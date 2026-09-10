Oroscopo di sabato 12 settembre 2026: amore, lavoro e fortuna segno per segno

Scopri l’oroscopo di oggi, sabato 12 settembre 2026: amore, lavoro e fortuna segno per segno. Previsioni complete e classifica dei segni.

Oroscopo di Sabato 12 Settembre 2026

Ecco l’oroscopo di oggi, sabato 12 settembre 2026, con amore, lavoro e umore segno per segno.

Il sabato dei dialoghi più profondi e visionari — quello che porta la Luna in Bilancia come tono dialogico costante e poi, nel pomeriggio, i due transiti comunicativi più densi e significativi del ciclo di Mercurio in Bilancia in sequenza quasi simultanea. La Luna è in Bilancia per tutta la giornata portando la leggerezza dialogica, la reciprocità armonioSa e l’equilibrio relazionale come sfondo costante del primo sabato del nuovo ciclo lunare inaugurato venerdì. Mercurio è nel segno portando la comunicazione diplomatica più precisa ed equilibrata come registro costante.

Nel pomeriggio la giornata porta la qualità comunicativa più densa. Alle 17:59 CEST Mercurio forma il trigono con Plutone retrogrado in Acquario — il dialogo diplomatico che tocca le strutture più profonde e trasformative; la parola che raggiunge la sostanza più radicale delle cose; le conversazioni avanzate in questa finestra portano la qualità più duratura e trasformativamente genuina del ciclo bilancino. Poi alle 18:37 CEST Mercurio si oppone a Nettuno retrogrado in Ariete — la comunicazione che incontra la visione più dissolubile, l’intuizione come seconda voce, la nebbia visionaria come sfondo complementare del tardo pomeriggio; dove la diplomazia porta il sogno come qualità autentica? I due transiti si perfezionano a 38 minuti l’uno dall’altro — il pomeriggio porta la profondità trasformativa e poi la visione dissolubile come due registri consecutivi del dialogo più denso del sabato. Venere in Scorpione porta la profondità relazionale intensa come sfondo del ciclo. Giove in Leone porta l’amplificatore generoso. Marte in Cancro porta il drive emotivo protettivo. La doppia risonanza vergine porta la qualità metodica analitica come sfondo intellettuale complementare.

Tema del giorno: Luna Bilancia (tutta la giornata) + Mercurio trigono Plutone Rx (17:59 CEST) + Mercurio opposto Nettuno Rx (18:37 CEST) — il sabato del dialogo più profondo e visionario del ciclo autunnale

Approfondisci: Calcolo Affinità di Coppia tra Segni Zodiacali

Ariete ♈

Amore: La Luna in Bilancia porta l’opposizione (Bilancia ↔ Ariete = opposizione 180°) come verifica relazionale del ciclo. Mercurio in Bilancia porta l’opposizione comunicativa — il dialogo che cerca l’equilibrio nel coraggio diretto. Sabato pomeriggio il trigono Plutone porta la profondità trasformativa nell’opposizione; l’opposizione Nettuno porta la visione come sfondo dell’equilibrio. Giove in Leone porta il trigono di fuoco come sfondo espansivo. Saturno e Chirone Rx nel segno portano il doppio ciclo revisionante.

Lavoro: Il trigono porta l’espansione. L’opposizione porta la verifica relazionale comunicativa più necessaria. Il pomeriggio porta la profondità e la visione come registri dell’opposizione. Le strutture reggono nel ciclo lungo.

Salute: Vitalità in buona forma con il trigono. Il doppio ciclo porta la compassione come sfondo.

Consiglio del giorno: L’opposizione porta la verifica relazionale comunicativa più necessaria. Il pomeriggio porta la profondità e la visione. Il trigono porta l’espansione. Il doppio ciclo porta la compassione. Il sabato porta le comprensioni verso la settimana.

Toro ♉

Amore: La Luna in Bilancia porta il quinconce (150°) — adattamento armonioso dialogico. La doppia risonanza vergine porta il trigono di terra (Vergine ↔ Toro = trigono 120°) come qualità metodica costruttiva. Marte in Cancro porta il sestile (Cancro ↔ Toro = sestile 60°) come drive emotivo costruttivo. Il pomeriggio il trigono Plutone da Mercurio porta la profondità comunicativa costruttiva; l’opposizione Nettuno porta la visione come sfondo complementare.

Lavoro: Il trigono porta la solidità metodica. Il sestile porta il drive costruttivo. Il quinconce porta l’adattamento. Le strutture reggono nel ciclo lungo.

