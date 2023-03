Amici 22 – Lorella Cuccarini contro Rudy Zerbi: “Insulti la tua intelligenza”

Durante il primo appuntamento Serale di Amici 22, Lorella Cuccarini e Rudy Zerbi non se le sono mandate a dire. “Non insultare la tua intelligenza”. Il maestro aveva infatti parlato di NDG come di “un imbucato del Serale“.

La prima puntata del Serale di Amici di Maria de Filippi, andata in onda sabato 18 marzo, ha già riservato qualche polemica e annessi bonus e malus al FantaAmici. Poco prima della la seconda eliminazione, Lorella Cuccarini e Rudy Zerbi hanno discusso in modo molto acceso. L’oggetto della discussione sono stati NDG e le critiche di Rudy Zerbi nei confronti dell’allievo: “Sei un imbucato al Serale“. La replica della maestra non si è fatta attendere: “Non insultare la tua intelligenza“.

Amici 22 – Lite tra Lorella Cuccarini e Rudy Zerbi

Lorella Cuccarini, durante il primo appuntamento del Serale di Amici 22 si è rivolta a Rudy Zerbi, facendo intendere che i commenti fatti da quest’ultimo su NDG, non sono passati inosservati: “Qui dentro non ci sono imbucati. Tutti i ragazzi che sono qui hanno preso una media dell’8. Non insultare la tua intelligenza, hai detto una cosa proprio sbagliata e il problema sei tu, perché tu puoi criticare i ragazzi, ma non puoi dire di una persona che si è guadagnata il serale che è un imbucato, considerando che la settimana scorsa non eri sicuro dei tuoi e non sapevi se portarli al serale. Quindi o menti prima o menti dopo“.

“Sei agguerrita“, ha ribattuto Zerbi. “Stai parlando da persona che non sa prendersi le sue responsabilità. Io fino all’ultimo momento ho ragionato su chi portare con me al Serale di Amici. Molto facile fare questi ragionamenti quando durante tutto l’anno non si prende una decisione e non si manda a casa nessuno“.

“Hai i tuoi metri di giudizio e io ho i miei“, ha risposto la Cuccarini. “Stai un po’ rosicando“, la conclusione di Rudy Zerbi.

La reazione di NDG

NDG, che nel frattempo ha atteso al centro dello studio che la disputa tra i due insegnati di Amici 22 si concludesse, prima di cantare si è lasciato andare a una battuta: “L’imbucato è quello che si diverte di più alle feste“. Hanno sorriso tutti, stemperando un po’ il clima. Purtroppo per lui, però, a seguito del ballottaggio finale contro Federica è stato eliminato dal programma.