strategie per fare punti.

Anche un’autoeliminazione, allo scopo di salvare un altro allievo, comporterà un buon riconoscimento in termini di punteggio per il FantaAmici 2023: sono infatti previsti addirittura 300 punti in questa occasione (denominata Bonus Hunger Games). Da non sottovalutare nemmeno un duetto con Gerry Scotti, che farà incassare la bellezza di 150 punti bonus, 70 punti bonus andranno anche a chi duetterà con Sabrina Ferilli.

Se qualche allievo verrà cacciato da Maria De Filippi, otterrà un malus di 75 punti al FantaAmici. Un duetto con Al Bano, invece, costerà 50 punti di malus. L’insulto al prof farà perdere 20 punti, il doppio (40) se a essere insultata dovesse essere Maria De Filippi. 15 punti in meno anche a chi verrà bippato, 30 di malus a chi lascia il programma e 50 punti in meno a chi abbandona lo studio di Amici.

Bonus e malus per i professori di Amici 22

+50 per il prof il cui alunno vince l’edizione di Amici 23, +30 per il prof di ballo o canto che vince la categoria. +15 per il lancio di un guanto di sfida. Qualcuno riceve un complimento da Gerry Scotti? 50 punti guadagnati. 75, invece, è il bonus per uno spogliarello. Ben 100 punti di bonus per un’esibizione con il cartello FantaAmici e per chi mostrerà in puntata la sua squadra del FantaAmici 2023. 50 punti di bonus andranno, invece a chi ballerà con Maria De Filippi. Ben 150 saranno i punti per un bacio sulle labbra sempre alla conduttrice. 30 punti di bonus per un bacio tra due insegnanti.

25 punti verranno sottratti al prof il cui allievo avrà una crisi di pianto e 20 a chi non sarà presente in studio. 15 punti di malus sono previsti per la critica al fisico di un allievo, 40 punti in meno a chi riceverà un rimprovero da Maria de Filippi e ben 50 punti di malus anche per chi palpeggerà un altro insegnante.

Il regolamento completo del FantaAmici lo trovate sul sito ufficiale.