Salute: Stabile. Il trigono porta nutrimento metodico costruttivo. Il sestile porta il drive.

Consiglio del giorno: Il trigono porta la solidità metodica. Il sestile porta il drive costruttivo. Il quinconce porta l’adattamento armonioso. Il pomeriggio porta la profondità e la visione. Le strutture reggono verso la settimana.

Gemelli ♊

Amore: Urano Rx è nel segno portando la revisione innovativa. La Luna in Bilancia porta il trigono d’aria (Bilancia ↔ Gemelli = trigono 120°) come leggerezza dialogica armonioSa. Mercurio — dominante — in Bilancia porta il trigono d’aria come comunicazione armonioSa. La doppia risonanza d’aria (trigono Luna + trigono Mercurio) porta la qualità comunicativa più armonioSa e leggermente dialogica del sabato. Il pomeriggio il trigono Plutone porta la profondità trasformativa del dialogo; l’opposizione Nettuno porta la visione come sfondo. Domani il trigono Urano Rx porta il momento più originale del ciclo.

Lavoro: La doppia risonanza porta la qualità comunicativa più armonioSa del sabato. Il trigono Plutone porta la profondità trasformativa. Le strutture reggono nel ciclo lungo.

Salute: Sistema nervoso in buona forma. La doppia risonanza porta la qualità armonioSa dialogica.

Consiglio del giorno: La doppia risonanza porta la qualità comunicativa più armonioSa del sabato. Il pomeriggio il trigono Plutone porta la profondità più duratura. L’opposizione Nettuno porta la visione. Urano Rx porta la riflessione. Le strutture reggono verso il trigono Urano di domani.

Cancro ♋

Amore: Marte è nel segno portando il drive emotivo protettivo. La Luna in Bilancia porta il quadrato (Bilancia ↔ Cancro = quadrato 90°) — verifica relazionale del drive nella reciprocità. La doppia risonanza vergine porta il sestile (Vergine ↔ Cancro = sestile 60°) come comunicazione metodica. Venere in Scorpione porta il trigono d’acqua (Scorpione ↔ Cancro = trigono 120°) come profondità relazionale armonioSa. Il pomeriggio l’opposizione Nettuno porta la visione profonda d’acqua come sfondo.

Lavoro: Marte porta il drive. Il sestile porta la comunicazione metodica. Il trigono d’acqua porta la qualità profonda. Il quadrato porta la verifica. Le strutture reggono nel ciclo lungo.

Salute: Zona stomaco in ottima forma. Marte porta vitalità. Il trigono d’acqua porta nutrimento profondo.

Consiglio del giorno: Marte porta il drive emotivo. Il trigono d’acqua porta la profondità relazionale. Il sestile porta la comunicazione metodica. Il quadrato porta la verifica. Il sabato porta la qualità emotiva verso la settimana.

Leone ♌

Amore: Giove è nel segno portando l’amplificatore generoso. La Luna in Bilancia porta il sestile favorevole (Bilancia ↔ Leone = sestile 60°) come leggerezza dialogica armonioSa. Mercurio in Bilancia porta il sestile (Bilancia ↔ Leone = sestile 60°) come comunicazione armonioSa. La doppia risonanza favorevole (sestile Luna + sestile Mercurio) porta la qualità comunicativa più armonioSa e generosamente espansiva del sabato. Il pomeriggio il trigono Plutone porta la profondità costruttiva; l’opposizione Nettuno porta la visione come sfondo generoso.

Lavoro: La doppia risonanza porta le opportunità collaborative più armonioSe del sabato. Giove porta l’amplificatore. Le strutture avanzate reggono nel ciclo lungo.

Salute: Vitalità ottima con Giove. La doppia risonanza porta la qualità armonioSa espansiva.

Consiglio del giorno: Giove porta l’amplificatore generoso. La doppia risonanza porta la qualità comunicativa più armonioSa ed espansiva del sabato. Il pomeriggio porta la profondità e la visione. Le strutture reggono. Il sabato porta la qualità creativa verso la settimana.

Vergine ♍

Amore: Il Sole è nel segno portando la vitalità metodica più genuina. La Luna in Bilancia porta il quinconce (150°) — adattamento dialogico. Mercurio — dominante — è in Bilancia: il pomeriggio il trigono Plutone porta la comunicazione metodica più profonda e trasformativa; l’opposizione Nettuno porta la comunicazione metodica nel campo della visione più dissolubile. Marte in Cancro porta il sestile come drive costruttivo.

