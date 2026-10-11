East Market presenta Pet Market, il nuovo spazio dedicato al mondo degli animali domestici

East Market

Nuovo appuntamento con East Market, l’evento vintage milanese dedicato a privati e professionisti, dove tutti possono comprare e vendere. Domenica 18 ottobre, oltre a centinaia di espositori selezionati provenienti da tutta Italia, debutterà per la prima volta Pet Market, il nuovo spazio interamente dedicato al mondo degli animali domestici.

Accanto a Pet Market, East Market proporrà la consueta ampia selezione di oggetti vintage, second-hand e da collezione. Negli oltre 6.000 mq dell’ex fabbrica aeronautica di Mecenate, centinaia di espositori offriranno abbigliamento vintage, artigianato, design, modernariato, arredamento, dischi in vinile, libri, fumetti, elettronica, giochi, sneakers, fotografia, toys e molto altro.

Fin dalla sua prima edizione, East Market è sempre stato un evento pet friendly. Ogni mese migliaia di visitatori scelgono di trascorrere la giornata insieme ai propri cani, trasformando il market in uno dei luoghi più accoglienti e inclusivi della città anche per gli animali.

Da questa vocazione naturale nasce Pet Market, un progetto che riunisce brand, designer, artigiani, produttori indipendenti e associazioni all’interno di uno spazio esclusivo. Non una semplice fiera di settore, ma un punto d’incontro tra creatività, design, sostenibilità e amore per gli animali, nello stile unico di East Market.

Qui sarà possibile trovare accessori come guinzagli, collari, cucce e giochi, oltre a pet food naturale, pet bakery, servizi di toelettatura e pet fashion. Non mancheranno inoltre esperienze dedicate agli animali e ai loro padroni, con la possibilità di farsi ritrarre da illustratori, artisti e fotografi.

Main partner dell’iniziativa è proprio Dog Heroes, marchio milanese specializzato nella produzione e commercializzazioni di alimentazione casalinga e snack naturali per cani dal 2020, che ha recentemente lanciato la sua linea per gatti Cat Heroes.

Tra i partner dell’iniziativa anche Oasi Muso, rifugio dedicato alla protezione, al recupero e alla cura degli animali in difficoltà, con particolare attenzione ai cani abbandonati o in situazioni di emergenza.

Tra gli espositori di Pet Market ci sarà Leo & Luna, con cucce, materassini e accessori che uniscono comfort, stile e praticità. Tutti i prodotti sono realizzati a mano, utilizzando tessuti selezionati e completamente lavabili.

Quercia Bianca proporrà invece prodotti beauty naturali per cani e gatti. Camomilla, calendula, lavanda, menta, amamelide, salvia e mirtillo sono solo alcune delle piante officinali coltivate e trasformate in estratti attivi, combinati con ingredienti ipoallergenici e studiati per rispettare la pelle e il pelo degli animali.

Robert Corbari, artista specializzato nel ritratto animale, presenterà i suoi disegni, applicabili su diversi oggetti come asciugamani, ombrelli, etichette e molto altro. Durante l’evento sarà inoltre disponibile per sessioni di live painting dedicate agli amici a quattro zampe.

Grande spazio sarà dedicato alla moda, con capi e accessori dagli inizi del Novecento agli anni 2000, tra pezzi firmati, denim, militare, college, streetwear, custom e upcycling. Nella Vinyl Area saranno presenti dischi di diversi generi musicali, insieme a CD, musicassette, VHS, DVD e oggetti legati alla cultura musicale.

La filosofia di East Market è racchiusa nel motto “Everything Old Is New Again”: dare una seconda o terza vita a oggetti provenienti dal passato, valorizzandone l’unicità e promuovendo una cultura del riuso e della sostenibilità.

A completare l’esperienza, Bar Ventura, ispirato ai bar italiani degli anni ’70, ’80 e ’90, proporrà bevande, caffetteria e una selezione di snack e street food. Nel cortile saranno inoltre presenti numerosi food truck con proposte internazionali, italiane, vegane, per celiaci e bambini.

La giornata sarà accompagnata da DJ set, mostre, aree tematiche e attività, confermando East Market non come semplice mercatino, ma come un vero evento esperienziale dedicato a shopping, cultura, musica, creatività e condivisione.

domenica 18 ottobre

dalle 10 alle 21

Via Mecenate, 88/A – Milano

Ingresso Euro 6

Infoline +393516559781