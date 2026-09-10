Il fondatore di Artisti Online rende pubblici i modelli di lavoro dell’etichetta con “Musicista Indipendente”

Si chiama Musicista Indipendente ed è, di fatto, il registro di lavoro di un’Etichetta discografica messo a disposizione di chi vuole prendere la musica sul serio.

Lo firma Artisti Online ed è disponibile da Martedì 8 Settembre su www.musicistaindipendente.it.

Non è un corso, non è un libro motivazionale e non promette numeri. È un insieme di 44 strumenti – guide operative in PDF e fogli di lavoro Excel compilabili – organizzati in tre moduli che seguono l’ordine reale delle cose: Distribuzione e Promozione (18 strumenti), La Carriera (15), Soldi e diritti (11).

Chi lo ha realizzato

Marco Gatti è produttore discografico, compositore e fondatore dell’Etichetta Discografica Artisti Online, realtà attiva dal 2010 che si occupa di produzione, distribuzione e promozione per artisti indipendenti. È anche autore del libro bestseller su Amazon “Scrivere Canzoni” e del canale YouTube Marco Gatti, dove da anni racconta il music business senza giri di parole. Il materiale del prodotto non nasce da una ricerca a tavolino: sono i modelli, le scadenze e i controlli che l’etichetta usa tutti i giorni sui propri artisti.

Il problema che affronta

Chi pubblica da indipendente non fallisce perché la sua musica non piace. Fallisce perché carica il brano sul distributore senza pensare al budget da investire nella promozione; perché non sa come recuperare i guadagni che gli spettano; perché manda il comunicato a cinquanta indirizzi copiaincollati senza ricevere risposta; perché non ha idea di cosa gli spetti tra collecting e streaming — e non ha nessuna figura professionale a cui affidarsi. Il talento da solo non basta.

Che cosa cambia

Il “piano di uscita del singolo” è un cronoprogramma di dodici settimane che si compila da sé. La “scheda metadata” elenca i campi che decidono se i soldi arriveranno o no. Il “tracker playlist” tiene il conto delle submission e dei curatori. Il “report di crescita” fa capire se il progetto artistico sta davvero crescendo. Le guide spiegano come si sceglie un distributore leggendo le clausole, come si costruisce un ufficio stampa fai-da-te, come funziona davvero il pitching radiofonico, come capire se un contratto discografico è palesemente una truffa… In breve: non un metodo da improvvisare ma una procedura da seguire.