Lavoro: Il sole porta la stagione solare metodica. Il pomeriggio i due transiti portano le verifiche comunicative più profonde e visionarie. Il sestile porta il drive costruttivo. Le strutture reggono verso l’equinozio del 22.

Salute: La zona digestiva risponde bene. Il Sole porta la vitalità metodica più genuina. Il sestile porta il drive costruttivo.

Consiglio del giorno: Il pomeriggio i due transiti portano le verifiche comunicative più profonde e visionarie — usa quella finestra per le riflessioni più necessarie. Il sestile porta il drive costruttivo. Le strutture reggono verso l’equinozio. Il sabato porta la qualità metodica verso la chiusura della stagione solare.

Bilancia ♎

Sei il segno più fortunato del giorno.

Amore: Il sabato porta alla Bilancia la qualità di risonanza più dialogicamente profonda, visionariamente genuina e comunicativamente autentica del secondo sabato di settembre. La Luna è nel segno per tutta la giornata portando la leggerezza dialogica, la reciprocità armonioSa e l’equilibrio relazionale come tono costante e naturalmente proprio. Mercurio è nel segno portando la comunicazione diplomatica più precisa ed equilibrata come registro costante. La doppia risonanza bilancina (Luna + Mercurio nel segno) porta la qualità comunicativa più armonioSamente dialogica, reciprocamente autentica e diplomaticamente genuina del sabato. Giove in Leone porta il sestile (Leone ↔ Bilancia = sestile 60°) come amplificatore armonioso espansivo. La triplice risonanza favorevole (Luna + Mercurio + sestile Giove) porta la qualità più armonioSamente espansiva, dialogicamente profonda e generosamente autentica del sabato.

Poi nel pomeriggio arrivano i due transiti più significativi del ciclo bilancino. Alle 17:59 CEST Mercurio forma il trigono con Plutone retrogrado in Acquario — il dialogo diplomatico che raggiunge la sostanza più profonda e trasformativamente radicale delle cose; le conversazioni avanzate in questa finestra portano la qualità più duratura, profondamente trasformativa e genuinamente radicale del ciclo bilancino. Poi alle 18:37 CEST Mercurio si oppone a Nettuno retrogrado in Ariete — la comunicazione diplomatica che incontra la visione più dissolubile, l’intuizione come seconda voce, la nebbia visionaria come sfondo del tardo pomeriggio; dove la diplomazia porta il sogno come qualità autentica? I due transiti a 38 minuti l’uno dall’altro portano il dialogo nella sua forma più complessa: prima la profondità trasformativa, poi la visione dissolubile come due registri consecutivi del sabato pomeriggio più denso del ciclo bilancino. Venere in Scorpione porta il semisestile (Scorpione ↔ Bilancia = semisestile 30°) — la profondità scorpionica come sfondo complementare della leggerezza bilancina. In amore, il sabato porta la qualità di connessione più dialogicamente profonda, visionariamente genuina e reciprocamente autentica del secondo sabato di settembre — la triplice risonanza porta la leggerezza come modo naturale; i due transiti del pomeriggio portano la profondità e la visione come le due qualità più dense e significative del dialogo d’amore del sabato.

Lavoro: La triplice risonanza porta le collaborazioni più armonioSamente espansive, dialogicamente profonde e comunicativamente genuine del sabato. Le strutture avanzate nella finestra del pomeriggio (17:59-18:37 CEST) reggono nel ciclo lungo come fondamento del ciclo bilancino — le conversazioni di quel sabato pomeriggio hanno la qualità più duratura e trasformativamente autentica.

Salute: La zona lombare in ottima forma. La triplice risonanza porta la leggerezza armonioSa espansiva come qualità energetica più genuina del sabato.

Consiglio del giorno: La triplice risonanza porta la qualità comunicativa più armonioSa ed espansiva del sabato. Il pomeriggio (17:59-18:37 CEST) porta prima il dialogo più profondo e trasformativo (trigono Plutone) e poi la visione più dissolubile (opposizione Nettuno) — usa quella finestra per le conversazioni più significative; reggono nel ciclo lungo. Le strutture avanzate diventano fondamento del ciclo bilancino.

Scorpione ♏

Amore: Venere è nel segno portando la profondità relazionale più intensa. La Luna in Bilancia porta il semisestile (30°) — transizione verso la profondità. Il pomeriggio il trigono Plutone da Mercurio porta la qualità più profondamente trasformativa del dialogo vicino al segno; l’opposizione Nettuno porta la visione. Marte in Cancro porta il trigono d’acqua (Cancro ↔ Scorpione = trigono 120°) come drive profondo. La doppia risonanza vergine porta il sestile (Vergine ↔ Scorpione = sestile 60°) come qualità metodica.

