Donald Trump arrestato per il caso Stormy Daniels, l’annuncio

Donald Trump ha annunciato sui social di aspettarsi di essere arrestato per il caso della pornostar Stormy Daniels. L’ex presidente degli Stati Uniti ha rivelato anche la data: sarà arrestato martedì 21 marzo 2023.

Donald Trump sarà arrestato?

L’ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha annunciato sui social che si aspetta di essere arrestato per il caso della pornostar Stormy Daniels. In particolare, sembra che l’incriminazione riguardi il presunto pagamento in nero alla Daniels, che avrebbe avuto luogo nell’ottobre 2016 per evitare che la relazione tra i due diventasse di dominio pubblico.

Secondo Trump, l’arresto dovrebbe avvenire martedì 21 marzo, ma non ha fornito ulteriori dettagli sul motivo per cui si aspetta di essere incriminato. Tuttavia, il suo team legale ha già affermato di essere preparato per i prossimi passi.

Donald Trump arrestato, la procura di Manhattan indaga

La procura distrettuale di Manhattan sembra stia ancora continuando l’indagine su questo caso. Al momento non sembrano esserci ulteriori sviluppi. Se Trump fosse davvero arrestato, diventerebbe il primo presidente degli Stati Uniti a dover affrontare un processo penale.

La protesta

Nonostante non ci siano ancora prove concrete contro Trump, l’ex presidente sembra essere molto sicuro della sua incriminazione, sostenendo che il procuratore distrettuale di Manhattan Alvin Bragg “lo odia” e per questo sarà sicuramente arrestato. A seguito di questo annuncio, Trump ha invitato i suoi sostenitori a scendere in piazza per protestare e “riprendersi la nazione“.

La prospettiva di una protesta di piazza in favore di Donald Trump, per evitare che venga arrestato, sta generando preoccupazione. Soprattutto dopo la rivolta del 6 gennaio 2021 al Campidoglio degli Stati Uniti, in cui sono morte 5 persone. La commissione d’inchiesta della Camera ha chiesto l’incriminazione di Trump per questo evento.