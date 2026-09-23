ADM Project, fuori “Bugie di cera”, il nuovo singolo

ADM Project torna con “Bugie di Cera”: il nuovo viaggio strumentale firmato da Alessio Miccichè. Dopo i recenti lavori pubblicati, ADM Project, il progetto musicale ideato dal chitarrista e compositore Alessio Miccichè, annuncia l’uscita del nuovo singolo strumentale “Bugie di Cera”, disponibile da oggi Mercoledì 23 settembre 2026 su tutte le piattaforme digitali.

Un brano che racconta la fragilità delle illusioni e il momento in cui ogni certezza costruita su apparenze inizia inevitabilmente a incrinarsi. Un percorso musicale intenso e cinematografico, nel quale ogni strumento contribuisce a costruire una narrazione capace di parlare direttamente all’ascoltatore.

La firma autoriale e produttiva La composizione nasce dalla visione artistica di Alessio Miccichè, autore della musica, delle parti di chitarra e dell’arrangiamento generale del brano. A dare voce alle emozioni del pezzo è il sassofono di Luca Roseto, autore delle linee melodiche dello strumento, che con un’interpretazione intensa e profondamente espressiva diventa il protagonista della narrazione musicale. Le sue melodie dialogano con la chitarra creando un equilibrio fatto di tensione, delicatezza e profondità emotiva.

A sostenere questo dialogo interviene il basso di Roberto Pace, autore delle linee di basso, che costruisce una base solida ed elegante, contribuendo a dare dinamica, calore e carattere all’intera composizione. Federico Ramoni alla batteria, protagonista di un’esecuzione dinamica e misurata che accompagna il brano con grande sensibilità.

A impreziosire ulteriormente Bugie di Cera c’è la delicata interpretazione vocale di Izie Odi, i cui cori, si fondono con gli strumenti come un’ulteriore tessitura sonora.

Le sonorità di Bugie di Cera fondono rock melodico, atmosfere ambient e suggestioni progressive, dando vita a una composizione ricca di sfumature e ricerca sonora. Il risultato è un brano che invita ogni ascoltatore a trovare il proprio significato, lasciandosi guidare esclusivamente dalle emozioni suscitate dalla musica.

Anche la copertina del singolo riflette il significato dell’opera: una mongolfiera composta da specchi infranti, sospesa in un paesaggio surreale, diventa metafora della fragilità delle illusioni e della ricerca della propria autenticità. Ogni frammento riflette una realtà diversa, suggerendo come la verità possa assumere prospettive molteplici fino al momento in cui ogni “Bugia di Cera” è destinata a sciogliersi.

Prodotto da ADM Project

Musica di: Alessio Miccichè

Compositore, Chitarre, Piano: Alessio Miccichè

Compositore sassofono: Luca Roseto

Compositore basso: Roberto Pace

Compositore Batteria: Federico Ramoni

Bugie di Cera è disponibile per l’airplay radiofonico dal 23 Settembre 2026.