Lavoro: Venere porta il ciclo profondo. Il trigono d’acqua porta il drive profondo. Il sestile porta la comunicazione metodica. Le strutture reggono nel ciclo lungo.

Salute: Vitalità in buona forma. Il trigono d’acqua porta nutrimento profondo. Il sestile porta la qualità metodica.

Consiglio del giorno: Venere porta la profondità relazionale più intensa. Il trigono d’acqua porta il drive profondo. Il sestile porta la comunicazione metodica. Il pomeriggio porta la profondità trasformativa. Le strutture reggono verso la settimana.

Sagittario ♐

Amore: Giove — dominante — in Leone porta il trigono di fuoco sedimentato. La Luna in Bilancia porta il sestile favorevole (Bilancia ↔ Sagittario = sestile 60°) come leggerezza dialogica armonioSa. Mercurio in Bilancia porta il sestile come comunicazione armonioSa. La doppia risonanza favorevole (sestile Luna + sestile Mercurio) porta la qualità visionaria più armonioSamente dialogica del sabato. Il pomeriggio il trigono Plutone porta la profondità visionaria; l’opposizione Nettuno porta la visione come sfondo visionario espansivo.

Lavoro: La doppia risonanza porta la qualità visionaria più armonioSa del sabato. Il trigono porta le opportunità espansive. Le strutture reggono nel ciclo lungo.

Salute: Ottima vitalità con il trigono e la doppia risonanza. Il sabato porta la qualità visionaria armonioSa come sfondo.

Consiglio del giorno: La doppia risonanza porta la qualità visionaria più armonioSa del sabato. Il pomeriggio porta la profondità e la visione visionaria. Il trigono porta l’espansione. Le strutture reggono. Il sabato porta la qualità verso la settimana più espansiva.

Capricorno ♑

Amore: La Luna in Bilancia porta il quadrato (Bilancia ↔ Capricorno = quadrato 90°) — verifica relazionale strutturale. La doppia risonanza vergine porta il trigono di terra (Vergine ↔ Capricorno = trigono 120°) come qualità metodica costruttiva. Il pomeriggio il trigono Plutone porta la profondità costruttiva; l’opposizione Nettuno porta la visione come sfondo strutturale. Il trigono porta la solidità come sfondo del quadrato.

Lavoro: Il trigono porta la solidità metodica. Il quadrato porta la verifica strutturale. Il pomeriggio porta la profondità e la visione. Le strutture reggono nel ciclo lungo.

Salute: Stabile. Il trigono porta la solidità metodica. Il quadrato porta la verifica.

Consiglio del giorno: Il trigono porta la solidità metodica costruttiva. Il quadrato porta la verifica strutturale. Il pomeriggio porta la profondità e la visione costruttiva. Le strutture reggono. Il sabato porta le fondamenta verso la settimana.

Acquario ♒

Amore: Urano Rx nel segno (Gemelli) porta la revisione innovativa. Il Nodo Nord nel segno porta la cinquantacinquesima giornata karmicaa. La Luna in Bilancia porta il trigono d’aria karmico (Bilancia ↔ Acquario = trigono 120°) come leggerezza karmicaa armonioSa. Mercurio in Bilancia porta il trigono d’aria karmico come comunicazione armonioSa karmicaa. Il pomeriggio il trigono Plutone da Mercurio porta la profondità trasformativa karmicaa più significativa del giorno — Plutone è in Acquario (nel segno stesso!): il trigono Mercurio-Plutone porta la comunicazione bilancina nel segno dell’Acquario come qualità profondamente karmicaa e trasformativamente autentica del sabato pomeriggio. Poi l’opposizione Nettuno porta la visione come sfondo complementare.

Lavoro: Il trigono karmico porta la qualità armonioSa karmicaa di tutto il sabato. Il pomeriggio il trigono Plutone porta la profondità karmicaa più significativa — Plutone nel segno porta la qualità trasformativa più radicale. Le comprensioni reggono nel ciclo lungo.

Salute: Ottima energia. Il trigono karmico porta la qualità armonioSa. Plutone nel segno porta la trasformazione karmicaa.

Consiglio del giorno: Il trigono karmico porta la qualità armonioSa di tutto il sabato. Il pomeriggio il trigono Plutone porta la profondità trasformativa più significativa — Plutone è nel segno stesso portando la qualità karmicaa più radicale. Il Nodo porta la cinquantacinquesima integrazione. Le comprensioni reggono nel ciclo lungo.

