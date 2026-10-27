Sgarbato, nuovo progetto, Sergio Rossomalpelo Gaggiotti, musica italiana

Disponibile da lunedì 26 ottobre solo su Bandcamp, “Sgarbato” è il nuovo progetto di Sergio Rossomalpelo Gaggiotti.

Dopo centinaia di concerti, oltre 100mila copie vendute in 35 Paesi e il prestigioso posizionamento nella “The Vatican Playlist” come unico italiano, Sergio Gaggiotti, conosciuto anche come Rossomalpelo, pubblica un progetto di 8 tracce tra brani riarrangiati e inediti. Sgarbato è nato senza logiche di mercato, ma guidato solo dal pubblico e dalla musica.

C’è qualcosa che splende, viva e ostinata, nella musica di Sergio Gaggiotti. Compositore, scrittore, arrangiatore, guitar live performer. È una specie di luce intima che, invece di affievolirsi nel silenzio di questi anni, ha continuato a crescere nell’ombra. Simile a un lungo raggio di sole capace di attraversare l’assenza. Il suo ritorno oggi con Sgarbato non è un semplice appuntamento discografico, ma ha il sapore denso e catartico di una resurrezione. Le sue nuove canzoni sono piene di un sentimento puro, vibrate da uno strazio segreto che non ferisce, ma brilla proprio dentro quella luce.

Conosciuto da sempre anche con lo pseudonimo Rossomalpelo, omaggio all’opera di Verga e al colore di una chioma che oggi lo vede ironicamente definirsi un “ex-rosso”, Gaggiotti, figura di rilievo della canzone d’autore underground nazionale con una carriera ultraventennale, annuncia un nuovo capitolo del suo percorso artistico realizzato in sinergica collaborazione con il produttore e chitarrista Francesco Valente che ha fortemente voluto che Sergio riprendesse soprattutto ad incidere dischi. Un ritorno nato quindi per una spinta d’amore incontrollabile e per la presenza fedele di chi non ha mai smesso di ascoltarlo.

L’artista commenta il nuovo progetto

«Alla fine non ho che la musica che suono a render conto di quello che siamo», dichiara Gaggiotti. «Non ho strumenti per comprendere davvero come vanno le mie canzoni. O quali percorsi intraprendano nel mondo. Sono e rimango un invisibile, ma la spinta a tornare è nata proprio da chi mi ha sempre ascoltato.»

L’artista romano ha tracciato una strada del tutto personale nella canzone d’autore italiana. Dagli esordi con il quintetto Rossomalpelo (definiti da Vincenzo Mollica “una tra le migliori band di musica d’autore di sempre”), capace di fondere jazz, tango, blues, musica popolare e caraibica, con un’evidente impronta di Jazz Manouche e Gipsy Jazz. Con la carriera solista, la sua musica ha attraversato i confini nazionali raggiungendo ascoltatori in 118 Paesi, copie vendute in 35 mercati esteri, centinaia di concerti e il quarto posto nella “The Vatican Playlist” (unico artista italiano presente).

Il nuovo viaggio musicale “Sgarbato”

Questa nuova stagione si articola in 8 brani: uno specchio a due facce composto da 4 pezzi storici completamente risuonati e riarrangiati e 4 inediti. Due binari sinergici ma indipendenti, focalizzati sulla fusione tra la canzone d’autore e le strutture armoniche del Jazz tramite l’inedito filtro stilistico da lui stesso denominato “Pozz”. Sgarbato unisce tracce sincere, vive dove coesistono due mondi paralleli. Il patrimonio del passato restituito a nuova vita tramite originali arrangiamenti e una nuova direzione d’indagine fondata sulla scrittura “gestuale” con un consapevole richiamo al gesto pittorico. Un’opera pura, libera dai meccanismi del mercato, che riafferma la musica come viscerale necessità espressiva e profonda empatia con l’anima di chi ascolta.

Un’arte capace da sempre di viaggiare lontano soltanto grazie al passaparola e alla forza del cuore.