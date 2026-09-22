Naike, “SPARA” è il nuovo singolo in radio e sulle piattaforme digitali dal 10 Ottobre

Esce il 10 Ottobre su tutte le piattaforme digitali e in radio “SPARA”, il nuovo singolo di Naike. È il brano più diretto pubblicato finora dalla cantautrice milanese, e anche il più scomodo: racconta una relazione tossica dal lato in cui di solito non si arriva, quello in cui si smette di incassare e si risponde. Dopo “Fuoco Freddo”, uscito a Gennaio, Naike chiude il cerchio con un pezzo che prende posizione.

Il punto in cui il brano si capisce davvero non è il ritornello, è la seconda strofa. Nella prima la voce sembra ancora chiedere il permesso di esistere e lo fa con una riga che vale più di molte spiegazioni: “tutto di me per te non è ok, dimmi tu boy cosa è ok”. È la descrizione precisa di un meccanismo malato, quello in cui una persona viene corretta pezzo per pezzo finché smette di riconoscersi, e che dall’esterno spesso non si riconosce. Poi arriva la constatazione che ribalta tutto – “e dire che per te ho perso tutto di me, che altro ho da perdere” – e da lì in avanti il pezzo cambia di segno. Un cambio di posizione dentro la stessa canzone, cosa tutt’altro che frequente nel pop italiano, dove di solito un brano resta su un unico stato dall’inizio alla fine.

Il ritornello è la parte più interessante, e non per le ragioni che il titolo lascerebbe prevedere. “Spara, il veleno che hai, spara, è solo un fake, tanto non mi fermi mai”, l’imperativo non impugna un’arma ma la disinnesca. Naike non ribalta i ruoli tra chi colpisce e chi subisce, dichiara semplicemente che i colpi hanno smesso di funzionare. La sfida sta tutta lì, in una minaccia lasciata sparare a vuoto.

Anche l’apertura lavora sullo stesso registro: “tutto inizia con un bang, nella mia testa solo bam”. Il titolo è già dentro il primo verso, e quel bang sancisce il momento esatto in cui una cosa evidente diventa chiara, nel giro di un secondo. Musicalmente il brano si allontana dalle strofe sospese e trattenute del singolo precedente: la scrittura resta lineare e al servizio del racconto, ma l’impasto è diverso, con la tradizione del cantautorato pop italiano che incontra da un lato un suono organico di matrice elettropop più curata nei dettagli. Una scelta coerente con il testo — un pezzo che alza la voce non poteva restare sospeso — e insieme un modo per allargare il perimetro di un percorso finora riconoscibile soprattutto per le sue radici R&B.

“SPARA” nasce da una vicenda personale ma prende deliberatamente la misura di qualcosa di più ampio: la violenza che non lascia lividi, quella psicologica, praticata da chi diceva di amare e di voler proteggere. Naike la mette in scena senza trasformarla in denuncia, e questa è forse la sua scelta più efficace: il brano mostra come ci si sente prima e come ci si sente dopo.

Il singolo anticipa un EP a cui la cantautrice sta lavorando e che segnerà una nuova fase del suo percorso solista.

Naike, nome d’arte di Veronica Cagnani, è una cantautrice pop R&B nata a Milano il 10 Luglio 1996. Canta da bambina e ha perfezionato la propria formazione vocale in accademie professionali, consolidando negli ultimi anni l’identità solista sotto la guida della vocal coach Luisa Piscitelli.

Nel 2020 avvia il suo progetto discografico, che la porta a presentare il primo EP durante Sanremo 2023; parallelamente prende parte a contest nazionali, raggiungendo per due anni consecutivi le finali del Rumore BIM Festival.

Nel Febbraio 2025 pubblica il debutto ufficiale da solista, “Dolceamaro”, seguito a Gennaio 26 da “Fuoco Freddo”. Dal 10 Ottobre è fuori con “SPARA”.