Pesci ♓

Amore: Mercurio si oppone a Nettuno (18:37 CEST) — Nettuno è in Ariete (non più in Pesci). Il pomeriggio l’opposizione porta la comunicazione bilancina nel campo della visione nettuniana ariete. Venere in Scorpione porta il trigono d’acqua (Scorpione ↔ Pesci = trigono 120°) come profondità armonioSa. Marte in Cancro porta il trigono d’acqua (Cancro ↔ Pesci = trigono 120°) come drive intuitivo. Il doppio trigono d’acqua porta la qualità intuitiva più profondamente armonioSa del sabato.

Lavoro: Il doppio trigono porta la qualità creativa intuitiva più profonda. Le strutture reggono nel ciclo lungo.

Salute: Sensibilità fisica in buona forma. Il doppio trigono porta nutrimento intuitivo profondo.

Consiglio del giorno: Il doppio trigono porta la qualità intuitiva più profondamente armonioSa del sabato. Le strutture reggono nel ciclo lungo. Il pomeriggio l’opposizione Nettuno porta la visione visionaria. Il sabato porta la profondità intuitiva verso la settimana.

Oroscopo 12 settembre 2026 – Classifica del giorno

Bilancia Leone Sagittario Gemelli Acquario Cancro Pesci Vergine Scorpione Toro Capricorno Ariete

(Essere in basso non significa “sabato da buttare”: vuol solo dire che oggi servono più calma, selezione e cura di sé.)

FAQ Oroscopo Giornaliero 12 settembre 2026

Qual è il segno più fortunato di sabato 12 settembre 2026? Il segno più fortunato di oggi è la Bilancia. La triplice risonanza favorevole — la Luna nel segno, Mercurio nel segno e il sestile da Giove in Leone — porta la qualità comunicativa più armonioSamente espansiva, dialogicamente profonda e reciprocamente autentica del sabato. I due transiti del pomeriggio (trigono Plutone alle 17:59 e opposizione Nettuno alle 18:37 CEST) portano il dialogo bilancino nella sua forma più densa e significativamente autentica del ciclo autunnale — le conversazioni di quel pomeriggio portano la qualità più duratura e trasformativamente genuina. Anche Leone e Sagittario escono favoriti: entrambi per la doppia risonanza favorevole (sestile Luna + sestile Mercurio) con la generosità leonina e la vivacità visionaria come sfondo. Cosa portano il trigono Mercurio-Plutone e l’opposizione Mercurio-Nettuno del 12 settembre 2026? Il sabato pomeriggio porta i due transiti comunicativi più densi e significativi del ciclo di Mercurio in Bilancia in sequenza quasi simultanea. Alle 17:59 CEST Mercurio in Bilancia forma il trigono con Plutone retrogrado in Acquario — la comunicazione diplomatica che raggiunge la sostanza più profonda e trasformativa; le conversazioni avanzate in quella finestra portano la qualità più duratura e radicalmente autentica del ciclo bilancino; dove il dialogo porta la trasformazione genuina? Poi alle 18:37 CEST Mercurio si oppone a Nettuno retrogrado in Ariete — il dialogo che incontra la visione più dissolubile e l’intuizione come seconda voce; dove la diplomazia porta il sogno come qualità autentica? I due transiti si perfezionano a 38 minuti l’uno dall’altro portando la profondità trasformativa e poi la visione dissolubile come due registri consecutivi del pomeriggio più denso del ciclo bilancino. Com’è l’energia generale di sabato 12 settembre 2026? Sabato 12 settembre porta la qualità comunicativa più profonda, visionariamente densa e dialogicamente autentica del secondo sabato di settembre.

Tutto il giorno — Luna in Bilancia + Mercurio nel segno: la leggerezza dialogica, la reciprocità armonioSa e l’equilibrio relazionale come tono costante; la doppia risonanza bilancina porta la qualità comunicativa più naturale e armonioSamente genuina come sfondo del mattino

17:59 CEST — Mercurio trigono Plutone Rx: il dialogo che raggiunge la profondità più trasformativa; le conversazioni avanzate in questa finestra portano la qualità più duratura del ciclo bilancino

18:37 CEST — Mercurio opposto Nettuno Rx: la comunicazione che incontra la visione dissolubile; l’intuizione come seconda voce; la nebbia visionaria come sfondo complementare del tardo pomeriggio Qual è il consiglio generale dell’oroscopo di oggi? In amore: usa il mattino con la triplice risonanza bilancina per le connessioni più armonioSamente dialogiche e reciprocamente genuine; poi usa il pomeriggio (17:59-18:37 CEST) per le conversazioni più profonde e visionariamente autentiche — le strutture relazionali avanzate in quella finestra reggono nel ciclo lungo. Nel lavoro: le strutture comunicative avanzate nella finestra del pomeriggio hanno la qualità più duratura e trasformativamente autentica del ciclo bilancino; usa il mattino per le collaborazioni più armonioSe come fondamento. Con te stesso: il sabato porta la leggerezza del mattino e la profondità del pomeriggio come due qualità diverse e ugualmente necessarie del ciclo comunicativo più autentico — rispetta ognuna nell’ordine in cui si presenta. Domanda guida del giorno: “Quale conversazione profondamente autentica e genuina porto nella finestra del pomeriggio (17:59-18:37 CEST) come fondamento più duratura del ciclo bilancino — e quella qualità di dialogo profondo diventa il seme più fertile verso la settimana?” Perché seguire l’oroscopo giornaliero? L’oroscopo giornaliero offre un angolo di lettura sulle energie del momento, utile per capire perché certi giorni sembrano più scorrevoli di altri.

Aiuta a riconoscere le aree della vita che meritano attenzione in quel preciso giorno.

Le stelle indicano il meteo energetico, ma come ti muovi dentro questa giornata resta sempre una tua scelta.

Conclusione Oroscopo Giornaliero 12 Settembre 2026

L’oroscopo di sabato 12 settembre 2026 racconta una giornata perfetta per:

Portare le conversazioni più profonde e trasformativamente genuine nella finestra del pomeriggio (17:59 CEST — trigono Plutone) — le strutture comunicative avanzate in quella finestra reggono nel ciclo lungo come fondamento del ciclo bilancino più autentico e duratura

Rispettare la sequenza del tardo pomeriggio come la più densa del ciclo comunicativo autunnale: il dialogo profondo (trigono Plutone alle 17:59) e poi la visione dissolubile (opposizione Nettuno alle 18:37) come due qualità consecutive del sabato

Usare il mattino con la triplice risonanza bilancina (Luna + Mercurio + sestile Giove) per le connessioni più armonioSamente dialogiche e reciprocamente genuine come fondamento verso il pomeriggio più denso

In amore , il sabato porta la leggerezza armonioSa del mattino e la profondità trasformativa del pomeriggio come due qualità diverse e ugualmente necessarie — onora ognuna nell’ordine in cui si presenta; le connessioni della finestra del pomeriggio reggono nel ciclo lungo come le più durature del ciclo bilancino

, il sabato porta la leggerezza armonioSa del mattino e la profondità trasformativa del pomeriggio come due qualità diverse e ugualmente necessarie — onora ognuna nell’ordine in cui si presenta; le connessioni della finestra del pomeriggio reggono nel ciclo lungo come le più durature del ciclo bilancino Nel lavoro , le strutture comunicative avanzate nella finestra del pomeriggio (17:59-18:37 CEST) hanno la qualità più duratura e trasformativamente autentica del ciclo bilancino; il mattino porta le collaborazioni più armonioSe come fondamento; le strutture avanzate reggono nel ciclo lungo

, le strutture comunicative avanzate nella finestra del pomeriggio (17:59-18:37 CEST) hanno la qualità più duratura e trasformativamente autentica del ciclo bilancino; il mattino porta le collaborazioni più armonioSe come fondamento; le strutture avanzate reggono nel ciclo lungo Con te stesso, questo sabato porta il ciclo comunicativo più ricco e visionariamente autentico del secondo sabato di settembre: la leggerezza come apertura, la profondità come registro pomeridiano, la visione come chiusura — tre qualità diverse e ugualmente necessarie del sabato più comunicativamente denso del ciclo autunnale

Queste previsioni astrologiche sono basate sull’analisi dei transiti planetari. Continua a seguirci su Atom Heart Magazine per leggere ogni giorno l’oroscopo aggiornato e le previsioni giornaliere, settimanali e mensili.

Condividi l’oroscopo con chi ami e seguici per aggiornamenti quotidiani su amore, fortuna e lavoro!

Scopri di più sull’oroscopo QUI.

I contenuti pubblicati dalla Redazione di Atom Heart Magazine sono curati e supervisionati da Adriano Costantino , fondatore della pubblicazione dal novembre 2012.